Jawne wynagrodzenia. Co się zmieniło w kodeksie pracy 24 grudnia 2025 r., co zacznie obowiązywać za pół roku a co jeszcze później?

W dniu 24 grudnia 2025 r. weszły w życie pierwsze zmiany kodeksu pracy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń w procesie rekrutacyjnym. Pracodawcy będą musieli przekazywać kandydatom informację o proponowanym wynagrodzeniu (kwocie lub przedziale) oraz stosować neutralny język w ofertach pracy. Kolejne rozwiązania wynikające z unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń mają zostać wdrożone w prawie krajowym do 7 czerwca 2026 r., przy czym część obowiązków (np. raportowanie) będzie uruchamiana etapami w kolejnych latach.

Jawność wynagrodzeń w rekrutacji. Co jeszcze się zmienia od 24 grudnia 2025 r.

W dniu 24 grudnia 2025 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy (Dz.U. 2025 poz. 807), która nakłada obowiązek przekazania kandydatowi informacji o początkowym wynagrodzeniu lub jego przedziale. Jeśli w firmie obowiązuje układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania, kandydat powinien też zostać poinformowany o ich postanowieniach, które mają zastosowanie.



– Informacja o wynagrodzeniu może zostać podana w ogłoszeniu, a jeśli nie – powinna zostać przekazana najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy – podkreśla Katarzyna Krzemińska, Kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.PL.

W praktyce można ją przekazać (pisemnie lub elektronicznie, z wyprzedzeniem):

- w ogłoszeniu o naborze,

- przed rozmową kwalifikacyjną – jeśli nie było ogłoszenia albo nie zawierało informacji o wynagrodzeniu,

- przed zatrudnieniem – jeśli nie podano jej wcześniej.



Tego samego dnia wejdą w życie dodatkowe zasady rekrutacji:

- neutralność płciowa ogłoszeń i nazw stanowisk,

- niedyskryminujący przebieg procesu rekrutacji,

- zakaz pytania o wcześniejsze zarobki.

Jakie zmiany od czerwca 2026 roku?

Do 7 czerwca 2026 r. Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń (dyrektywa 2023/970). W praktyce oznacza to, że przejrzystość przestanie być wyłącznie tematem rekrutacji i stanie się elementem codziennego funkcjonowania firm – od zasad wynagradzania, przez dane, po raportowanie. Ekspertka IFIRMA zwraca uwagę, że część obowiązków (np. raportowanie) ma jednak odroczone terminy, a szczegóły będą zależeć od krajowej implementacji.



Nowe prawa pracowników (po wdrożeniu dyrektywy):

- Szersza definicja „wynagrodzenia" – nie tylko podstawa, ale też składniki uzupełniające i zmienne oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (np. premie, dodatki, benefity).

- Pracownik będzie mógł żądać informacji (na piśmie) o własnym wynagrodzeniu oraz średnich pensjach w firmie (z podziałem na płeć) dla osób na porównywalnych stanowiskach.

- Dane zbiorowe, nie indywidualne – przepisy nie wymagają ujawniania pensji poszczególnych pracowników, tylko wskaźników dla grup porównywalnych stanowisk.

Na co jeszcze firmy muszą się przygotować?

Większe firmy będą musiały raportować lukę płacową (także w składnikach zmiennych) oraz dane o medianie i kwartylach wynagrodzeń. Harmonogram obowiązku raportowania zależy od wielkości firmy:

- ponad 150 pracowników: pierwszy raport do 7 czerwca 2027 r.

- 100–149 pracowników: pierwszy raport do czerwca 2031 r.



Dyrektywa przewiduje raportowanie m.in.:

- luki płacowej (także w składnikach zmiennych),

- mediany luki,

- udziału kobiet i mężczyzn w kwartylach pasm płacowych,

- luki w podziale na kategorie pracowników.



Gdy luka płacowa przekroczy 5% i firma nie uzasadni jej ani nie zmniejszy w ciągu sześciu miesięcy, konieczna będzie wspólna ocena wynagrodzeń z udziałem przedstawicieli pracowników (joint pay assessment).

– Wdrażając nowe przepisy, firmy będą musiały przy okazji uporządkować fundamenty polityki wynagradzania i rekrutacji. Chodzi m.in. o zdefiniowanie kategorii porównywalnej pracy oraz bazowanie decyzji płacowych na obiektywnych kryteriach, ponieważ punkt odniesienia będą stanowić grupy pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości, a nie wyłącznie nazwy stanowisk. Firmy muszą też zadbać o dokumentację procesu, aby móc udowodnić, że informacje o wynagrodzeniu przekazano w odpowiedniej formie i terminie. To oznacza aktualizację procedur, systemów HR i sposobu archiwizacji komunikacji z kandydatami – komentuje Katarzyna Krzemińska, Kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.PL.



Równolegle powstaje infrastruktura wspierająca firmy we wdrożeniu nowych wymogów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o pracach nad narzędziem do przekazywania wskaźników raportowych za pośrednictwem systemu GUS oraz nad bezpłatnym narzędziem do wartościowania stanowisk i podręcznikiem procesowym (we współpracy z CIOP-PIB).

Obalamy mity wokół jawności wynagrodzeń. Tak jest naprawdę

Wokół nowych przepisów funkcjonuje wiele uproszczeń i błędnych interpretacji. Kształtują one oczekiwania kandydatów i pracowników, a jednocześnie utrudniają firmom prawidłowe przygotowanie się do zmian.



Mit: „Informacja o wynagrodzeniu zawsze musi być w ogłoszeniu".

Fakt: Obowiązek polega na przekazaniu informacji z odpowiednim wyprzedzeniem; ogłoszenie jest jedną z możliwości, ale nie jedyną.



Mit: „Przejrzystość oznacza ujawnienie pensji wszystkich pracowników".

Fakt: Wymagane są przede wszystkim dane zbiorcze dla kategorii pracowników i prawo pracownika do uzyskania informacji o sobie, a nie publikacja indywidualnych wynagrodzeń.

Mit: „To temat wyłącznie dla dużych firm."

Fakt: Obowiązki rekrutacyjne (informowanie o wynagrodzeniu, neutralny język, zakaz pytań o historię zarobków) dotyczą wszystkich pracodawców. Raportowanie jest stopniowane według wielkości podmiotu.

Mit: „Nowe regulacje zablokują negocjacje płacowe".

Fakt: Przepisy nie zakazują negocjacji – wprowadzają transparentny punkt wyjścia i eliminują praktyki, które mogą utrwalać nierówności (np. dopytywanie o wcześniejsze zarobki).

