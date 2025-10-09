Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.

Planowane wydatki i najważniejsze priorytety budżetu państwa

Sejm rozpoczął już debatę nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, który zakłada wydatki państwa na poziomie 918,9 mld zł, nieco mniej niż w 2025 roku. Projekt wskazuje, że państwo kontynuuje zarówno inwestycje strategiczne, jak i finansowanie zobowiązań kryzysowych, powstałych w wyniku działań przeciwdziałających COVID-19. „Wydatki budżetu państwa zaplanowano w wysokości 918,9 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do kwoty łącznych wydatków ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2025 (921,6 mld zł), o 2,7 mld zł mniej niż w 2025 roku.”

W uzasadnieniu do projektu budżetu zapisano również, że na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczono 7,2 mld zł, co pokazuje, że budżet równoważy inwestycje społeczne z utrzymaniem wiarygodności finansowej państwa.

Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia

Ochrona zdrowia pozostaje jednym z priorytetów rządu. W 2026 roku przewiduje się dalszy wzrost nakładów na opiekę medyczną, które mają przekroczyć minimalny ustawowy wskaźnik. „Rok 2026 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia… Przy planowanym - do poziomu 247,8 mld zł - wzroście wydatków o ponad 180 mln zł od ustawowego minimum, wskaźnik ten wyniesie 6,81% PKB.”

Dodatkowo zwiększono środki na program leczenie niepłodności (in-vitro) do 600 mln zł i finansowanie telefonu zaufania z 10 mln zł do 30 mln zł. To wyraźny sygnał, że budżet uwzględnia nie tylko wydatki ogólne, ale też konkretne potrzeby społeczne obywateli.

Wzrost nakładów na zdrowie obejmuje również inwestycje w infrastrukturę szpitalną i wyposażenie medyczne, co ma znaczenie dla poprawy jakości opieki i skrócenia czasu oczekiwania na leczenie w całym kraju. Budżet stawia zatem na równowagę między finansowaniem bieżącej opieki a strategicznymi inwestycjami w sektorze zdrowia.

Wsparcie dla emerytów i rencistów

Budżet państwa na 2026 rok przewiduje szereg środków dla osób starszych i niepełnosprawnych. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 22 mld zł, a całoroczne koszty wypłaty tzw. renty wdowiej – około 7 mld zł. „Zabezpieczono finansowanie skutków waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – 22 mld zł, całorocznych kosztów (ok. 7 mld zł) wypłaty tzw. renty wdowiej… Jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości, a drugie w wysokości 15% (od 1 stycznia 2027 r. wysokość wypłaty wzrośnie do poziomu 25%).”

Dodatkowo, budżet przewiduje kontynuację programów: 13. i 14. emerytura, a także wypłatę świadczenia wspierającego osobom niepełnosprawnym – w kwocie 8,7 mld zł, czyli o 3,4 mld zł więcej niż w 2025 roku. Na rezerwę celową związaną z ustawą o świadczeniu wspierającym i świadczeniu pielęgnacyjnym przeznaczono 3,6 mld zł, aby zabezpieczyć środki na realizację nowych regulacji. To gwarantuje, że najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący będą mogli liczyć na realną pomoc finansową.

Rodzice i polityka prorodzinna w budżecie na 2026 rok

Budżet na 2026 rok przewiduje także wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz rodziców. W ramach programu „Aktywny rodzic” w budżecie ZUS zabezpieczono 6 mld zł. „Jednocześnie zapewniono kontynuację takich programów jak: Program ‘Rodzina 800+’, ‘Dobry start’, ‘Za życiem’, ‘Aktywny Maluch’, ‘Mama 4+’, dodatkowe roczne i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytura i tzw. 14. emerytura).”

Wsparcie obejmuje nie tylko świadczenia bezpośrednie, ale także mechanizmy wspierające aktywizację zawodową rodziców i zabezpieczenie stabilności finansowej rodzin w rosnących kosztach życia. Programy te mają charakter systemowy i zapewniają realne wsparcie zarówno w edukacji, jak i codziennym funkcjonowaniu.

Inwestycje w infrastrukturę i rozwój strategiczny

Projekt budżetu zakłada znaczące wydatki na inwestycje w drogi, kolej, energetykę oraz nowe technologie. „Planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą 53,9 mld zł… w obszarze gospodarki morskiej wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2,4 mld zł, w tym 0,2 mld zł pozwalające na wdrożenie realizacji programu wieloletniego ‘Budowa statków szkolno – badawczych dla uczelni morskich’.”

Do najważniejszych inwestycji należy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, której zakończenie planowane jest do 2032 r., rozwój energetyki jądrowej oraz rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Budżet zabezpiecza też środki na start-upy technologiczne oraz projekty mające znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Obrona narodowa i bezpieczeństwo

Rząd planuje rekordowe nakłady na obronność – 200,1 mld zł, co stanowi 4,81% PKB i obejmuje także wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych. „Na kolejny rok zabezpieczono rekordowe środki na obronę narodową… w porównaniu do 186,6 mld zł w 2025 r., wzrost o 13,5 mld zł.”

Inwestycje obejmują zakup i modernizację uzbrojenia, rozwój technologii strategicznych i wsparcie dla innowacyjnych projektów start-upowych. Budżet pokazuje, że bezpieczeństwo państwa pozostaje jednym z kluczowych priorytetów.

Podwyżki wynagrodzeń i wsparcie dla samorządów

Projekt przewiduje również wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%, co obejmuje pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, nauczycieli oraz pracowników ZUS i KRUS. Łączny koszt podwyżek wraz z pochodnymi to ok. 6,7 mld zł. Zapisano także, że: „Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa więcej o 3,6 mld zł.”

Budżet przewiduje też zwiększone nakłady na mieszkalnictwo, naukę i szkolnictwo wyższe oraz ochronę środowiska, w tym programy związane z czystym powietrzem i gospodarką wodną. Takie inwestycje mają nie tylko charakter rozwojowy, ale także wpływają na codzienne życie mieszkańców, poprawiając warunki życia i bezpieczeństwo.

Dodatkowe świadczenia i wsparcia społeczne

W projekcie zapisano również środki na inne świadczenia społeczne, które mają realny wpływ na codzienne życie obywateli:

podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 000 zł , czyli o 75% w stosunku do dotychczasowej kwoty 4 000 zł, koszt w 2026 r. – 1,2 mld zł,

, czyli o 75% w stosunku do dotychczasowej kwoty 4 000 zł, koszt w 2026 r. – 1,2 mld zł, wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej , obowiązująca od maja 2025 r.,

, obowiązująca od maja 2025 r., finansowanie wakacji składkowych dla przedsiębiorców zgodnie z ustawą z maja 2024 r.

Budżet uwzględnia też kontynuację licznych programów wsparcia społecznego oraz ochrony rodzin, co pokazuje, że priorytetem państwa jest zarówno stabilność finansów, jak i bezpieczeństwo socjalne obywateli.