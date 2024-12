"Czyste Powietrze" wstrzymane. Kiedy nowa odsłony programu? [komunikat NFOŚiGW]

Konsultacje społeczne ws. nowej odsłony programu "Czyste Powietrze" rozpoczną się w poniedziałek (9 grudnia). Tak wynika z komunikatu NFOŚiGW. Fundusz pod koniec listopada czasowo zawiesił przyjmowanie nowych wniosków w ramach tego programu antysmogowego.

Co dalej z programem "Czyste Powietrze"? Z informacji opublikowanej na stronie NFOŚiGW wynika, że tego dnia ma odbyć się spotkanie z przedstawicielami samorządów poświęcone informacji na temat planu działań w programie "Czyste Powietrze" oraz prezentacji założeń nowej odsłony programu. Fundusz poinformował, że na spotkanie w formule online można się zgłosić do piątku (6 grudnia) do godziny 14.00 poprzez dostępny na stronie NFOŚiGW formularz.

"Czyste Powietrze" - wstrzymane jest przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu

Pod koniec listopada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze". Tłumacząc to koniecznością reformy i uszczelnienia systemu, których nie da się zrobić bez przerwy. Fundusz zadeklarował, że program w nowej odsłonie wróci 31 marca 2025 r.

Na początku tego tygodnia NFOŚiGW informował, że składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach "Czystego Powietrza". Wskazywano, że podejrzane umowy opiewają na ok. 600 mln zł. Nieprawidłowości mają dotyczyć 6 tys. wniosków o dotacje, najczęściej o najwyższy poziom dofinansowania, który w programie wynosi 136,2 tys. zł.

Co przewiduje reforma "Czystego Powietrza"?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami reforma "Czystego Powietrza" przewiduje, że maksymalne dotacje dla najmniej zamożnych będą udzielane tylko właścicielom budynków, i to takim, którzy są właścicielami 3 lata. Wprowadzeni mają zostać również operatorzy, którzy będą przygotowywać wniosek i pomóc beneficjentowi przejść przez całą inwestycję i doprowadzić do jej zakończenia zgodnego z wytycznymi Funduszu. Wykonawcy będą musieli mieć ubezpieczenie OC. Audytorzy będą musieli też faktycznie sprawdzać budynki. Zaliczka ma być też wypłacana na konto celowe beneficjenta, a nie wykonawcy. Wprowadzone mają być też limity dotacji na poszczególne kategorie kosztów w programie.

Przedstawiciele Funduszu jak i MKiŚ wskazywali, że najwięcej nadużyć dotyczyło kwestii prefinansowania inwestycji. Taki mechanizm wprowadzono od lipca 2022 r. Jeszcze przed rozpoczęciem remontu można było otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Pozostałe 50 proc. wypłacane było po zakończeniu inwestycji. Te pieniądze trafiały do wykonawcy robót, który miał podpisaną umowę z beneficjentem programu na realizację zadania. Z prefinansowania mogły skorzystać osoby kwalifikujące się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w "Czystym Powietrzu". Zgodnie z założeniami, ta forma pomocy była skierowana do osób, których nie stać na samodzielne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnej.

