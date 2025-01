Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 r.? ZUS odpowiada: "To pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie". Czy w 2025 r. jest konkretny miesiąc, w którym warto przejść na emeryturę? Na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej?

W przestrzeni medialnej pojawiło się ostatnio wiele informacji dotyczących tego, w których miesiącach w 2025 r. najlepiej przejść na emeryturę. W wielu tekstach wskazywano na konkretne terminy. Na przykład: by przechodzić na początku roku, bo będzie można się załapać na marcową waloryzację; by przejść na emeryturę przed 31 marca, by otrzymać dodatkowe świadczenie, tzw. trzynastkę itp. Zwróciliśmy się więc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy rzeczywiście w dalszym ciągu są takie miesiące, w których najkorzystniej jest przejść na emeryturę.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 r.?

Regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski w rozmowie z redakcją Infor.pl przekazał, że na pytanie kiedy najlepiej w 2025 r. przejść na emeryturę, nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego zależy, kiedy przejście na emeryturę będzie korzystniejsze finansowo - podkreślił Jagielski.

Niewątpliwie jeśli przedłużymy aktywność zawodową, to odprowadzimy więcej składek, czyli zwiększymy kapitał. Jednocześnie krótsze będzie średnie dalsze trwanie życia. Trzeba też podkreślić, że składki będą więcej razy waloryzowane, gdy opóźnimy decyzję o emeryturze. To spowoduje, że będziemy mieli wyższe świadczenie - wytłumaczył zachodniopomorski rzecznik ZUS.

W takim razie, co jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę? W ocenie Jagielskiego, najważniejsze jest świadome podjęcie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Ekspert zachęcił do skorzystania ze znajdującego się na stronie ZUS kalkulatora emerytalnego, w którym doradca ZUS obliczy prognozę naszej emerytury w zależności od tego, kiedy zdecydujemy się na nią przejść. Możemy obliczyć, jak będzie kształtowała się wysokość świadczenia, jeśli przejdziemy na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Możemy też zobaczyć ile zyskamy opóźniając tę decyzję, przedłużając pracę na przykład o rok. Jestem przekonany, że to pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Szczególnie gdy mamy wątpliwości co do swojej dalszej aktywności, a zbliżamy się do wieku, w którym możemy nabyć prawo do emerytury - podsumował Jagielski.

Najniższa emerytura

Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają co roku waloryzacji 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku takiego działania, świadczenie nie może ulec obniżeniu. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację i obejmie świadczenia przyznane przed terminem waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Od 1 marca 2024 r. kwota minimalnej emerytury wynosi 1780,96 zł.

Podwójna waloryzacja w 2025 r.?

Warto także wspomnieć, że w rządzie trwają prace nad zapobieganiem zjawisku niskich waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeszcze we wrześniu 2024 r. Rada Ministrów zapoznała się z projektem mającym wprowadzić mechanizm dodatkowej waloryzacji. 12 grudnia 2024 r. zaproponowano, by projekt nowelizacji wprowadzający dodatkową waloryzację wyżej wymienionych świadczeń został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w celu wyznaczenia optymalnych kierunków działań. Więcej na temat dodatkowej waloryzacji można przeczytać w artykule: Dodatkowa waloryzacja emerytur i rent w 2025 r.? Rada Ministrów omówiła projekt nowelizacji ustawy