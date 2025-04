SONDA: Kto zostanie nowym papieżem? Konklawe rusza 7 maja

Konklawe, które wybierze następcę papieża Franciszka, rozpocznie się 7 maja. Decyzja w tej sprawie zapadła 28 kwietnia po kongregacji kardynałów, obradujących w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej. Prawo wyboru nowego papieża ma obecnie 135 kardynałów. W artykule sonda z papabilami.

Konklawe rozpocznie się w dniu 7 maja. Uprawnionych do głosowania jest 135 kardynałów, którzy nie ukończyli 80 lat. Pochodzą z około 70 krajów. W gronie elektorów jest czterech Polaków, są to kardynałowie: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Konklawe już 7 maja: kardynałowie szykują się do wyboru nowego papieża

W środę 7 maja rano kardynałowie wezmą udział w mszy Pro eligendo Papa w intencji wyboru papieża. Po południu w procesji wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej. Zgodnie z przepisami Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II "Universi dominici gregis" w sytuacji, gdy konklawe rozpoczyna się po południu, pierwszego dnia odbywa się tylko jedno głosowanie. W następnych dniach odbywają się dwa głosowania rano i dwa po południu.

W kongregacji generalnej w dniu 28 kwietnia udział wzięło około 190 kardynałów, wśród których było ok. 100 elektorów. W Watykanie poinformowano także, że w poniedziałek Kaplica Sykstyńska zostanie zamknięta dla zwiedzających w związku z przygotowaniami do konklawe, które tam się odbędzie. Zawieszone zostały też wizyty w Ogrodach Watykańskich oraz w watykańskiej nekropolii.

Wybór papieża to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń współczesnego świata, które przyciąga uwagę nie tylko wiernych Kościoła katolickiego, ale również mediów i ludzi z różnych zakątków globu. Choć ceremonia odbywa się w jednym z najświętszych miejsc na świecie – Kaplicy Sykstyńskiej, ma ona ogromne znaczenie na poziomie światowym. Dziś, kiedy świat jest pełen informacji i technologii, wybór papieża to nadal wydarzenie pełne tajemnicy, rytuału i nieprzewidywalności.

Tajemnica i tradycja: Co wiemy o konklawe?

Konklawe to wybory papieskie, które odbywają się po śmierci papieża lub jego abdykacji. Pomimo wielowiekowej tradycji, proces wyboru jest wciąż owiany tajemnicą. Wybór papieża ma miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej, której ściany ozdobione są freskami Michała Anioła. Sama sceneria tego wydarzenia, łącznie z historycznymi i religijnymi rytuałami, przyciąga uwagę na całym świecie. Cały proces jest nieprzewidywalny, pełen spekulacji, a czasami także sensacyjnych informacji.

Wielka niewiadoma: Kto zostanie nowym papieżem?

Choć media często publikują prognozy dotyczące „papabili” – kandydatów na papieża – w rzeczywistości wynik głosowania wciąż pozostaje tajemnicą. Sondaże, jak w przypadku wyborów politycznych, są w tym przypadku mało skuteczne. Im więcej mówi się o faworytach, tym więcej emocji budzi każda decyzja podjęta przez kardynałów. Wybór papieża często jest zaskoczeniem, jak miało to miejsce w 1978 roku, gdy na Stolicę Piotrową wybrano kardynała Karola Wojtyłę, czy w 2013 roku, gdy papieżem został Jorge Bergoglio.

Przewidywanie czasu trwania konklawe

Choć samo konklawe jest tajemnicą, to czas jego trwania bywa dosyć przewidywalny. W ciągu ostatnich stu lat żadne konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Żartobliwie mówi się, że trwające dłużej wybory papieża przypominają te z XIII wieku, kiedy wybór papieża w Viterbo trwał ponad 1000 dni! Legenda głosi, że aby przyspieszyć decyzję, władze miasta zaczęły kardynałom racjonować jedzenie i wodę.

Konklawe w erze mediów: „Show” z tajemnicą

Współczesny świat, z dominacją mediów społecznościowych, sprawia, że konklawe jest traktowane przez część mediów jako „show”. Relacje na żywo, spekulacje i prognozy o tym, kto zostanie papieżem, stają się codziennością. Całe wydarzenie jest uważnie śledzone, a spektakularny rytuał, który obejmuje zamknięcie kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej i oczekiwanie na biały dym, jest wyjątkowym widowiskiem.

Kiedy zostanie ogłoszony nowy papież?

Po zakończeniu głosowań w Kaplicy Sykstyńskiej, dym, który unosi się nad Watykanem, staje się wyznacznikiem wyniku. Jeśli wybór papieża zostanie dokonany, dym z pieca nad Kaplicą Sykstyńską przybiera biały kolor. Dodatkowo, dzwony bazyliki Świętego Piotra biją na znak, że wybór został dokonany. Ostatecznie, kardynał diakon ogłasza „Habemus Papam”, czyli „Mamy papieża”, a nowy papież pojawia się na balkonie bazyliki, by powitać wiernych.

