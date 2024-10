Przedłużenie bonu energetycznego i zamrożenie cen energii na 2025 rok. Min. Hennig-Kloska: My mamy wszystko policzone; premier chce przedłużyć osłony energetyczne

Przedłużenie zamrożenia cen energii na przyszły rok to koszt ok. 4,4 mld zł; przedłużenie bonu energetycznego na 2025 r. to kolejny ok. 1 mld zł - poinformowała 22 października 2024 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska: zamrożenie cen energii na 2025 r. to koszt 4,4 mld zł

"Czeka nas jeszcze dyskusja na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i czekam na ostateczny budżet programu osłon, bo że jakieś osłony na ceny energii elektrycznej będą, to wiemy na 100 proc. (...) My mamy wszystko policzone i powiem tak: 4 mld 400 mln zł według naszych szacunków kosztuje przedłużenie ceny maksymalnej (...) w roku przyszłym. "Bon energetyczny w tej chwili wypłacany już obywatelom (...) jego koszt to jest ok. 1 mld zł" - mówiła we wtorek w TOK FM minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. "Wiem, że minister finansów mówił, że będzie szukał dodatkowych środków i wtedy na Komitecie Ekonomicznym (...) zobaczymy, ile mamy, co możemy za te pieniądze zrobić" - dodała.



Pytana, czy trudno będzie rządowi zlikwidować osłony energetyczne w połowie przyszłego roku, szefowa MKiŚ zapewniła, że "nikt nie ma takich planów". "Premier chce przedłużyć osłony energetyczne, liderzy partyjni również deklarowali poparcie dla tego rozwiązania. Tym bardziej, że - jak widzimy - ono waży już w budżecie zdecydowanie mniej niż kiedyś. Ja przypomnę: na starcie, kiedy mieliśmy nadmiarowe zyski spółek energetycznych, te rozwiązania kosztowały 30 mld rocznie. Dzisiaj mówimy o 5 mld. Natomiast celem jest oczywiście wyjście z nich (...), ale też przy zejściu z kosztów generowanych przez rachunki za energię elektryczną i energię cieplną" - powiedziała minister.

REKLAMA

Trwa wypłata bonu energetycznego

Hennig-Kloska przypomniała, że bon energetyczny jest już wypłacany - wojewodowie w dwunastu województwach już przekazali środki do samorządów, a w czterech kolejnych zrobią to w tym tygodniu. Zaapelowała też do samorządów, aby wypłacały pieniądze z bonu energetycznego "bez zbędnej zwłoki". Dodała, że z bonu energetycznego skorzystało 2 mln 400 tys. gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Bon energetyczny - na czym polega w 2024 r.

W 2024 roku część osób, które spełniały kryterium dochodowe i złożyły wniosek do 30 września mogły liczyć na wypłatę jednorazowego bonu energetycznego, który jest rekompensatą dla najuboższych za częściowe odmrożenie cen prądu po 1 lipca 2024 r. Bon energetyczny jest przewidziany w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta weszła już w życie 13 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 2 ww. ustawy, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok, zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz

- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.



Na podstawie art. 2 ust. 7-9 ww. ustawy o bonie energetycznym (…), bon ten przyznaje się w wysokości:

300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.



Ale jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.



Czy przy przedłużeniu bonu energetycznego na 2025 rok wyżej wskazane kwoty zostaną zwaloryzowane? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo.

Zawieszenie poboru opłaty mocowej - na razie do końca 2024 roku

Warto też wiedzieć (i sprawdzić na rachunku za energię od lipca 2024 r.), że ustawa o bonie energetycznym przewiduje też zawieszenie pobierania opłaty mocowej od gospodarstw domowych na pół roku. Opłata mocowa to jedna z opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej. Jej wysokość ustala prezes URE. Wysokość opłaty mocowej zależy od zużycia energii elektrycznej i aktualnie wynosi:

2,66 zł netto miesięcznie dla gospodarstw domowych zużywających do 0,5 MWh rocznie,

6,39 zł netto miesięcznie w przypadku zużycia 0,5–1,2 MWh,

10,64 zł netto miesięcznie dla odbiorców zużywających 1,2–2,8 MWh,

14,90 zł netto miesięcznie dla zużywających powyżej 2,8 MWh rocznie.



Zawieszenie poboru opłaty mocowej do końca 2024 roku to nie będzie wielka ulga. Gospodarstwa domowe w całej II. połowie 2024 roku zaoszczędzą z tego tytułu od 19,63 zł do 109,96 zł brutto. Jak szacuje Energa, gospodarstwo domowe, które rocznie zużywa ok. 2 MWh energii (takich jest najwięcej), oszczędzi z tego tytułu (przez te całe sześć miesięcy) kwotę 78,52 zł brutto.

Cena maksymalna prądu w II połowie 2024 r. - ulga dla tych co nie dostaną bonu energetycznego

Na podstawie ustawy o bonie energetycznym, cena maksymalna prądu w drugiej połowie 2024 r. ma wynieść:

- 500 zł netto za 1 MWh (czyli (50 groszy netto za 1 kWh) dla gospodarstw domowych (bez względu na zużycie) - daje to kwotę brutto (razem z VAT i akcyzą): 0,6212 zł za 1 kWh oraz

- 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej (np. szkół, żłobków, szpitali) oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Z możliwości rozliczenia po cenie maksymalnej wyłączeni zostali jednak ci odbiorcy prądu, którzy zawarli umowy na sprzedaż tej energii elektrycznej z ceną dynamiczną.



Obecnie (do końca czerwca 2024 r.) cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają określonych limitów zużycia.



Omawiana ustawa umożliwia również stosowanie w 2024 roku przez sprzedawców prądu upustu na rachunku w rozliczeniach z odbiorcami w przypadku oszczędnego zużycia energii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo