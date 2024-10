ESAP, czyli informacje o podmiotach unijnych rynków finansowych na jednej platformie

Informacje o podmiotach rynków finansowych objętych unijnymi regulacjami mają być bezpłatnie dostępne na jednej platformie (ESAP) - przewidują unijne przepisy, które ma wdrożyć projektowana nowelizacja. Jej założenia przedstawiono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu przewiduje zmiany w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie przepisów UE dotyczących utworzenia europejskiego pojedynczego punktu dostępu ESAP (European Single Access Point).

REKLAMA

Platforma internetowa ESAP z informacjami o podmiotach rynku finansowego

REKLAMA

ESAP jest platformą internetową zawierającą informacje o podmiotach rynku finansowego objętych zakresem zmienianych regulacji prawnych UE. "Co do zasady, informacje w ESAP będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez opłat lub licencji. Niemniej, od tej zasady przewidziano wyjątki – obowiązek uiszczania opłat będzie konieczny w przypadku użytkowników wyszukujących i pobierających duże ilości informacji" - wskazano w założeniach projektu.

Projektowane przepisy mają zobowiązywać podmioty rynku finansowego do przekazywania informacji organowi zbierającemu dane. "Organ ten będzie je udostępniał w ESAP, z zastosowaniem specjalnie do tego przeznaczonej infrastruktury IT" - poinformowano.

Część informacji w ESAP będzie pochodziła od organów krajowych

Część informacji, które będą udostępniane w ESAP, będzie pochodziła również od organów krajowych:

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG),

Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego,

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

"Ustanowienie ESAP, który będzie prowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do informacji za pomocą środków cyfrowych, zwiększenie przepływu informacji w UE oraz wspieranie ich cyfrowego wykorzystania. Przyczyni się to do integracji usług finansowych i rynków kapitałowych oraz lepszej alokacji kapitału w UE" - przekazano w założeniach projektu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo