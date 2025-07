Eksperci: kryptowaluty dadzą w tym roku porządnie zarobić. Rynek czeka kilkumiesięczna hossa

Ostatnie tygodnie przyniosły istotne umocnienie kursu bitcoina. Komentujący to zjawisko rynkowe eksperci wyjaśniają, że zmiany nie powinny nikogo dziwić, bo ceny ww. aktywa kształtują się w cyklach 4-letnich. Do tego nie wykluczają, że w kolejnych tygodniach praktycznie codziennie będzie można obserwować nowe wzrosty. Możliwe jest dojście nawet do poziomu 200 tys. dolarów za bitcoina, ale nie nastąpi to od razu. Znawcy tematu podkreślają, że w ramach aktualnej fali kurs bitcoina może wzrosnąć do okolic 150 tys. dolarów, potem nastąpi korekta, oczyszczenie rynku z tzw. słabych rąk. Wówczas możliwy stanie się atak na wspomniane wyżej 200 tys. dolarów.

Kryptowaluty dadzą w tym roku porządnie zarobić. Rynek czeka kilkumiesięczna hossa

Ostatnie tygodnie przyniosły istotne umocnienie kursu bitcoina. Komentujący to zjawisko rynkowe eksperci wyjaśniają, że zmiany nie powinny nikogo dziwić, bo ceny ww. aktywa kształtują się w cyklach 4-letnich. Do tego nie wykluczają, że w kolejnych tygodniach praktycznie codziennie będziemy obserwować nowe wzrosty. Możliwe jest dojście nawet do poziomu 200 tys. dolarów za bitcoina, ale nie nastąpi to od razu. Znawcy tematu podkreślają, że w ramach aktualnej fali kurs bitcoina może wzrosnąć do okolic 150 tys. dolarów, potem nastąpi korekta, oczyszczenie rynku z tzw. słabych rąk. Wówczas możliwy stanie się atak na wspomniane wyżej 200 tys. dolarów.

Cena bitcoina, tak jak każdego towaru, wynika z podaży i popytu

W ostatnich tygodniach kurs bitcoina (BTC) mocno rósł i bił kolejne rekordy. Obecnie jest to w granicach 118 tys. dolarów. Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, przypomina, że cena bitcoina, tak jak każdego towaru, wynika z podaży i popytu.

– Wzrost podaży bitcoina jest ustalony na dziesiątki lat w przyszłość, więc zmiany cen głównie wynikają z wahań popytu. A cena bitcoina rośnie ze względu na zainteresowanie instytucjonalne, tj. w dużej mierze funduszy inwestycyjnych oraz większych firm, widzących w nim store of value, podobnie jak to jest w przypadku złota. Tylko ono nie daje takich możliwości zarobku jak ww. aktywo – wyjaśnia ekspert.

Z kolei Mateusz Kara z fintechu Ari10 uważa, że kurs bitcoina jest napędzany przez kilka czynników. Przede wszystkim na rynek wchodzą instytucje i duże firmy, co widać po ruchach na ETF-ach BTC w USA. Mówiąc żargonem, „na rynku brakuje ulicy”. To znaczy, że bitcoiny kupują duzi, świadomi gracze, a nie mało doświadczeni spekulanci. Na kurs mają też wpływ wydarzenia bieżące, takie jak oświadczenie Jerome’a Powella, że rozważa rezygnację ze stanowiska prezesa FED.

– Mogłoby to skutkować tym, że zastąpi go ekonomista powołany przez Donalda Trumpa, który od tygodni naciska na bank centralny USA, by ten zaczął agresywnie obniżać stopy procentowe, co napędziłoby wzrosty na akcjach i kryptowalutach. Rynek wycenia ten scenariusz z wyprzedzeniem. Do tego straszenie przez Trumpa wyższymi cłami przestało oddziaływać na rynki – wylicza Mateusz Kara.

Bitcoin Bitcoin ShutterStock

Ceny na rynku bitcoina mają charakter cykliczny

Do tego prof. Krzysztof Piech dodaje, że ceny na rynku bitcoina mają charakter cykliczny. Głównie kształtują się w cyklach 4-letnich. Od ubiegłorocznego halvingu bitcoina jesteśmy w cyklu wzrostowym. Ekspert również zwraca uwagę na to, że zakupem BTC w coraz większym stopniu interesują się instytucje, a nie pojedyncze osoby.

