Urlop dla rodziców wcześniaków. Zapowiada się przedłużenie

Rodzice wcześniaków mogą uzyskać dłuższy urlop. W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy i innych ustaw, który zakłada możliwość przedłużenia urlopu macierzyńskiego maksymalnie o 24 tygodni, jeśli dziecko po urodzeniu wymagało hospitalizacji lub opieki hospicyjnej przez dłużej niż 30 dni w pierwszych 45 dniach życia.

Prace sejmowe nad projektem wydłużającym urlop macierzyński dla matek wcześniaków

Wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się w dniu 12 września za dalszymi pracami nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu pracy wydłużającej urlop macierzyński dla matek wcześniaków. Projekt przygotowany przez posłów Konfederacji trafi do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. "Chcemy pomóc mamom i ich dzieciom przedwcześnie urodzonym, które ze względu na swój słaby stan zdrowia wymagają opieki szpitalnej" – powiedziała podczas pierwszego czytania projektu Karina Anna Bosak. Nazwała projekt krokiem do likwidacji systemowej niesprawiedliwości związanej z długością urlopu rodzicielskiego, z jaką stykają się rodzice wcześniaków.

Zaznaczyła, że wcześniaki po urodzeniu spędzają często w szpitalu wiele tygodni, a nawet miesięcy. "Wówczas rodzice takiego dziecka bezpowrotnie tracą czas, jaki daje im urlop macierzyński w domowych warunkach. Muszą realizować go w szpitalu, co nie ma nic wspólnego z urlopem rodzicielskim" – zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że prace nad zmianą przepisów o urlopach rodzicielskich dla rodziców wcześniaków toczą się w tej kadencji dwutorowo. Obok projektu posłów Konfederacji projekt przygotowało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest on dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Nasz projekt jest już w Sejmie. W odróżnieniu od projektu rządowego nie tworzymy żadnego dodatkowego urlopu, ale zmieniamy sposób naliczania należności długości urlopu, rekompensując ten utracony czas. To powoduje, że nasz projekt jest znacznie prostszy, krótszy i nie wymaga zmiany innych ustaw odwołujących się do definicji urlopu macierzyńskiego" – powiedziała posłanka. Kluby Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i PiS wyraziły poparcie dla projektu poselskiego. Klub Lewica wnioskował o dalsze prace nad projektem w komisji sejmowej.

W przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej lub hospicyjnej pracującej matce przysługiwać będzie prawo do wydłużenia urlopu macierzyńskiego

Obecnie podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i odpowiednio do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie (31 tygodni — w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodni — w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni — w przypadku urodzenia czworga dzieci, 37 tygodni — w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci).

Zgodnie z projektem w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej lub hospicyjnej pracującej matce przysługiwać będzie prawo do wydłużenia urlopu macierzyńskiego o całkowity czas hospitalizacji dziecka, jednak nie dłużej niż o 24 tygodnie. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej lub hospicyjnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część urlopu wydłużoną o całkowity czas hospitalizacji dziecka, jednak nie dłużej niż o 24 tygodnie ponad jego wymiar podstawowy, będzie mogła wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala lub innego zakładu leczniczego.

Uprawnienie do wydłużenia wymiaru i zmiany rozkładu urlopu macierzyńskiego ma przysługiwać, jeśli dziecko po urodzeniu wymagało hospitalizacji lub opieki hospicyjnej przez dłużej niż 30 dni w pierwszych 45 dniach życia. W projekcie proponuje się również wprowadzenie przenoszenia na ojca dziecka prawa do wydłużenia urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka po urodzeniu.

Prawo do wydłużenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego i przenoszenie tego prawa na ubezpieczonych ojców dzieci

W projekcie zaproponowano przyznanie prawa matkom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (zatrudnionym np. w ramach umowy-zlecenia lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) do wydłużenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na podobnych zasadach jak w przypadku prawa do wydłużenia urlopu macierzyńskiego przysługującego matkom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Projekt przewiduje również przenoszenie prawa do wydłużenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na ubezpieczonych ojców dzieci na podobnych zasadach jak w przypadku przenoszenia prawa do wydłużenia urlopu macierzyńskiego na ojców zatrudnionych w ramach stosunku pracy.