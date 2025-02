Program LAPTOP dla nauczyciela 2025. Rozporządzenie [WNIOSEK]

Program LAPTOP dla nauczyciela funkcjonuje również w 2025 roku. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji rozszerzyło katalog nauczycieli uprawnionych do bonu na laptop. Wnioski można składać od 27 stycznia 2025 r. Niedługo mija termin składania wniosków o kod świadczenia do dyrektora szkoły. Jak złożyć wniosek? Oto wzór i instrukcja.

Laptop dla nauczyciela 2025 – bon 2500 zł

Program „Laptop dla nauczyciela” zakłada przyznanie bonu o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Aby nauczyciel mógł skorzystać z bonu, musi otrzymać tzw. kod świadczenia. W tym celu osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę zgłasza uprawnionych nauczycieli z podległej jej szkoły do programu. Nauczyciel zgłoszony do programu otrzymuje kod świadczenia i może skorzystać z bonu na laptop do dnia 31 grudnia 2025 roku. Program ten jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja C2.1.2 - wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia).

Ważne Bon na laptop można wykorzystać w ten sposób, że pokryje pełną kwotę sprzętu albo część tej kwoty. Wówczas nauczyciel dopłaca pozostałą kwotę.

Laptop dla nauczyciela 2025 - wymagania

W 2025 r. więcej osób skorzysta z bonu. Przede wszystkim uprawnieni są również nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli ustala, że bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego należy się nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Natomiast Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych przyznaje to prawo także:

nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym prowadzącym zajęcia w klasach I–III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz zajęcia z uczniami klas I–III; nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych; nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, posiadającym uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizującym kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego; innym niż nauczyciele i wychowawcy, pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (I etap edukacyjny) i ponadpodstawowych (III etap edukacyjny) oraz w odpowiadających im publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne.

Sklepy realizujące bony na laptopy dla nauczycieli

Wyszukiwarka sklepów, które realizują bony na laptopy dla nauczycieli znajduje się na stronie: https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka

Bon na laptop dla nauczyciela 2025 - sklepy, wyszukiwarka gov.pl

Laptop dla nauczyciela krok po kroku 2025

Aby otrzymać bon na laptopa, nauczyciel składa wniosek wraz z załącznikiem do dyrektora szkoły. Dyrektor wpisuje pozyskane dane do tabeli ustandaryzowanej. Dyrektor weryfikuje i uzupełnia dane nauczycieli w tabeli Dyrektor przekazuje zweryfikowaną listę do organu prowadzącego szkołę. Organ prowadzący szkołę składa oddzielnie dla każdej szkoły formularz wniosku w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Cyfryzacji zgodnie z instrukcją.

Jak zawnioskować o przyznanie kodu świadczenia dla nauczyciela? Oto instrukcja dla organów prowadzących szkoły »

Laptop dla nauczyciela 2025 - wniosek

Jak nauczyciel składa wniosek o laptop w ramach programu na 2025 roku? Składa wniosek o przyznanie kodu świadczenia wraz z załącznikiem do dyrektora szkoły. Wzór wniosku do pobrania »

Laptop dla nauczyciela - wniosek o bon, wzór 2025 gov.pl

Instrukcja jak złożyć wniosek o bon na laptop dla nauczyciela »

Do kiedy wniosek o laptop dla nauczyciela w 2025 roku?

Wniosek o laptop można składać od 27 stycznia do 26 lutego 2025 roku czyli przez 30 dni. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Musi on zawierać następujące dane osoby wnioskującej:

imię i nazwisko,

PESEL,

adres e-mail i

numer telefonu komórkowego

Nauczyciel wpisuje je do tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku. Taki załącznik w wersji do edycji przesyła w wersji wraz z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Co istotne, nauczyciel składa także oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły o tym, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ważnym terminem jest również 28 marca 2025 r. Do tego czasu organ prowadzący szkołę musi złożyć wniosek zbiorczy w systemie informatycznym (30 dni od uzyskania wniosków nauczycieli). Następnie bon na zakup laptopa trafia na adres e-mail podany we wniosku przez każdego nauczyciela.

Więcej informacji o programie można otrzymać pod numerem infolinii 42 253 54 36 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Można również napisać wiadomość na maila: LDNpomoc@coi.gov.pl.