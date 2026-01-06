REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Abonament RTV 2026: stawki i zniżki za zapłatę z góry za cały rok albo kilka miesięcy. Wyższe kary za brak zapłaty abonamentu i niezarejestrowanie telewizora lub radia

Abonament RTV 2026: stawki i zniżki za zapłatę z góry za cały rok albo kilka miesięcy. Wyższe kary za brak zapłaty abonamentu i niezarejestrowanie telewizora lub radia

06 stycznia 2026, 11:23
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Abonament RTV: drożej w 2026 roku. Jakie zniżki za zapłatę z góry? Jakie kary za niepłacenie abonamentu i brak rejestracji odbiornika?
W 2026 roku obowiązywać będą wyższe stawki abonamentu RTV niż w 2025 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. 

rozwiń >

Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2025 r., poz. 885 – wejdzie w życie 19 lipca 2025 r. i będzie stosowane do opłat abonamentowych w całym 2026 roku.

Abonament RTV 2026 - ile trzeba zapłacić za używanie telewizora lub radia?

Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 zostały ustalone w wysokości: 
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 8,70 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. jest 27,30 zł);

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Abonament RTV 2026. Zniżki za zapłatę z góry

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2026 wynoszą: 

1) za używanie odbiornika radiofonicznego
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry; 

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, 
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, 
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, 
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Ważne

Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo - 10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi: 

1) za używanie odbiornika radiofonicznego: 
a) 18,40 zł za dwa miesiące, 
b) 27,40 zł za trzy miesiące, 
c) 54,10 zł za sześć miesięcy, 
d) 102,60 zł za rok kalendarzowy;   

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: 
a) 59,20 zł za dwa miesiące, 
b) 87,80 zł za trzy miesiące, 
c) 173,80 zł za sześć miesięcy, 
d) 329,40 zł za rok kalendarzowy

Co ciekawe, w myśl tego rozporządzenia, opłaty abonamentowe wnoszone na poczet 2026 roku mogą być przyjmowane już w 2025 r. ale według ww. stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 r. 

Jak zapłacić abonament RTV?

Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Nic strasznego - można go ustalić:
- w każdej placówce Poczty Polskiej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:

1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

W tym przypadku można można wykorzystać:

  • spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:
    - osobiście w dowolnej placówce pocztowej,
    - telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
    - poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.
    lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv
  • standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty
    - w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
    - w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,
    - w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych
    - w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
    - w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.

2) Za pomocą Platformy Płatności. 
W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.
W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.\

Poczta Polska informuje:
- Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
- Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
- Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.

Czy abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika programów telewizyjnych lub radiowych (np. laptopa lub smartfona)?

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odbiornikiem telewizyjnym albo radiofonicznym (który trzeba zarejestrować i płacić od niego abonament RTV) jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (odpowiednio: telewizyjnego lub radiowego). A więc użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2023 r. Takie jest też stanowisko Poczty Polskiej, której upoważnieni pracownicy mają prawo kontrolować wykonanie obowiązków rejestracji odbiorników i płacenia abonamentu RTV.

Więcej na ten temat w artykule: NSA: abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika (także np. laptopa lub smartfona) - o ile może odbierać programy telewizyjne lub radiowe

Kara za brak rejestracji odbiornika RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że wszystkie sprawne odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Kontrole wypełniania tego obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA. 
Osoby te w czasie kontroli mają obowiązek okazać:
-  upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, 
- legitymację służbową, 
- a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. 

Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska SA ma prawo do żądania wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w drodze egzekucji administracyjnej

Jeżeli kontrolujący stwierdzi u kontrolowanego używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego,  kontrolowany ma obowiązek zapłacić opłatę karną w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. 

W 2025 roku ta karna opłata wynosiła 819 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i 261 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego. W 2026 roku ta opłata wzrosła do:
- 915 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego
- 285 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.

Za brak zapłaty opłaty abonamentowej nie ma kary ale są karne odsetki i koszty upomnienia

Poczta Polska informuje, że za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki takie same jak od zaległości podatkowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Aktualnie (od 4 grudnia 2025 r.) odsetki podatkowe wynoszą 11,00% w skali roku.

Jeżeli spłacamy zadłużenie w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - Dz.U. 2021 poz. 67. Aktualnie koszty upomnienia wynoszą 16 zł.

Jeżeli nie płacimy zaległych opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Poczta Polska S.A. informuje, że opłaty abonamentowe należy uiszczać terminowo zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat. W przypadku zadłużenia w opłatach, zaliczenie dokonanej wpłaty nastąpi, w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia, gdy na wpłacającym ciążą koszty doręczonego upomnienia, a pozostała kwota zostanie zaliczona na odsetki podatkowe oraz zaległą opłatę abonamentową. Rozliczanie zaległych opłat abonamentowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. - Dz.U. 2025 poz. 885.
oprac. Paweł Huczko

Źródło: INFOR