– Po okresie popytu „ulicy”, od kilku lat widać coraz większe zainteresowanie instytucji. Następna fala będzie determinowana przez aktywność rządów. Ona już się zaczęła w USA na poziomie federalnym, choć bez zakupów nowych bitcoinów, na razie tylko z zakazem ich sprzedaży, jeśli są w zasobach państwa, a także na poziomie stanowym. Kolejna zaś fala – za ok. 8 lat – będzie związana z nabywaniem BTC przez banki centralne – uważa ekspert z Uczelni Łazarskiego.

Jeszcze w tym roku BTC może kosztować nawet 200 tys. USD

W ocenie Mateusza Kary, nie można wykluczyć, że w kolejnych tygodniach będziemy obserwować nowe rekordy cenowe praktycznie codziennie. Kilka miesięcy temu pojawiły się prognozy, że kurs może dojść do 200 tys. dolarów, a nawet 220-230 tys. dolarów. Zdaniem eksperta z Ari10, poziom 200 tys. dolarów jest jak najbardziej realny, ale nie nastąpi od razu.

– W ramach aktualnej fali kurs bitcoina może wzrosnąć do okolic 150 tys. dolarów. Potem nastąpi korekta, oczyszczenie rynku z tzw. słabych rąk i wtedy możliwy stanie się atak nawet na wspomniane 200 tys. dol. Wszystko to wynika z cykliczności, wedle której porusza się kurs BTC. Jeżeli ta nadal obowiązuje, to hossa zakończy się w czwartym kwartale br. Natomiast bezpieczniej będzie wyjść z pozycji na BTC nie w grudniu, ale wcześniej, np. październiku lub listopadzie – zastrzega ekspert z Ari10.

Prof. Krzysztof Piech dodaje, że wzrost wartości BTC o 100% nie jest niczym nadzwyczajnym. Ekspert uważa, że wspomniane ceny są do osiągnięcia w perspektywie kilku miesięcy, pod warunkiem stabilizacji sytuacji makroekonomicznej i obniżania stóp procentowych w USA, do czego może dojść. – W tej fali wzrostowej, w aktualnym cyklu na rynku kryptowalut, w mojej ocenie, maksymalną ceną jest 250 tys. dol. Cen rzędu 1 mln dol. za sztukę oczekuję dopiero za ok. 8-12 lat – uzupełnia ekspert. Czy obecne wzrosty to chwilowa sytuacja, czy raczej dłuższy trend? Mateusz Kara uważa, że przed bitcoinem i ethereum jeszcze wiele lat wzrostów, które przerywane będą, co naturalne na rynku, bessami.

– W 2021 r. hossę przerwały informacje o tym, że bank centralny USA, FED, zaczyna zacieśnianie ilościowe, czyli zasysanie dolarów z rynków, a także rozpoczyna cykl podwyżek stóp. Teraz sytuacja będzie odwrotna, tj. przed nami dalsze cięcia stóp, a może i rozpoczęcie luzowania ilościowego, tj. dodruk. Nawet jeżeli wspominany już Powell dotrwa do końca swojej kadencji, to od połowy przyszłego roku na czele FED będzie stał urzędnik z nadania Trumpa, a więc prowadzący politykę bliższą temu, co chce osiągnąć Biały Dom – prognozuje ekspert z Ari10.

W najbliższych tygodniach prof. Krzysztof Piech spodziewa się wahania cen kryptowalut, nie tylko bitcoina. Zakłada, że jak zwykle w takich sytuacjach, gdy cena spadnie, krytycy kryptowalut będą wieszczyć ich koniec. Jednak bitcoin się odbuduje i w przeciągu kilkunastu tygodni bądź kilku miesięcy jego cena powinna dojść do 150 tys. dolarów. Przy tym ekspert z Uczelni Łazarskiego zastrzega, że nie jest to rekomendacja inwestycyjna.

