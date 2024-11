CKE i CIE w wykazie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego [Projekt rozporządzenia]

Centralna Komisja Edukacyjna (CKE) i Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) w wykazie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego. [Projekt rozporządzenia]

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego. Chodzi o Centralną Komisję Edukacji oraz Centrum Informatyczne Edukacji.

W projekcie dodano dwa kolejne punkty do wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego. Chodzi o Centrum Informatyczne Edukacji oraz Centralą Komisję Egzaminacyjną. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, chodzi o przeciwdziałanie sytuacji, w której osoby pełniące w CIE funkcje zarządcze, łączące się z koniecznością sprawowania nadzoru i ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań przez podległych pracowników, są wynagradzani niżej, aniżeli podlegli pracownicy zatrudnieni na korzystniejszych warunkach finansowych. W projekcie uwzględniono także podniesienie maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego kierownictwa CKE. Uargumentowano to tym, że od osób pełniących w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcje zarządcze oraz sprawujących nadzór nad okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, jest wymagana wzmożona praca i szczególne zaangażowanie gdyż system egzaminów był i jest poddawany próbom wynikającym z ingerencji czynników zewnętrznych. Uwzględniono także obecną sytuację związaną z koniecznością zorganizowania egzaminów także dla obywateli Ukrainy. W OSR wskazano, że "szczególna rola oraz istotne znaczenie CKE w systemie oświaty uzasadniają stworzenie formalnych możliwości do podniesienia maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego dla członków kierownictwa CKE o 50 proc., co uczyni je bardziej adekwatnym w stosunku do wykonywanych zadań i ponoszonej przez nich odpowiedzialności".

Wykaz podmiotów

Obecnie wykaz obejmuje 15 podmiotów, którymi są: Centrum e-Zdrowia, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Agencja Badań Medycznych, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Ośrodek Informatyki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.