Sąd: Zwolnienie z abonamentu RTV dotyczy wszystkich odbiorników posiadanych przez abonenta - w domu i w siedzibie firmy

Poczta Polska: zwolnienia z abonamentu RTV dotyczą tylko odbiorników w mieszkaniach a nie w miejscach prowadzenia biznesu

Przedmiotem skargi do WSA było postanowienie z 20 marca 2024 r., którym Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. (dalej: Dyrektor COF) utrzymał w mocy własne postanowienie z 30 stycznia 2024 r. o oddaleniu zarzutu nieistnienia obowiązku wniesionego przez skarżącego (przedsiębiorcę) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego z 13 grudnia 2023 r. obejmującego opłaty abonamentowe (tzw. abonament RTV) za okres od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. Chodziło o opłaty abonamentowe za odbiorniki znajdujące się w biurze, w którym skarżący prowadził działalność gospodarczą.



Dyrektor COF w związku z brakiem realizacji należności z tytułu zaległych opłat abonamentowych przez skarżącego - przekazał do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy z dnia 13 grudnia 2023 r.



W piśmie z 3 stycznia 2024 r. skarżący wniósł zarzut nieistnienia obowiązku, podnosząc, że jest zwolniony z obowiązku regulowania opłat abonamentowych wobec spełnienia przesłanek z art 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Skarżący podniósł, że obecnie ma ukończone 77 lat, a nadto stwierdzono u niego upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich oraz nadwzroczność obu oczu, co uprawnia go do zwolnienia z opłat abonamentowych na podst. art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.a.



Zażalenie skarżącego nie zostało uwzględnione przez Dyrektora COF.



Weryfikując ponownie stanowisko w zakresie zarzutu nieistnienia obowiązku Dyrektor COF potwierdził, że pod adresem miejsca zamieszkania skarżącego znajduje się rejestracja odbiornika zgłoszona w ramach gospodarstwa domowego i pod ww. adresem obowiązuje zwolnienie od opłat abonamentowych z tytułu pierwszej grupy inwalidzkiej.



Nie było sporne, skarżący spełnia wskazane wyżej kryterium zwolnienia od opłat abonamentowych i złożył w placówce pocztowej oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z tego zwolnienia.



Natomiast sporna była kwestia uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Dyrektora COF, przepisy zawarte w ustawie o opłatach abonamentowych odnoszą się do możliwości uzyskania zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym. Wskazano na art. 2 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5, zgodnie z którym osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1. niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.



Podmioty z wyłączeniem art. 2 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych uiszczają opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z odbiornikami radiofonicznymi w samochodach służbowych włącznie.



Zdaniem Dyrektora COF, ustawodawca nie wprowadził w ustawie o opłatach abonamentowych przepisów, które uprawniałyby abonenta do uzyskania zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skarga do sądu

W skardze na powyższe postanowienie, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżący zarzucił m.in. naruszenie prawa materialnego (tj. art. 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 w zw. z art. 4 ust. 3 i w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o opłatach abonamentowych) poprzez uznanie, że przysługujące skarżącemu ustawowe zwolnienie od opłat abonamentowych nie obejmuje odbiorników zarejestrowanych w miejscu prowadzonej przez skarżącego indywidualnej działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy przepisy prawa nie różnicują uprawnienia osoby spełniającej przesłanki do skorzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych, od miejsca używania zarejestrowanego odbiornika RTV, tj. w ramach gospodarstwa domowego, czy w miejscu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, co skutkowało wydaniem zaskarżonego postanowienia,

Argumenty WSA w Gliwicach: zwolnienie dotyczy osoby i wszystkich odbiorników, które ta osoba posiada (także np. w biurze, czy innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 stycznia 2025 r. przyznał rację skarżącemu i uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora COF.



Sąd stwierdził, że obowiązek zarejestrowania wynika z posiadania odbiornika RTV, przy czym rejestracja odbiornika oraz wynikająca z niej opłata abonamentowa przypisane są do abonenta. A w opisywanej sprawie nie było wątpliwości, że to skarżący jest posiadaczem wszystkich odbiorników rtv, zarówno tych w mieszkaniu, jak i w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.



Zdaniem WSA skarżący przedsiębiorca ma rację, że ustawodawca określając krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia z ponoszenia opłat abonamentowych, nie wskazał, iż dotyczy on wyłącznie odbiorników zarejestrowanych w ramach gospodarstwa domowego.



Przepisy art. 4 ust.1 pkt 2, 4 i 5 ustawy o opłatach abonamentowych stanowią ogólnie o osobie, spełniającej określone kryteria uprawniające do zwolnienia od opłaty abonamentowej za odbiorniki zarejestrowane zarówno pod adresem domowym, jak i w ramach prowadzonej, indywidualnej działalności gospodarczej.



Zdaniem sądu:

- z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skarżący nie stał się odrębnym abonentem.

- wszystkie odbiorniki RTV ("domowe" i zlokalizowane w biurze) są przypisane do skarżącego, jako tego samego abonenta, gdyż to on prowadzi działalność gospodarczą i sam osobiście jest podmiotem praw i obowiązków z tego wynikających.



WSA w Gliwicach uznał, że wierzyciel (Dyrektor COF) nie ma racji, że zwolnienia odnoszą się wyłącznie do opłat abonamentowych wnoszonych w gospodarstwie domowym. Tym samym wierzyciel naruszył wskazane w skardze przepisy prawa materialnego, co miało wpływ na wynik sprawy.



Z tych powodów WSA w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 stycznia 2024 r., zobowiązując właściwy organ do uwzględnienia powyższej argumentacji.



Podstawa prawna: ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.



Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 stycznia 2025 r. (sygn. I SA/Gl 623/24).



oprac. Paweł Huczko