Przełom dla odbiorców energii elektrycznej. Likwidują pierwsze opłaty, dzięki licznikom zdalnym

W związku z wdrożeniem liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej, pierwszy operator energetyczny w Polsce rezygnuje z opłat za odczyt na życzenie klienta. Dane będzie można otrzymać drogą mailową, listownie lub na nośniku pamięci. Rozwiązanie to umożliwi lepszą kontrolę zużycia energii, co przełoży się na oszczędności i niższe rachunki.

Od teraz dane pomiarowe dostępne będą całkowicie za darmo – to pierwsza taka decyzja w Polsce. Klienci Energa-Operator zyskają łatwy i bezpłatny dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii, co przełoży się na realne oszczędności i nowe możliwości zarządzania energią.

Koniec z opłatami za odczyty prądu, dzięki licznikom zdalnym

Dystrybutor Energa-Operator znosi całkowicie opłaty za odczyty liczników na indywidualną prośbę klienta. To pierwszy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce, który będzie udostępniał wszystkim klientom ich dane pomiarowe za darmo – pocztą elektroniczną, listownie lub poprzez nośniki pamięci. Ułatwi to odbiorcom, zwłaszcza prosumentom, zarządzanie zużyciem energii, a samorządom tworzenie klastrów i spółdzielni energetycznych.

Wprowadzenie tego udogodnienia możliwe jest dzięki licznikom zdalnego odczytu – korzysta z nich już 87 procent klientów Energa-Operator. To stawia spółkę na pozycji krajowego lidera w tym obszarze. Inwestycja w inteligentne opomiarowanie stworzyła więc większe możliwości wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom odbiorców energii, przynosząc korzyści zarówno im, jak i samemu dystrybutorowi.

Decyzja o zniesieniu opłat w zgodzie z unijnymi regulacjami

Decyzja o zniesieniu opłat za udostępnianie danych pomiarowych wpisuje się w kierunek wyznaczany przez ustawodawstwo polskie oraz Unii Europejskiej, pozwalając odbiorcom w pełni korzystać z unijnego modelu rynku energii.

"Grupa Energa aktywnie wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, w tym przypadku – odbiorców naszej kluczowej spółki, jaką jest Energa-Operator. Warto podkreślić, że w obliczu transformacji energetycznej udostępnienie darmowych danych pomiarowych jest dla odbiorcy energii elektrycznej nie tylko udogodnieniem. Otwiera też nowe możliwości, jak np. analizy dotyczące zużycia czy produkcji energii. Pozyskana w ten sposób wiedza ułatwi dobór taryfy czy dostosowanie zużycia do cen energii w odpowiednich porach dnia, a więc efektywnego czerpania korzyści np. z taryf dynamicznych. Darmowe dane pomiarowe pozwolą na bardziej świadome korzystanie z energii elektrycznej, co sprzyjać będzie zarówno oszczędnościom w budżetach gospodarstw domowych, jak też optymalizacji wydatków w przedsiębiorstwach" – mówi Sławomir Staszak, prezes Zarządu Energi SA.

Realne oszczędności, optymalizacja taryf

Dzięki pozyskanym danym klienci Energa-Operator będą mogli dostosowywać pobór energii do poziomu produkcji energii w danym momencie, na przykład w instalacjach fotowoltaicznych, czy też dobrać najwłaściwszy model przydomowego magazynu energii.

"Bezpłatny dostęp do danych pomiarowych pozwoli samorządom i podmiotom planującym tworzenie społeczności energetycznych na dokonywanie analiz biznesowych modeli przyszłych, jak i funkcjonujących już klastrów czy spółdzielni energetycznych. Indywidualnym odbiorcom ułatwi lepsze zarządzanie zużyciem energii, kreowanie właściwych zachowań prosumenckich, a w konsekwencji realne oszczędności. W połączeniu z taryfami dynamicznymi, które wkrótce wprowadzimy, stworzymy system zachęt dla nowych uczestników rynku, które jednocześnie wspierać będą lokalne bilansowanie przepływów energii" – podkreśla Robert Świerzyński, prezes Energa-Operator.

Wsparcie dla lokalnej energetyki

Pozyskane dane mogą służyć jako podstawa do podejmowania świadomych decyzji dotyczących rozwoju lokalnej gospodarki w zakresie wytwarzania i konsumowania energii, co z kolei będzie miało wpływ na większą stabilizację sieci elektroenergetycznej. Mniejszy przepływ energii w sieci poprzez stacje transformatorowe SN/nN pozwoli obniżyć techniczne straty sieciowe. Synchronizacja działań Energa-Operator, samorządów i wspólnot energetycznych przyczyni się do bilansowania przepływów energii. Ponadto umożliwi spółce lepsze dostosowanie inwestycji związanych z rozbudową stacji i linii dystrybucyjnych do rzeczywistych potrzeb klientów.

Spółka do tej pory bezpłatnie udostępniała klientom, u których zamontowany jest licznik zdalnego odczytu, dane odczytowe w ujęciu godzinowym za pomocą aplikacji oraz portalu Mój Licznik. Jednak to nie zawsze spełniało potrzeby odbiorców, gdyż dla wielu modeli i aktywności prosumenckich ważne są odczyty w cyklach 15-minultowych, dostępne za darmo.

Darmowy dostęp do danych o zużyciu prądu – nowa jakość dla klientów i samorządów

Energa-Operator jako pierwszy w Polsce znosi opłaty za udostępnianie danych pomiarowych – to milowy krok w stronę bardziej świadomego i oszczędnego korzystania z energii. Od teraz klienci mogą za darmo otrzymać szczegółowe informacje o swoim zużyciu prądu, co nie tylko zwiększa przejrzystość, ale też daje realne narzędzia do optymalizacji domowych i firmowych rachunków.

Ta zmiana to nie tylko wygoda – to także impuls dla rozwoju lokalnej energetyki, prosumentów i społeczności energetycznych. To przykład, jak technologia (liczniki zdalnego odczytu) może wspierać codzienne decyzje i długofalowe strategie energetyczne.

Co daje darmowy dostęp do danych pomiarowych energii?

Możliwość dokładnego śledzenia zużycia energii – nawet w 15-minutowych interwałach.

Szansę na lepsze dopasowanie taryf do realnych potrzeb – np. korzystanie z tańszego prądu w konkretnych porach dnia.

Wsparcie dla prosumentów w optymalizacji wykorzystania własnej produkcji, np. z fotowoltaiki.

Fundament do tworzenia lokalnych klastrów i spółdzielni energetycznych – samorządy i wspólnoty zyskają dane potrzebne do planowania i bilansowania energii.

Mniej energii „marnowanej” w sieci – dokładniejsze dane pozwalają lepiej zarządzać przesyłem, co przekłada się na stabilność i mniejsze straty.

Realne oszczędności – zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm, które mogą lepiej planować zużycie i inwestycje w energię.

