Do 110 zł co miesiąc dla tych rodziców. Jak otrzymać ten dodatek na dziecko?

Rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi wydatkami na rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Jakie są warunki przyznania tego dodatku, ile wynosi wsparcie oraz kto może się o nie ubiegać? Oto najważniejsze informacje.

Wysokość dodatku – od czego zależy?

Kwota dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. W przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia dodatek wynosi 90 zł miesięcznie. Dla starszych dzieci, w wieku od 6 do 24 lat, świadczenie wzrasta do 110 zł miesięcznie. Dodatek ten można otrzymywać do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat, pod warunkiem że legitymuje się ono orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.