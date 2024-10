Wysokość stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. W przyszłym roku minimalne stawki będą niższe o ponad 7 proc.

Obwieszczenie Ministra Finansów

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 883.

Minimalne stawki podatku od wszystkich rodzajów pojazdów oraz ich zespołów zostały w obwieszczeniu zróżnicowane w zależności od liczby osi i zastosowanych systemów zawieszenia.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Zgodnie z obwieszczeniem, w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton minimalne stawki podatku od środków transportowych wyniosą od 136,13 zł do 2349,79 zł w zależności od liczby osi jezdnych pojazdu oraz systemu zawieszenia. W bieżącym roku były to stawki od 146,51 zł do 2529,10 zł.

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton minimalne stawki podatku w przyszłym roku wyniosą od 36,54 zł do 2441,61 zł.

W przypadku przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, minimalne stawki podatku wyniosą od 24,39 zł do 1226,92 zł.

Treść obwieszczenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883)