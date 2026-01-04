REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Jawne wynagrodzenia. Co się zmieniło w kodeksie pracy 24 grudnia 2025 r., co zacznie obowiązywać za pół roku a co jeszcze później?

Jawne wynagrodzenia. Co się zmieniło w kodeksie pracy 24 grudnia 2025 r., co zacznie obowiązywać za pół roku a co jeszcze później?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 stycznia 2026, 06:55
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
pieniądze, kalkulator
Jawne płace. Co się zmieniło w kodeksie pracy 24 grudnia 2025 r., co zacznie obowiązywać za pół roku a co jeszcze później?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 24 grudnia 2025 r. weszły w życie pierwsze zmiany kodeksu pracy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń w procesie rekrutacyjnym. Pracodawcy będą musieli przekazywać kandydatom informację o proponowanym wynagrodzeniu (kwocie lub przedziale) oraz stosować neutralny język w ofertach pracy. Kolejne rozwiązania wynikające z unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń mają zostać wdrożone w prawie krajowym do 7 czerwca 2026 r., przy czym część obowiązków (np. raportowanie) będzie uruchamiana etapami w kolejnych latach.

Jawność wynagrodzeń w rekrutacji. Co jeszcze się zmienia od 24 grudnia 2025 r.

W dniu 24 grudnia 2025 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy (Dz.U. 2025 poz. 807), która nakłada obowiązek przekazania kandydatowi informacji o początkowym wynagrodzeniu lub jego przedziale. Jeśli w firmie obowiązuje układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania, kandydat powinien też zostać poinformowany o ich postanowieniach, które mają zastosowanie.

– Informacja o wynagrodzeniu może zostać podana w ogłoszeniu, a jeśli nie – powinna zostać przekazana najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy – podkreśla Katarzyna Krzemińska, Kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.PL.
W praktyce można ją przekazać (pisemnie lub elektronicznie, z wyprzedzeniem):
- w ogłoszeniu o naborze,
- przed rozmową kwalifikacyjną – jeśli nie było ogłoszenia albo nie zawierało informacji o wynagrodzeniu,
- przed zatrudnieniem – jeśli nie podano jej wcześniej.

Tego samego dnia wejdą w życie dodatkowe zasady rekrutacji:
- neutralność płciowa ogłoszeń i nazw stanowisk,
- niedyskryminujący przebieg procesu rekrutacji,
- zakaz pytania o wcześniejsze zarobki.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie zmiany od czerwca 2026 roku?

Do 7 czerwca 2026 r. Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń (dyrektywa 2023/970). W praktyce oznacza to, że przejrzystość przestanie być wyłącznie tematem rekrutacji i stanie się elementem codziennego funkcjonowania firm – od zasad wynagradzania, przez dane, po raportowanie. Ekspertka IFIRMA zwraca uwagę, że część obowiązków (np. raportowanie) ma jednak odroczone terminy, a szczegóły będą zależeć od krajowej implementacji.

Nowe prawa pracowników (po wdrożeniu dyrektywy):
- Szersza definicja „wynagrodzenia" – nie tylko podstawa, ale też składniki uzupełniające i zmienne oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe (np. premie, dodatki, benefity).
- Pracownik będzie mógł żądać informacji (na piśmie) o własnym wynagrodzeniu oraz średnich pensjach w firmie (z podziałem na płeć) dla osób na porównywalnych stanowiskach.
- Dane zbiorowe, nie indywidualne – przepisy nie wymagają ujawniania pensji poszczególnych pracowników, tylko wskaźników dla grup porównywalnych stanowisk.

Na co jeszcze firmy muszą się przygotować?

Większe firmy będą musiały raportować lukę płacową (także w składnikach zmiennych) oraz dane o medianie i kwartylach wynagrodzeń. Harmonogram obowiązku raportowania zależy od wielkości firmy:
- ponad 150 pracowników: pierwszy raport do 7 czerwca 2027 r.
- 100–149 pracowników: pierwszy raport do czerwca 2031 r.

Dyrektywa przewiduje raportowanie m.in.:
- luki płacowej (także w składnikach zmiennych),
- mediany luki,
- udziału kobiet i mężczyzn w kwartylach pasm płacowych,
- luki w podziale na kategorie pracowników.

Gdy luka płacowa przekroczy 5% i firma nie uzasadni jej ani nie zmniejszy w ciągu sześciu miesięcy, konieczna będzie wspólna ocena wynagrodzeń z udziałem przedstawicieli pracowników (joint pay assessment).

Wdrażając nowe przepisy, firmy będą musiały przy okazji uporządkować fundamenty polityki wynagradzania i rekrutacji. Chodzi m.in. o zdefiniowanie kategorii porównywalnej pracy oraz bazowanie decyzji płacowych na obiektywnych kryteriach, ponieważ punkt odniesienia będą stanowić grupy pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości, a nie wyłącznie nazwy stanowisk. Firmy muszą też zadbać o dokumentację procesu, aby móc udowodnić, że informacje o wynagrodzeniu przekazano w odpowiedniej formie i terminie. To oznacza aktualizację procedur, systemów HR i sposobu archiwizacji komunikacji z kandydatami – komentuje Katarzyna Krzemińska, Kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.PL.

Równolegle powstaje infrastruktura wspierająca firmy we wdrożeniu nowych wymogów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o pracach nad narzędziem do przekazywania wskaźników raportowych za pośrednictwem systemu GUS oraz nad bezpłatnym narzędziem do wartościowania stanowisk i podręcznikiem procesowym (we współpracy z CIOP-PIB).

