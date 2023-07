Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

Celem NATO jest zapewnienie kolektywnej obrony swoich członków w myśl zasady "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", co oznacza, że atak na jeden z krajów członkowskich jest traktowany jako atak na wszystkie kraje członkowskie. To zobowiązanie do kolektywnej obrony jest zawarte w Artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

NATO służy także jako platforma dla konsultacji politycznych i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności między swoimi członkami. W ramach NATO odbywają się regularne ćwiczenia wojskowe, a także działania mające na celu rozwijanie zdolności obronnych swoich członków.

W 2023 roku NATO liczy 31 państw członkowskich. Biuro główne NATO znajduje się w Brukseli, w Belgii.

Należy jednak zauważyć, że członkostwo w NATO jest tematem kontrowersji i debaty w wielu krajach ze względu na różne kwestie polityczne, takie jak relacje z krajami niebędącymi członkami NATO, zobowiązania obronne i koszty członkostwa.