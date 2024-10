800 plus i trzynasta emerytura z kryterium dochodowym? Dla kogo? Zdaniem eksperta, obecna polityka socjalna napędza wysokość długu publicznego, wielkość deficytu i rachunki dla przyszłych pokoleń. Dlaczego tak się dzieje?

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Przysługuje niezależnie od dochodów. Ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca danego roku, do 31 maja roku następnego. Trzynasta emerytura zaś jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym, wypłacanym raz w roku osobom, które są uprawnione do emerytury lub renty na dzień 31 marca danego roku. Przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

800 plus i trzynasta emerytura z kryterium dochodowym? To element solidaryzmu społecznego

Przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, ekspert BCC, dr Wojciech Nagel w rozmowie z redakcją Infor.pl zdradził, że od dawna jest zwolennikiem wprowadzenia kryterium dochodowego do świadczeń społecznych. Uważam to za element solidaryzmu społecznego, czyli solidaryzmu tych, którym powodzi się lepiej z tymi, którym z różnych względów powodzi się gorzej – wytłumaczył Nagel. Zdaniem eksperta, kryterium dochodowe powinno być wprowadzone przy świadczeniu wychowawczym 800 plus oraz przy tzw. trzynastej emeryturze. Pod warunkiem, że wyżej wymienione świadczenia zostałyby utrzymane, a nie zlikwidowane.

Dr Nagel zaznaczył, że oba świadczenia są finansowane de facto z długu publicznego oraz że nie zna innego kraju rozwiniętego, który finansuje świadczenia socjalne w dużej mierze właśnie poprzez politykę zadłużania przyszłych pokoleń. To jest zabójcze dla kurczącego się demograficznie społeczeństwa, kto będzie te długi spłacał w przyszłości? – dodał. Dopytywany, dlaczego najprawdopodobniej w najbliższych latach, do końca kadencji nie zostanie wprowadzone kryterium dochodowe do powyższych świadczeń, wskazał, że chodzi o względy polityczne. Wprowadzenie kryterium dochodowego ograniczy dostęp do świadczeń dla osób lepiej wykształconych i lepiej zarabiających, osób z wielkich miast, czyli do elektoratu politycznego określonych partii politycznych – ocenił. Dodał, że deklaracja ministra finansów dotycząca utrzymania 800+ w niezmienionej postaci do końca kadencji, oznacza że zarządzanie świadczeniami socjalnymi w Polsce zostało poddane kryteriom politycznym. Świadczenie 500/800+ nie spełniło żadnych oczekiwań w zakresie wzrostu dzietności, wydano na nie ponad 300 mld zł a poziom biedy w Polsce rośnie. Obecnie skrajnym ubóstwem objęte jest już ponad 2,5 mln osób, co oznacza, że transfery społeczne są źle kierowane – powiedział.

Wysokość kryterium dochodowego: świadczenie 800 plus

Ekspert wskazał także jaka – jego zdaniem – powinna być wysokość kryterium dochodowego dotycząca świadczenia wychowawczego 800+. Powinna obowiązywać wysokość pierwszego progu dochodowego. Osoby, które są powyżej pierwszego progu dochodowego, powinny być objęte kryterium dochodowym – powiedział. Dodał, że w przypadku małżeństw i rozliczania się rozłącznego, kryterium dochodowe powinno obowiązywać osobę wyżej zarabiającą. W takim przypadku – zdaniem eksperta – można by było zastosować rozwiązanie "połówkowe", które polegałoby na tym, że część świadczenia będzie objęta kryterium dochodowym, a część nie. Tutaj nie ma żadnej filozofii. To jest ekonomia i trzeba woli politycznej, której nie ma – dodał. Odnosząc się do tzw. trzynastej emerytury, wskazał, że można by było wprowadzić do niej zasadę "złotówka za złotówkę", tak jak w przypadku wypłaty czternastej emerytury. Jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o rozwój dobrych regulacji w polityce społecznej. Dominują regulacje, które dzielą to, co ludzie wypracują. Nie ma praktycznie żadnych regulacji wspierających tych ludzi, którzy tworzą pracę i dochód. Tym ostatnim chce się zlikwidować tzw. zbiegi umów, które podwyższą im koszty działalności i obniżą wynagrodzenia pracowników. Obecna polityka socjalna napędza wysokość długu publicznego, wielkość deficytu i rachunki dla przyszłych pokoleń – podsumował dr Nagel.