REKLAMA

Obalamy mity wokół jawności wynagrodzeń. Tak jest naprawdę

Wokół nowych przepisów funkcjonuje wiele uproszczeń i błędnych interpretacji. Kształtują one oczekiwania kandydatów i pracowników, a jednocześnie utrudniają firmom prawidłowe przygotowanie się do zmian.

Mit: „Informacja o wynagrodzeniu zawsze musi być w ogłoszeniu".
Fakt: Obowiązek polega na przekazaniu informacji z odpowiednim wyprzedzeniem; ogłoszenie jest jedną z możliwości, ale nie jedyną.

Mit: „Przejrzystość oznacza ujawnienie pensji wszystkich pracowników".
Fakt: Wymagane są przede wszystkim dane zbiorcze dla kategorii pracowników i prawo pracownika do uzyskania informacji o sobie, a nie publikacja indywidualnych wynagrodzeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mit: „To temat wyłącznie dla dużych firm."
Fakt: Obowiązki rekrutacyjne (informowanie o wynagrodzeniu, neutralny język, zakaz pytań o historię zarobków) dotyczą wszystkich pracodawców. Raportowanie jest stopniowane według wielkości podmiotu.

Mit: „Nowe regulacje zablokują negocjacje płacowe".
Fakt: Przepisy nie zakazują negocjacji – wprowadzają transparentny punkt wyjścia i eliminują praktyki, które mogą utrwalać nierówności (np. dopytywanie o wcześniejsze zarobki).

IFIRMA to polski serwis księgowości online, który od 25 lat wspiera przedsiębiorców. Zapewnia intuicyjną aplikację do prowadzenia księgowości oraz biuro rachunkowe z osobistym księgowym. Umożliwia szybkie wystawianie faktur, kontrolę płatności, automatyczne wyliczanie podatków i składek ZUS, prowadzenie ewidencji oraz generowanie deklaracji — zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym KSeF. Wygodę pracy zwiększają integracje z bankami, możliwość opłacania należności do urzędów bezpośrednio z aplikacji oraz przesyłanie zdjęć dokumentów. Dzięki połączeniu technologii i wsparcia doświadczonego zespołu IFIRMA upraszcza codzienne obowiązki i ułatwia bezpieczne prowadzenie biznesu.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Mandat nawet 3000 zł za nieodśnieżone auto. Zimowe wykroczenia kierowców i punkty karne w 2026 roku
02 sty 2026

Mróz, śnieg i poranny pośpiech to złe połączenie. Zimą wielu kierowców skupia się na tym, by jak najszybciej ruszyć spod domu, nie zdając sobie sprawy, że kilka minut zaoszczędzonego czasu, może kosztować nie tylko wysoki mandat, ale też sporą liczbę punktów karnych. Policja przypomina: zimą kontrola często zaczyna się jeszcze na parkingu pod blokiem.
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
02 sty 2026

Wszystkie prawa osób z niepełnosprawnościami są ważne. My wybraliśmy pięć przykładowych, o których warto pamiętać w 2026 roku. Kto może z nich korzystać? Jakie orzeczenie jest wymagane? Czy trzeba spełnić dodatkowe warunki? Odpowiadamy!
Były mąż sprzedał auto – samotna matka płaci 16 tys. zł kary za brak OC!
02 sty 2026

Stan faktyczny jest taki: samotna matka po rozwodzie, bez pracy, opiekująca się dzieckiem, dostaje rachunek na ponad 16 tys. zł za brak OC w samochodzie, którego nie posiada od lat. Okazuje się, że to były mąż sprzedał pojazd potajemnie, nie zgłosił tego nigdzie, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ściga właśnie ją. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi interwencję w tej bulwersującej sprawie.
Stażowe 2026: nowe przepisy i zaświadczenia [komunikat ZUS]. Do stażu pracy można doliczyć inne okresy niż zatrudnienie na umowę o pracę
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie: od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.

REKLAMA

Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
02 sty 2026

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.
Koniec z awizo od listonosza? Wielka zmiana w kontakcie z urzędami właśnie weszła w życie
03 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się obowiązkowym sposobem komunikacji urzędów z obywatelami i firmami. To koniec ery papierowych listów poleconych i awizo w skrzynce. Ale co jeśli nie masz jeszcze skrzynki do e-Doręczeń? Czy grożą Ci jakieś konsekwencje? I jak szybko założyć adres przez mObywatel lub profil zaufany? Wyjaśniamy krok po kroku – również dla przedsiębiorców, którzy mają różne terminy obowiązku założenia skrzynki do e-Doręczeń.
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
03 sty 2026

W związku z dużą dysproporcją w zakresie wysokości kwoty wolnej od potrąceń pomiędzy świadczeniami emerytalno-rentowymi, a wynagrodzeniem za pracę – do Sejmu trafił postulat zmiany przepisów w taki sposób, aby dla każdego obywatela, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosiła tyle samo. Sejmowe BEOS uznało, że konsekwencją wprowadzenia powyższej zmiany byłoby to, że – „przeważająca większość emerytów i rencistów ze względu na wysokość pobieranych przez nich świadczeń nie podlegałaby egzekucji należności, do których uiszczenia są zobowiązani”, jednak pomimo tego – posłowie zdecydowali się skierować sprawę do MRPiPS.
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
03 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się właśnie rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. To oznacza wolne piątki, krótszy czas pracy lub dodatkowy urlop – pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.

REKLAMA

Czy dyżur w noc sylwestrową się opłacał? Przepisy są w tym zakresie jasne, choć niekoniecznie łaskawe
01 sty 2026

Dyżur to specyficzny czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale niekoniecznie ją świadczy. Czy w związku z tym należy go za ten okres wynagrodzić? A może przysługują mu inne, szczególne uprawnienia?
Staż pracy w 2026 r. - zmiany. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okresy sprzed 1999 roku)
04 sty 2026

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA