Komunikat Policji: Broń na potrzeby własne. Od 2 października 9 nowych dokumentów

Od 2025 r. większa wypłata dla wdów i wdowców z rentą rodzinną po zmarłym małżonku i prawem do własnej emerytury (lub renty). Jaki wniosek do ZUS?

Wdowy i wdowcy, którzy po śmierci współmałżonka mają prawo do własnego świadczenia, jak i do renty rodzinnej, obecnie pobierają tylko jedno świadczenie wyższe lub wybrane. Od 2025 roku osoby w takiej sytuacji będą mogły wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwiększenie pobieranego świadczenia. Zbieg prawa do świadczeń (tzw. renta wdowia) będzie przysługiwał po spełnieniu określonych warunków.