Jak wygląda proces wyboru papieża?

Przygotowanie do konklawe

Przed rozpoczęciem konklawe, kardynałowie biorą udział w specjalnych kongregacjach, zwanych prekonklawami. Podczas tych spotkań omawiane są wyzwania, z jakimi będzie musiał zmierzyć się nowy papież. Wśród kardynałów tworzy się obraz idealnego kandydata, a priorytety Kościoła są dyskutowane w atmosferze tajemnicy.

Ścisła tajemnica i zakaz komunikacji

Z chwilą rozpoczęcia konklawe, wszyscy elektorzy, czyli kardynałowie mający prawo do wyboru papieża, muszą przebywać w Domu Świętej Marty, specjalnym budynku, który został przystosowany do tego celu. Zakazują sobie wszelkiej komunikacji z osobami spoza Watykanu, co obejmuje również zakaz korzystania z telefonów, internetu i innych środków komunikacji. Istnieją także surowe środki bezpieczeństwa, by nikt nie próbował ingerować w wybory.

Głosowanie: Jak wybrać papieża?

Do wyboru papieża potrzeba dwóch trzecich głosów. Głosowanie odbywa się za pomocą specjalnych kart, na których wpisuje się nazwisko kandydata. Jeśli głosowanie nie przynosi rezultatu, karty są palone, a nad Kaplicą Sykstyńską unosi się czarny dym. Jeśli wybór papieża jest już dokonany, dym przybiera kolor biały, co ogłasza światu, że nowy papież został wybrany.

Konklawe: ceremonie i obowiązki

Po wybraniu papieża, nowy papież przyjmuje swoje imię i ogłasza je publicznie. Następnie pojawia się na balkonie bazyliki Świętego Piotra, by pozdrowić zgromadzonych wiernych. Jest to niezwykle emocjonujący moment, który symbolizuje zakończenie procesu wyboru i rozpoczęcie nowej ery w Kościele katolickim.

Proces wyboru papieża, choć pełen symboliki i tradycji, wciąż fascynuje ludzi na całym świecie. Atmosfera tajemnicy, rytuały związane z wyborem papieża i nieprzewidywalność wyników sprawiają, że wydarzenie to pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych i mediatyzowanych momentów w historii współczesnego świata.

Ks. dr Przemysław Śliwiński: Elekcja papieska a konklawe – na czym polega różnica?

Medioznawca ks. dr Przemysław Śliwiński autor książki "Konklawe. Tajemnica wyborów papieskich" zwrócił uwagę, że należy w historii Kościoła należy odróżnić "elekcję papieską" od "konklawe".

Wyjaśnił, że w pierwszym tysiącleciu nie było trwale ukształtowanej zasady wyboru papieży. "One się zmieniały i były podatne na ingerencję cesarzy, zwłaszcza od edyktu mediolańskiego, kiedy chrześcijaństwo przestało być prześladowane. Czasami ingerencja władcy świeckiego była ratunkiem, ponieważ był jedyną osobą zdolną uspokoić podzielony chrześcijański lud rzymski, a czasem, przeciwnie, stroną sporu z Kościołem, a nawet kimś, kto narzucał papieża" - stwierdził ekspert. Inną kwestią, która bardzo długo się ciągnęła były bardzo silne wpływy możnych rodów rzymskich" - dodał.

Powiedział, że najdłuższe wybory papieża trwały 2 lata 9 miesięcy i jeden dzień (33 miesiące) i odbywały się w latach 1268-1271. "Była to elekcja w Viterbo w wyniku której 1 września 1271 r. wybrano Grzegorza X. Drugą co do długości - była elekcja w Lyonie w latach 1314-1316 - trwająca 2 lata 3 miesiące i 5 dni, kiedy wybrano Jana XXII. Kolejna - trwająca 2 lata 2 miesiące i 29 dni była elekcja w Perugii, kiedy wybrano Celestyna V" - powiedział ekspert.

Zastrzegł, że w tych wypadkach nie należy używać jeszcze nazwy "konklawe", bo albo jeszcze nie istniała ta instytucja, albo też nie była stosowana.

Ks. dr Śliwiński poinformował, że "pierwsze konklawe odbyło się w 1276 r. i trwało jeden dzień. Drugie w tym samym roku trwało 7 dni. Wybrany wówczas papież Hadrian V zawiesił dekret "Ubi periculum" dotyczący sposobu wyboru papieża, co spowodowało znów wydłużenie kolejnych elekcji papieskich.