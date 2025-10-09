REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok

Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 11:19
Adam Kuchta
Adam Kuchta
sejm emerytury świadczenia
Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok
sejm.gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.

rozwiń >

Planowane wydatki i najważniejsze priorytety budżetu państwa

Sejm rozpoczął już debatę nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, który zakłada wydatki państwa na poziomie 918,9 mld zł, nieco mniej niż w 2025 roku. Projekt wskazuje, że państwo kontynuuje zarówno inwestycje strategiczne, jak i finansowanie zobowiązań kryzysowych, powstałych w wyniku działań przeciwdziałających COVID-19. „Wydatki budżetu państwa zaplanowano w wysokości 918,9 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do kwoty łącznych wydatków ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2025 (921,6 mld zł), o 2,7 mld zł mniej niż w 2025 roku.”

REKLAMA

REKLAMA

W uzasadnieniu do projektu budżetu zapisano również, że na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczono 7,2 mld zł, co pokazuje, że budżet równoważy inwestycje społeczne z utrzymaniem wiarygodności finansowej państwa.

Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia

Ochrona zdrowia pozostaje jednym z priorytetów rządu. W 2026 roku przewiduje się dalszy wzrost nakładów na opiekę medyczną, które mają przekroczyć minimalny ustawowy wskaźnik. Rok 2026 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia… Przy planowanym - do poziomu 247,8 mld zł - wzroście wydatków o ponad 180 mln zł od ustawowego minimum, wskaźnik ten wyniesie 6,81% PKB.”

Dodatkowo zwiększono środki na program leczenie niepłodności (in-vitro) do 600 mln zł i finansowanie telefonu zaufania z 10 mln zł do 30 mln zł. To wyraźny sygnał, że budżet uwzględnia nie tylko wydatki ogólne, ale też konkretne potrzeby społeczne obywateli.

REKLAMA

Wzrost nakładów na zdrowie obejmuje również inwestycje w infrastrukturę szpitalną i wyposażenie medyczne, co ma znaczenie dla poprawy jakości opieki i skrócenia czasu oczekiwania na leczenie w całym kraju. Budżet stawia zatem na równowagę między finansowaniem bieżącej opieki a strategicznymi inwestycjami w sektorze zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wsparcie dla emerytów i rencistów

Budżet państwa na 2026 rok przewiduje szereg środków dla osób starszych i niepełnosprawnych. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 22 mld zł, a całoroczne koszty wypłaty tzw. renty wdowiej – około 7 mld zł. „Zabezpieczono finansowanie skutków waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – 22 mld zł, całorocznych kosztów (ok. 7 mld zł) wypłaty tzw. renty wdowiej… Jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości, a drugie w wysokości 15% (od 1 stycznia 2027 r. wysokość wypłaty wzrośnie do poziomu 25%).”

Dodatkowo, budżet przewiduje kontynuację programów: 13. i 14. emerytura, a także wypłatę świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym – w kwocie 8,7 mld zł, czyli o 3,4 mld zł więcej niż w 2025 roku. Na rezerwę celową związaną z ustawą o świadczeniu wspierającym i świadczeniu pielęgnacyjnym przeznaczono 3,6 mld zł, aby zabezpieczyć środki na realizację nowych regulacji. To gwarantuje, że najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący będą mogli liczyć na realną pomoc finansową.

Rodzice i polityka prorodzinna w budżecie na 2026 rok

Budżet na 2026 rok przewiduje także wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz rodziców. W ramach programu „Aktywny rodzic” w budżecie ZUS zabezpieczono 6 mld zł. „Jednocześnie zapewniono kontynuację takich programów jak: Program ‘Rodzina 800+’, ‘Dobry start’, ‘Za życiem’, ‘Aktywny Maluch’, ‘Mama 4+’, dodatkowe roczne i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytura i tzw. 14. emerytura).”

Wsparcie obejmuje nie tylko świadczenia bezpośrednie, ale także mechanizmy wspierające aktywizację zawodową rodziców i zabezpieczenie stabilności finansowej rodzin w rosnących kosztach życia. Programy te mają charakter systemowy i zapewniają realne wsparcie zarówno w edukacji, jak i codziennym funkcjonowaniu.

Inwestycje w infrastrukturę i rozwój strategiczny

Projekt budżetu zakłada znaczące wydatki na inwestycje w drogi, kolej, energetykę oraz nowe technologie. „Planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą 53,9 mld zł… w obszarze gospodarki morskiej wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2,4 mld zł, w tym 0,2 mld zł pozwalające na wdrożenie realizacji programu wieloletniego ‘Budowa statków szkolno – badawczych dla uczelni morskich’.”

