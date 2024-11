Projekt przyjęty przez RM: Zmiana limitów stawek dopłat do ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek w zależności od klasy gleby – z 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia na 20%, 22% i 25% sumy ubezpieczenia

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu upraw, do których będą stosowane dopłaty do składek ubezpieczenia płaconych przez rolników. Chodzi m.in. o słonecznik, facelię, len, czy konopie włókniste. Ponadto, zniesione zostaną bariery w dostępie do preferencyjnego ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek.

Zmiana limitów stawek dopłat do ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek

Najważniejsze rozwiązania

Rozszerzony zostaje katalog upraw, do których będą stosowane z budżetu państwa dopłaty do składek ubezpieczenia płaconych przez producentów rolnych. Chodzi o słonecznik, facelię, len, konopie włókniste, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie oraz gorczycę. Wprowadzone zostanie doprecyzowanie uprawy gryki, jako zboża oraz soi, jako rośliny z rodziny bobowatych, mieszczących się w dotychczasowym katalogu upraw. Przewiduje się, że nowe rozwiązanie zwiększy powierzchnię ubezpieczonych upraw rolnych o ok. 100 tys. ha.

Wprowadzone zostają zmiany dotyczące franszyzy oraz limitów stawek za ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Po zmianie, franszyza będzie nie większa niż 35% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Aby zwiększyć dostępność ubezpieczeń upraw dla rolników, wprowadzona zostanie zmiana limitów stawek dopłat do ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek w zależności od klasy gleby – z 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia na 20%, 22% i 25% sumy ubezpieczenia. Równocześnie ograniczona zostaje prowizja dla dystrybutora ubezpieczeń do 3% składki dotyczącej ubezpieczenia tych upraw.



Nowe przepisy zostaną zgłoszone do notyfikacji przez Komisję Europejską.