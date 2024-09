Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd przed ważną decyzją

We wtorek rząd ma się zająć m.in. projektem wprowadzającym dodatkową waloryzację emerytur i rent, jeśli inflacja w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. W harmonogramie posiedzenia jest też projekt ws. zwolnienia niektórych małych firm z VAT.

Dodatkowa waloryzacja emerytur i rent na posiedzeniu rządu

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z exposé z 12 grudnia 2023 r. Obecnie świadczenia waloryzowane są raz w roku, począwszy od 1 marca.

Dodatkowa waloryzacja, przewidziana w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc., ma złagodzić skutki rosnącej inflacji i zapewnić stabilność finansową emerytom i rencistom. W projekcie zaproponowano, aby przeprowadzana była od 1 września. Jeśli wskaźnik inflacji nie przekroczy wartości 5 proc., zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady.

Polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE

Kolejnym projektem figurującym w porządku wtorkowego posiedzenia rządu jest projekt noweli o podatku od towarów i usług przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on, że małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności w innym państwie członkowskim UE będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w Polsce, a polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE.

Poza rejestracją przez małą firmę działalności gospodarczej w państwie, w którym ma ona siedzibę jednym z warunków uzyskania zwolnienia będzie składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE. Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby działalności gospodarczej, będą zobowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Ministrowie mają się też zająć przygotowanym przez resort rolnictwa projektem, zgodnie z którym nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich ma przejąć prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej było to zadanie pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, ale to stanowisko zostało zniesione. "Rekomendowanym rozwiązaniem jest pozostawienie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością kół gospodyń wiejskich we właściwości Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przeniesienie zadań związanych z promowaniem i wspieraniem KGW oraz ich związków z Pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi" - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu.