Do najważniejszych inwestycji należy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, której zakończenie planowane jest do 2032 r., rozwój energetyki jądrowej oraz rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Budżet zabezpiecza też środki na start-upy technologiczne oraz projekty mające znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Obrona narodowa i bezpieczeństwo

Rząd planuje rekordowe nakłady na obronność – 200,1 mld zł, co stanowi 4,81% PKB i obejmuje także wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych. „Na kolejny rok zabezpieczono rekordowe środki na obronę narodową… w porównaniu do 186,6 mld zł w 2025 r., wzrost o 13,5 mld zł.”

Inwestycje obejmują zakup i modernizację uzbrojenia, rozwój technologii strategicznych i wsparcie dla innowacyjnych projektów start-upowych. Budżet pokazuje, że bezpieczeństwo państwa pozostaje jednym z kluczowych priorytetów.

Podwyżki wynagrodzeń i wsparcie dla samorządów

Projekt przewiduje również wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%, co obejmuje pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, nauczycieli oraz pracowników ZUS i KRUS. Łączny koszt podwyżek wraz z pochodnymi to ok. 6,7 mld zł. Zapisano także, że: „Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa więcej o 3,6 mld zł.”

Budżet przewiduje też zwiększone nakłady na mieszkalnictwo, naukę i szkolnictwo wyższe oraz ochronę środowiska, w tym programy związane z czystym powietrzem i gospodarką wodną. Takie inwestycje mają nie tylko charakter rozwojowy, ale także wpływają na codzienne życie mieszkańców, poprawiając warunki życia i bezpieczeństwo.

Dodatkowe świadczenia i wsparcia społeczne

W projekcie zapisano również środki na inne świadczenia społeczne, które mają realny wpływ na codzienne życie obywateli:

  • podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł, czyli o 75% w stosunku do dotychczasowej kwoty 4 000 zł, koszt w 2026 r. – 1,2 mld zł,
  • wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej, obowiązująca od maja 2025 r.,
  • finansowanie wakacji składkowych dla przedsiębiorców zgodnie z ustawą z maja 2024 r.

Budżet uwzględnia też kontynuację licznych programów wsparcia społecznego oraz ochrony rodzin, co pokazuje, że priorytetem państwa jest zarówno stabilność finansów, jak i bezpieczeństwo socjalne obywateli.

Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2026. Druk nr 1749

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.
Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok
09 paź 2025

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.
Polski sąd pyta TSUE o WIBOR w umowach kredytu sprzed 2018 roku. Czy to będzie „orzecznicza bomba”?
09 paź 2025

Zapamiętajmy datę 25 września 2025 roku, gdyż może ona być jedynym z kamieni milowych spraw dotyczących kredytów ze zmienną stopą procentową opartą na WIBOR. Tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający sprawę o sygn. akt XXVIII C 22943/22, postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne, które mogą okazać się przełomowe dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2018 roku.
Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
09 paź 2025

Wszystko zaczęło się od alkotubek, a teraz całkiem możliwe, że już w 2026 r. będzie koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis. Nie wiadomo natomiast co ze sprzedażą alkoholu na stacjach benzynowych. Wciąż trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - propozycji jest dużo, stanowiska są zróżnicowane a resort zdrowia próbuje wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie dla konsumentów ale i przedsiębiorców.

REKLAMA

Wiek emerytalny kobiety w górę? To tylko pierwszy krok do koniecznych zmian!
09 paź 2025

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest raczej nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To jest efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny w Polsce. Co nas czeka?
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
09 paź 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
09 paź 2025

W 2026 r. program "Asystent osobisty" wchodzi w okres przejściowy. Resortowy AOON 2026 nadal bazuje na stopniach niepełnosprawności, ale przygotowuje grunt pod Ustawową Asystencję z 2027 r., powiązaną z punktami PPW. Nowe wytyczne zwiększają limity do 840 godzin rocznie i stawiają na elastyczność. Sprawdź, jak złożyć wniosek i wykorzystać wsparcie asystenta.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
08 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

REKLAMA

Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.
08 paź 2025

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 października 2025 r. postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 9 października 2025 r. 4,50 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów, którzy najczęściej oczekiwali właśnie takiej obniżki.
Prezydent zapomniał o emerytach? Jest apel o zwolnienie z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci
09 paź 2025

Do Sejmu trafiła petycja BKSP-155-X-651/25, której autorem jest Adam Nycz. Dokument dotyczy zwolnienia przychodów z tytułu otrzymywanych emerytur z ZUS przez rodziców, którzy wychowali co najmniej dwójkę dzieci, z podatku dochodowego od osób fizycznych.

REKLAMA