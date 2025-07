Polacy spożywają na potęgę. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed groźną bakterią

Niewinnie wyglądające lody mogą skrywać śmiertelne niebezpieczeństwo. Wysokie temperatury, brak higieny i niewłaściwe przechowywanie sprzyjają rozwojowi wyjątkowo groźnej bakterii – gronkowca złocistego. Zakażenie nim może prowadzić do poważnych chorób, a w skrajnych przypadkach nawet do sepsy. Szczególnie narażone są dzieci i kobiety w ciąży. Ministerstwo Zdrowia apeluje o ostrożność i wybieranie tylko sprawdzonych, czystych punktów sprzedaży lodów.

rozwiń >

Jakie są objawy zatrucia pokarmowego?

Zatrucie pokarmowe wywołane spożyciem skażonej żywności, w tym lodów przechowywanych w nieodpowiednich warunkach, może szybko zepsuć wakacje i zagrozić zdrowiu. Najczęściej występującymi objawami zatrucia pokarmowego są:

REKLAMA

silny ból brzucha,

biegunka,

wzdęcia,

wymioty, a czasami także

gorączka, dreszcze i ogólne osłabienie.

Symptomy pojawiają się zazwyczaj po kilku godzinach od spożycia skażonego jedzenia i mogą utrzymywać się od kilku godzin do kilku dni.

Co należy zrobić w przypadku zatrucia pokarmowego?

W razie podejrzenia zatrucia pokarmowego zalecane jest niezwłoczne skontaktowanie się z numerem alarmowym 112 w celu uzyskania porady medycznej. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje:

w miarę możliwości sprowokować wymioty , aby szybciej usunąć toksyny z organizmu,

, aby szybciej usunąć toksyny z organizmu, pozwolić organizmowi na naturalne oczyszczenie jelit – biegunka jest mechanizmem obronnym - jeśli jednak utrzymuje się zbyt długo, warto rozważyć zastosowanie leków przeciwbiegunkowych,

– biegunka jest mechanizmem obronnym - jeśli jednak utrzymuje się zbyt długo, warto rozważyć zastosowanie leków przeciwbiegunkowych, w przypadku wzdęć i gazów korzystne może być wypicie ciepłego naparu z kopru włoskiego oraz delikatne masowanie brzucha okrężnymi ruchami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,

oraz delikatne masowanie brzucha okrężnymi ruchami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, spożywać regularnie niewielkie ilości wody , aby zapobiec odwodnieniu,

, aby zapobiec odwodnieniu, wprowadzić lekkostrawną dietę, obejmującą gotowany ryż lub kleik, marchew, ziemniaki, gotowane mięso drobiowe, suche pieczywo, sucharki bądź biszkopty. Podczas biegunki organizm traci potas, sód i glukozę, dlatego do posiłków warto dodać odrobinę soli lub łyżeczkę miodu. Dobrym źródłem potasu są gotowane ziemniaki.

Warto mieć przy sobie węgiel aktywny, który jest dostępny bez recepty w aptekach. Przed jego zastosowaniem zalecana jest jednak konsultacja z lekarzem lub operatorem numeru alarmowego.

Jeśli objawy są nasilone lub utrzymują się kilka dni, konieczne jest pilne zgłoszenie się do lekarza, ponieważ może to świadczyć o poważnym zatruciu, np. salmonellą czy jadem kiełbasianym.

Dlaczego nawadnianie jest kluczowe podczas zatrucia?

Podczas zatrucia organizm szybko traci wodę, dlatego niezbędne jest jej regularne uzupełnianie – najlepiej ciepłą, przegotowaną wodą. Oto zalecane ilości płynów w zależności od stopnia odwodnienia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przy łagodnym odwodnieniu (utrata masy ciała poniżej 5%): 50 ml wody na każdy kilogram masy ciała w ciągu 3–4 godzin,

przy średnim odwodnieniu (utrata 5–10% masy ciała): 50–100 ml wody na każdy kilogram masy ciała,

po każdym luźnym stolcu: 5–10 ml na każdy kilogram masy ciała (dla osoby dorosłej ok. 350–700 ml),

po każdym epizodzie wymiotów: 2–5 ml na każdy kilogram masy ciała (dla osoby dorosłej ok. 140–350 ml).

Uczucie silnego pragnienia w trakcie ostrej biegunki może świadczyć o utracie co najmniej jednego litra płynów.

Jak można zmniejszyć ryzyko zatrucia pokarmowego?

