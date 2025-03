Trump uderza w Europę: 25% cła na wszystkie towary z UE! Wojna handlowa na horyzoncie?

Prezydent Donald Trump w zeszłym tygodniu zapowiedział wprowadzenie ceł na towary z UE w wysokości 25%. Czekamy aktualnie na wprowadzenie tej groźby w życie, co pozwala nam pochylić się nad ewentualnymi konsekwencjami ich wprowadzenia. Część rynków w UE jest zdefiniowana na eksporcie do USA i warto przyjrzeć się jakie konsekwencje będą miały nałożone taryfy.

Donald Tramp zapowiedział wprowadzenie taryf celnych na produkty z UE w wysokości 25%. Na początku zapowiadał, że nałoży cła na samochody, a w ostatni czwartek jednoznacznie się wyraził, że będą to wszystkie towary. Cła ochronne, które Donald Trump chce wprowadzić mają być stosowane w celu ochrony jego krajowych branż przed nadmiernym importem towarów z UE oraz w celu wyrównania bilansu handlowego.

REKLAMA

Nakładanie ceł przez Trumpa a WTO

REKLAMA

Nałożenie dodatkowych ceł na przywóz towarów wymaga zgody Światowej Organizacji Handlu (WTO). Światowa Organizacja Handlu reguluje zasady handlu międzynarodowego, w tym nałożenie ceł. Kraje członkowskie muszą przestrzegać określonych zasad, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji. Należy tu podkreślić, że Stany Zjednoczone Ameryki są członkiem WTO.

Procedura: Aby nałożyć dodatkowe cła, kraj musi przeprowadzić odpowiednie analizy i często zgłosić swoje zamiary do WTO, aby uzyskać ich zgodę. Na przykład, Stany Zjednoczone uzyskały zgodę WTO na podniesienie ceł na niektóre towary z Unii Europejskiej w przeszłości, co pokazuje, jak te zasady są stosowane w praktyce. Innymi słowy nakładanie ceł bez zgody WTO jest złamaniem umowy międzynarodowej.

Wielkość eksportów z krajów UE do USA

REKLAMA

W zależności od źródła UE eksportuje towary o wartości od 500 do 600 mld EUR. Największymi eksporterami są Niemcy oraz Irlandia. Jednak takie kraje jak Włochy, Francja czy Hiszpania i ich producenci również ucierpią na wprowadzeniu dodatkowych ceł przez USA. Niemcy i Irlandia eksportują do USA około 30% wartość towaru wysyłanego poza kraj. Niemcy eksportują przede wszystkim samochody osobowe i pojazdy silnikowe oraz leki, a Irlandia produkty farmaceutyczne i lecznicze. Jeśli chodzi o Niemieckie firmy to najbardziej ucierpią Volkswagen, BMW, Mercedes i Bayer, a z irlandzkich firm to Pfizer oraz Johnson and Johnson. Irlandia jest głównym eksporterem na rynek USA odczynników chemicznych wykorzystywanych w farmacji, biotechnologii czy chemii.

Również bardzo ucierpi tak zwana branża modowa. Włochy eksportują do USA tzw. odzież luksusową, Francja tzw. wysokie krawiectwo, a Hiszpania eksportuje towary ZARY. Te same kraje eksportują wina w dużej ilości (ok 5 mld EUR łącznie).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli chodzi o straty dla rynku polskiego który eksportuje do USA towary o wartości ok 10 mld EUR to najbardziej ucierpią producenci maszyn i urządzeń, silników turboodrzutowych i turbin gazowych, części rolniczych, drutu izolacyjnego i szeroko rozumianego rynku spożywczego, na czele z sokiem jabłkowym.

Wszyscy w UE odczujemy cła wprowadzane przez USA

Podsumowując, jak prezydent Donald Trump nałoży na Unię Europejską dodatkowe cła to należy liczyć się ze zmniejszeniem sprzedaży towarów na tamten rynek, ale jednocześnie zapewne UE podejmie kroki do nałożenia ceł odwetowych na towary sprowadzane z USA. Wszyscy w UE odczujemy wprowadzenie ceł przez USA ze względu na powiązanie gospodarek wraz z podwykonawstwem pracy produkcyjnej dla eksportowanych towarów.