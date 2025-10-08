REKLAMA

Jeśli stać cię na taki luksus, to zapłać podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności

Jeśli stać cię na taki luksus, to zapłać podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności

08 października 2025, 10:37
[Data aktualizacji 08 października 2025, 10:37]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jeśli stać cię na taki luksus, to zapłać podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności
Jeśli stać cię na taki luksus, to zapłać podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności
Czy cena psa, kota, czy żółwia to jedyny koszt, jaki ponosimy zapraszając go pod swój dach? Wiele osób tak myśli i nie bierze pod uwagę tego, że zakup zwierzaka może wiązać się z dodatkowymi kosztami od razu po zakupie.

Zapłata podatku i konieczność dopełnienia formalności

Gdy mowa o podatkach, większość osób intuicyjnie ma na myśli podatek dochodowy. Niektórzy pomyślą również o VAT, jednak mało kto myśli o takiej daninie, jak podatek od czynności cywilnoprawnych. Tymczasem jest on istotną częścią naszej codzienności, a biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i towarzyszący nam od wielu miesięcy ciągły wzrost cen, obowiązek uiszczenia tego podatku powstaje częściej, niż wiele osób sądzi. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest bowiem podatkiem, któremu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). Upraszczając można powiedzieć, że płaci się go w sytuacji, gdy przedmiot zakupu (opodatkowania) nie został opodatkowany VAT. Co więcej, to podatnik jest zobowiązany we własnym zakresie, bez wezwania, złożyć deklarację w sprawie tego podatku oraz obliczyć go i wpłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Oznacza to, że jeśli dokonujemy zakupu od osoby fizycznej i zakup ten nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, należy zachować czujność i przeanalizować czy tym samym nie powinniśmy dopełnić określonych obowiązków w zakresie PCC. Obowiązek podatkowy w tym podatku ciąży bowiem na kupującym.

Jeśli stać cię na taki zakup, to stać cię również na podatek

Przypadkiem często spotykanym w praktyce, który bywa źródłem zaskoczenia dla wielu osób jest zakup zwierząt. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujemy psa czy kota za symboliczną kwotę, ale przypadków, gdy decydujemy się na zakup rasowego zwierzaka, którego wartość jest istotna. Gdy sprzedaży dokonuje profesjonalna hodowla, która jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej i opodatkowana 23 proc. VAT, problem nie istnieje, ale gdy dokonujemy zakupu od osoby prywatnej, możemy być obciążeni koniecznością uiszczenia PCC.

Przed laty istniały wątpliwości co do tego, czy sprzedaż zwierząt należy kwalifikować jako sprzedaż rzeczy, bo z art. 1 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jasno wynika, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Jednak w sprawie wypowiedziały się sądy administracyjne, które jednoznacznie wskazały, że skoro nie ma przepisów szczególnych wyłączających lub modyfikujących przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do sprzedaży zwierząt, to przepisy dotyczące rzeczy należy stosować do nich wprost na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, w którym wprost stwierdzono, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy (wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 615/09; wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 77/10). Wobec tego, czy każdy zakup zwierzęcia będzie się wiązał z koniecznością zapłaty podatku? Nie. Przepisy bowiem jasno wskazują, że zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż rzeczy, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000,00 zł (art. 9 pkt 6 ustawy o PCC). Oznacza to, że zakup zwierzęcia za kwotę niższą niż 1000,00 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu. W przypadku gdy ją przekroczy, podatek należy zapłacić. Będzie on równy 2% wartości rynkowej zwierzęcia. Jego najniższa wysokość będzie więc wynosiła 20 zł (2% z 1000,00 zł).

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U z 2024 r. poz. 295)

art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580)

Źródło: INFOR
