Ceny OC i AC w 2025 roku. W których miastach i województwach najdrożej, a gdzie najtaniej? Co wpływa na wysokość składek kierowców?

Multiagencja ubezpieczeniowa CUK Ubezpieczenia opublikowała 8 kwietnia 2025 r. raport dotyczący cen ubezpieczeń AC i OC dla kierowców. Raport dotyczy I kwartału 2025 r. ale zawiera też prognozy na dalszą część roku.

Jakie ceny OC i AC w I kwartale 2025 r.

Z danych zebranych przez CUK Ubezpieczenia (a firma ta ma ok. miliona klientów) wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce utrzymywały się na dość stabilnym poziomie. Mimo niewielkich wahań miesięcznych, w ujęciu rocznym kierowcy musieli zapłacić znacznie więcej za swoje polisy. Składka OC wzrosła o 16,4%, a AC o 5,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku.



W pierwszych trzech miesiącach 2025 r. średnia składka za ubezpieczenie OC wynosiła 677 zł i pozostawała na względnie stabilnym poziomie. W styczniu była to kwota 680 zł, w lutym 676 zł, a w marcu 675 zł. Oznacza to, że miesięczne wahania cen były minimalne. Względem lutego ceny wzrosły o 0,6%, co wskazuje na niewielki trend wzrostowy. Ale w porównaniu rocznym nie jest tak stabilnie. W porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku ceny OC wzrosły w I kwartale 2025 r. o 16,4%. To jasna wskazówka, że koszty ubezpieczeń nadal rosną.



Podobny trend widać w przypadku cen ubezpieczeń Autocasco (AC). Średnia składka AC w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosła 1080 zł. W styczniu kierowcy płacili przeciętnie 1078 zł, w lutym 1091 zł, a w marcu 1075 zł, co oznacza niewielkie wahania i lekką tendencję spadkową (-3,9% miesięcznie). W skali roku ubezpieczenie AC zdrożało jednak o 5,5%.

REKLAMA

Ceny OC - spore różnice w zależności od województwa

Dane z pierwszego kwartału 2025 roku ujawniają istotne różnice w cenach ubezpieczeń OC pomiędzy poszczególnymi województwami w Polsce, gdzie pomimo ogólnokrajowego trendu wzrostowego, dynamika tych zmian jest zróżnicowana regionalnie. Dolnośląskie wyróżnia się najwyższą średnią składką (827 zł), co wskazuje na specyficzne czynniki ryzyka, podczas gdy świętokrzyskie oferuje najniższą składkę (555 zł), sugerując relatywnie niższe ryzyko ubezpieczeniowe. Największy procentowy wzrost cen OC w skali roku zanotowano w podkarpackim (25%), co może wskazywać na dynamicznie zmieniającą się sytuację na lokalnym rynku, a najmniejszy w lubelskim (13%). W większości województw odnotowano wzrosty cen w roku 2025 względem 2024 w granicach 14-18%, z wyjątkiem lubuskiego (21%) i małopolskiego (22%), gdzie wzrosty były znacznie wyższe, co wskazuje na złożoną dynamikę rynku ubezpieczeniowego w Polsce, wynikającą z wielu czynników, takich jak gęstość zaludnienia, infrastruktura drogowa, statystyki wypadkowe, co wymaga dalszej analizy i monitorowania.



Ceny OC wzrosły również w miastach wojewódzkich. Największe podwyżki zanotowano w:

- Opolu (+33%),

- Krakowie (+28%),

- Łodzi (+28%).

Zaś najmniej ceny OC wzrosły w:

- Lublinie (+15%),

- Warszawie (+15%),

- Bydgoszczy (+16%),

- Katowicach (+16%).



Najdroższe miasta wojewódzkie jeżeli chodzi o średnią cenę OC, to:

- Wrocław: 1033 zł,

- Gdańsk: 961 zł,

- Warszawa: 924 zł,

- Szczecin: 915 zł,

- Poznań: 872 zł.



A najmniej trzeba zapłacić (średnio) za OC (spośród miast wojewódzkich) w:

Rzeszowie: 714 zł,

Lublinie: 729 zł,

Gorzowie Wielkopolskim: 755 zł,

Toruniu: 760 zł,

Białymstoku: 766 zł.

średnia składka OC I kwartał 2025 - miasta wojewódzkie - CUK Ubezpieczenia średnia składka OC I kwartał 2025 - miasta wojewódzkie - CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia

Różnice w cenach OC w zależności od wieku i płci

Z danych zebranych przez CUK Ubezepieczenia wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku średnie składki OC wzrosły we wszystkich grupach wiekowych i dla obu płci w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024. Największy procentowy wzrost cen odnotowano w grupie młodych mężczyzn w wieku 18-24 lata, gdzie składka wzrosła o 27%, z 1308 zł w 2024 roku do 1667 zł w 2025 roku. W tej samej grupie wiekowej, ale wśród kobiet, wzrost wyniósł 23%, a składka wzrosła z 1227 zł do 1515 zł.



Najmniejszy procentowy wzrost cen odnotowano w grupie mężczyzn w wieku 55-64 lata, gdzie składka wzrosła o 12%, z 501 zł do 563 zł. W pozostałych grupach wiekowych wzrosty cen wahały się od 14% do 18%.



Warto zauważyć, że w większości grup wiekowych w pierwszym kwartale 2025 kobiety płaciły nieco wyższe składki OC niż mężczyźni.

Ceny ubezpieczeń AC i OC - prognoza na kolejne kwartały 2025 r.

Pierwszy kwartał 2025 roku pokazał, że ceny ubezpieczeń komunikacyjnych osiągnęły pewną stabilizację, ale w skali roku wzrosty pozostają znacznym obciążeniem dla kierowców. Składki OC podrożały o 16,4%, a AC o 5,5%. Czy ceny będą dalej rosły? To zależy m.in. od inflacji, kosztów napraw, części zamiennych oraz polityki ubezpieczycieli. Warto jednak zauważyć, że wyniki techniczne sektora, które wykazały spadek o 7,5% rok do roku, mogą wpłynąć na indywidualną politykę ubezpieczycieli, a w konsekwencji na dalszy rozwój cen.



- Warunki gospodarcze oraz polityka cenowa towarzystw ubezpieczeniowych może w dalszym ciągu wpływać na ceny polis. Jednak warto pamiętać, że każdy ubezpieczyciel działa według własnej strategii. To sprawia, że porównywanie ofert staje się opłacalne i konieczne. Eksperci CUK Ubezpieczenia podkreślają klientom, że nawet w trudniejszych warunkach rynkowych możliwe jest znalezienie korzystnych cenowo rozwiązań - mówi Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.



Źródło: Raport OC i AC - I kwartał 2025 r. - CUK Ubezpieczenia