Choć całkowite wyeliminowanie ryzyka zatrucia pokarmowego jest trudne, odpowiednia higiena i ostrożność przy zakupie oraz przygotowywaniu posiłków znacząco zmniejszają szanse na zakażenie niebezpiecznymi bakteriami. Aby ograniczyć ryzyko zatrucia, Ministerstwo Zdrowia zaleca:

dokładne mycie owoców i warzyw,

dbanie o czystość kuchni, w tym blatów, desek i narzędzi kuchennych,

stosowanie osobnych desek do krojenia warzyw, mięsa i ryb,

regularne czyszczenie lodówki i unikanie jej przepełniania – właściwa cyrkulacja powietrza zapobiega psuciu się żywności,

oddzielne przechowywanie produktów surowych i gotowych do spożycia,

kontrolowanie dat przydatności do spożycia,

unikanie spożywania surowego mięsa – nawet jednorazowe spożycie może prowadzić do poważnego zatrucia.

Groźna bakteria w lodach - Ministerstwo Zdrowia ostrzega

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia ostrzega - gronkowiec złocisty to wyjątkowo niebezpieczna bakteria, która może występować nie tylko w mięsie czy rybach, ale także w lodach i produktach mlecznych. Mięso i ryby najczęściej są poddawane obróbce cieplnej, natomiast lody nie – dlatego, jeśli są niewłaściwie przechowywane lub sprzedawane w niehigienicznych warunkach, mogą stanowić szczególne zagrożenie.

Zakażenie gronkowcem może prowadzić do ciężkich chorób, takich jak zapalenie płuc, mięśnia sercowego, opon mózgowych, zakażenia kości, ropnie czy sepsa. Objawami sepsy są m.in.:

gorączka powyżej 38,3°C lub poniżej 36°C,

tętno powyżej 90 uderzeń na minutę,

szybki oddech (ponad 20 oddechów na minutę) oraz

bardzo wysoka lub bardzo niska liczba białych krwinek.

Sepsa jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży - jest to jedna z głównych przyczyn śmiertelności okołoporodowej. Zaleca się, aby w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem przez kobiety w ciąży, natychmiast udać się na SOR.

Jak sprawdzić, czy lodziarnia działa legalnie i bezpiecznie?

Każdy punkt sprzedaży lodów – zarówno tradycyjna lodziarnia, jak i sezonowa budka – musi posiadać aktualne zezwolenie sanepidu. Przed rozpoczęciem działalności lokal przechodzi kontrolę, podczas której inspektorzy sanepidu weryfikują m.in.:

aktualność orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych pracowników,

umowę na wywóz odpadów,

wyniki badań wody,

zabezpieczenia przed szkodnikami,

przestrzeganie zasad higieny i procedur HACCP,

prawidłowe oznaczenie alergenów w ofercie.

Ważne Każda lodziarnia musi również dysponować umywalką przeznaczoną dla personelu. Kupując lody, warto zwracać uwagę na czystość lokalu, higienę sprzedawców oraz sposób serwowania lodów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej wybrać inny punkt sprzedaży.

Inne groźne bakterie i zagrożenia

Choć gronkowiec w lodach to poważne zagrożenie, nie jest on jedynym niebezpieczeństwem, które może czyhać w jedzeniu. W Polsce często dochodzi także do zatruć wywołanych przez:

Campylobacter – bakterie obecne głównie w drobiu i niepasteryzowanym mleku,

– bakterie obecne głównie w drobiu i niepasteryzowanym mleku, Salmonellę – występującą w mięsie, jajach i produktach mlecznych,

– występującą w mięsie, jajach i produktach mlecznych, Jad kiełbasiany (botulina, Clostridium botulinum) – toksynę znajdowaną w nieświeżych konserwach i domowych przetworach,

(botulina, Clostridium botulinum) – toksynę znajdowaną w nieświeżych konserwach i domowych przetworach, Bacillus cereus – bakterie, które mogą wywołać ostre objawy po zjedzeniu źle przechowywanego ryżu, makaronu czy ziemniaków,

– bakterie, które mogą wywołać ostre objawy po zjedzeniu źle przechowywanego ryżu, makaronu czy ziemniaków, Yersinie – groźne bakterie z surowej wieprzowiny,

– groźne bakterie z surowej wieprzowiny, Listerie – obecne w niepasteryzowanych produktach mlecznych, surowych jarzynach i owocach,

– obecne w niepasteryzowanych produktach mlecznych, surowych jarzynach i owocach, Escherichia coli (E. coli) – często występującą w drobiu i innych produktach pochodzenia zwierzęcego.

Na szczęście większości zatruć można uniknąć, dbając o higienę w kuchni, sprawdzając świeżość produktów i kupując jedzenie w zaufanych miejscach.

pacjent.gov.pl, medonet.pl, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie