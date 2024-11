Opłaty za czynności adwokackie wzrosną o 100 proc.

Masowe wezwania do zapłaty dla Frankowiczów: nowa strategia PKO BP. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić?

W ostatnich tygodniach kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego odczuwają wzmożony nacisk ze strony banków, a w szczególności PKO BP, który zdecydował się na intensyfikację działań windykacyjnych. Dla wielu klientów była to szokująca niespodzianka, zwłaszcza że strategia banku wobec kredytobiorców frankowych była dotychczas bardziej umiarkowana. Czy nowe podejście PKO BP jest formą nacisku na klientów, by przyjęli proponowane przez bank rozwiązania, czy może to jedynie sposób na zmniejszenie ryzyka kredytowego?