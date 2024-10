Pilne! Rodzice, którzy od 1 października 2024 r., nie złożą tego wniosku – nadal będą otrzymywać 400 zł, a nie 1500 zł dofinansowania. Wystartował program Aktywny rodzic

1 października 2024 r. startuje program „Aktywny rodzic”, w ramach którego rodzice mogą dokonać wyboru jednego z trzech świadczeń. Jednym z nich, jest świadczenie „aktywnie w żłobku”. Już od 1 października br. – można składać wnioski o jego przyznanie. Rodzice, którzy tego nie zrobią – nadal będą otrzymywać 400, a nie 1500 zł dofinansowania.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” – komu będzie przysługiwać od 1 października 2024 r.?

Świadczenie „aktywnie w żłobku”, to jedno z trzech świadczeń do wyboru, które w ramach programu „Aktywny rodzic”, wprowadzonego ustawą z dnia 15.05.2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – "Aktywny rodzic", będzie przysługiwało rodzicom na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez tzw. dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (lub w przypadku gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – 4 rok życia).

Świadczenie to, zastąpi dotychczas funkcjonujące dofinansowanie pobytu w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie (uregulowane w ustawie z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) i przysługiwać będzie w wysokości opłat ponoszonych z tytułu pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (z wyłączeniem opłat za wyżywienie, które nie będzie objęte dofinansowaniem), nie więcej jednak niż 1500 zł miesięcznie (a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – 1900 zł miesięcznie).

O pozostałych świadczeniach, które rodzice mają do wyboru od 1 października 2024 r. w ramach programu „Aktywny rodzic”, można przeczytać w poniższym artykule:

Istotne jest przy tym, że – w zależności od swojej aktualnej sytuacji zawodowej i rodzinnej – każdy rodzic będzie mógł dokonać wyboru tylko jednego ze świadczeń w ramach powyższego programu, a ponadto – jedno świadczenie, przysługiwać będzie na jedno dziecko, a nie na jednego rodzica.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” – w jaki sposób wnioskować o przyznanie świadczenia?

Wnioski o ustalenie prawa do wybranego świadczenia, będzie można składać do ZUS już od 1 października br., drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” – rodzice, którzy nie złożą wniosku o jego przyznanie, nadal będą otrzymywać dofinansowanie w wysokości 400 zł

Jako, iż nowe świadczenie „aktywnie w żłobku” zastępuje dotychczasowe dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie – ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, zgodnie z którymi – rodzice, którzy nie złożą wniosku o świadczenie „aktywnie w żłobku”, a mieli ustalone prawo do dofinansowania pobytu dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie – nadal będą otrzymywać ww. dofinansowanie. Oznacza to, że z dniem 1 października 2024 r. (tj. z dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej program „Aktywny rodzic”) – świadczenie to, nie zmieni się automatycznie w wyższe świadczenie „aktywnie w żłobku”. Do tego potrzebny jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „aktywnie żłobku. Jeżeli uprawnieni rodzice, złożą go nie później w terminie 3 miesięcy od 1 października 2024 r. – prawo do świadczenia zostanie im przyznane z datą wsteczną, tj. od 1 października 2024 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15.05.2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – "Aktywny rodzic" (Dz.U. z 2024 r., poz. 858)