Sejm na żywo: 9 stycznia [Transmisja online]

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często decydują się na przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Główne przesłanki uzasadniające takie postępowanie to potrzeba optymalizacji podatkowej oraz chęć ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania. Ponadto, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy jednoosobowego, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej, pod warunkiem, że w spółce występuje co najmniej dwóch wspólników. W tym artykule przedstawimy Państwu zasady objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi jedynego wspólnika spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.