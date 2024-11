Mieszkasz w mniejszej miejscowości? Nie zaparkujesz już za darmo. Za postój w centrum możesz zapłacić nawet 20,99 zł/godzinę

21 listopada br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, zakładający możliwość wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania w miejscowościach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców. Powodem tego jest niszczenie przez kierowców zieleni miejskiej, uszkadzanie zabytkowej tkanki miejskiej oraz nadmierna emisja spalin i hałasu.

Aktualnie śródmiejskie strefy płatnego parkowania mogą być ustanawiane wyłącznie w miejscowościach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców

Zgodnie z art. 13b ust. 2a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – w obecnym stanie prawnym – śródmiejska strefa płatnego parkowania ustalana jest na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, w mieście o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców, jeżeli:

dany obszar charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc postojowych i uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności – ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej oraz

ustanowienie strefy płatnego parkowania (w której opłaty za postój są dużo niższe niż opłaty za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania) może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska.

Opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania nawet trzykrotnie wyższa od opłaty za postój w „normalnej” strefie płatnego parkowania

Ustalona przez Radę gminy opłata za parkowanie:

w strefie płatnego parkowania – za pierwszą godzinę postoju samochodu, nie może przekraczać 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2024 r., od 1 lipca br. 1 – 6,45 zł, a od 1 stycznia 2025 r. 2 – 6,99 zł ),

w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania natomiast – opłata za pierwszą godzinę postoju samochodu, nie może przekraczać 0,45% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2024 r., od 1 lipca br.1 – 19,35 zł, a od 1 stycznia 2025 r.2 – 20,99 zł),

przy czym, przy ustalaniu stawek opłat za kolejne godziny postoju – uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny. Progresja ta, nie może jednak przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Oznacza to, że w 2025 r. – za drugą i trzecią godzinę parkowania w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, będzie można zapłacić nawet 25,19 zł i odpowiednio – 30,23 zł. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może natomiast przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.

Z powyższego porównania jasno wynika, że wprowadzenie możliwości tworzenia w mniejszych miejscowościach śródmiejskich stref płatnego parkowania – umożliwi gminom nakładanie trzykrotnie wyższych opłat za postój samochodów w centrach tych miejscowości, co powinno realnie przełożyć się na zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na tych obszarach.

Pobieranie opłat za postój samochodów w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania może zostać ustalone w wyznaczonych miejscach, wyłącznie w określone dni albo codziennie, w określonych godzinach lub nawet całodobowo.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy umożliwiający ustanawianie śródmiejskich stref płatnego parkowania również w mniejszych miejscowościach

W dniu 21 listopada br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, zakładający możliwość wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania również w miejscowościach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców. Powodem powyższej zmiany jest niszczenie przez kierowców zieleni miejskiej, uszkadzanie zabytkowej tkanki miejskiej oraz nadmierna emisja spalin i hałasu w centrach miast.

W ocenie wnioskodawców projektu – zmiana ta, ma pozytywnie wpłynąć również na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje działalności w centrach miejscowości, ponieważ – ze względu na większą rotację parkujących, a co za tym idzie – większą ilość miejsc postojowych – ich klienci, będą mieli do nich łatwiejszy dostęp. Ponadto – proponowane rozwiązanie ma poprawić dostępność do instytucji kultury mieszkańcom, którzy swoje miejsca zamieszkania mają poza centrum miasta, jak i mieszkańcom miejscowości okolicznych.

Umożliwienie gminom wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania w mniejszych miejscowościach – z pewnością – realnie przełoży się również na dochód tych gmin, ponieważ ustalane przez radę gminy opłaty za postój w tych strefach, mogą być aż trzykrotnie wyższe, niż opłaty za postój poza strefami śródmiejskimi.

1 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1893) – od 1 lipca 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł

2 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1362) – od 1 stycznia 2025 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł

