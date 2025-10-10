Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych

Powszechny wiek emerytalny to w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak niektóre grupy zawodowe mogą w tym zakresie korzystać ze szczególnych uprawnień. Do grona tych uprawnionych od stycznia 2026 roku miały dołączyć również osoby wykonujące ten zawód.

Niższy wiek emerytalny dla kolejnej grupy zawodowej

Czy powszechny wiek emerytalny powinien zostać podwyższony? Poglądy prezentowane w tej sprawie nie są zgodne. Bez wątpienia jednak wizja wprowadzenia takiej zmiany niepokoi wiele osób i to wcale nie dlatego, że chciałyby jak najszybciej przejść na emeryturę, ale dlatego, że obawiają się o stałość swojego zatrudnienia i traktują osiągnięcie wieku emerytalnego jako swego rodzaju zabezpieczenie przed utratą źródła dochodu na wypadek utraty pracy. Niezależnie od głosów za i przeciw, powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją jednak takie grupy zawodowe, w których ze względu na charakter wykonywanej pracy zakończenie aktywności zawodowej jest konieczne dużo wcześniej. Jedną z nich są tancerze zawodowi, którzy już od stycznia 2026 roku mają zyskać możliwość przejścia na emeryturę odpowiednio w wieku 40 i 45 lat. Projekt ustawy przewidującej taką możliwość przygotował Senat, a obecnie pracuje nad nim Sejm – został skierowany do I czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1141). Jakie reguły miałyby w tym zakresie obowiązywać?

Pracownicy wykonujący zawód tancerza baletowego mieliby prawo do przejścia na emeryturę w wieku 40 lat w przypadku kobiet i 45 w przypadku mężczyzn. Aby mieć do tego prawo, musieliby:

- posiadać tytuł zawodowy tancerza baletowego,

- osiągnąć wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia,

- posiadać wymagany okres zatrudnienia, co najmniej 20 lat,

- nie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, do dochodów budżetu państwa.

Koniec z pracą w szczególnych warunkach i świadczeniem pomostowym

Za okresy zatrudnienia tancerza baletowego uważa się okresy pozostawania w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku tancerza baletowego w zespołach baletowych lub zespołach tanecznych w instytucjach artystycznych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będące okresami składkowymi lub nieskładkowymi w rozumieniu ustawy, z tym, że okresy te uwzględnia się, jeżeli praca ta wykonywana była co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Zalicza się do nich również okresy pozostawania w stosunku pracy, w czasie których pracownik pobierał zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.

Warto pamiętać, że już teraz, na gruncie obecnie obowiązujących regulacji tancerze baletowi mają szczególne uprawnienia - mogą korzystać ze świadczeń pomostowych. Wykonywana przez nich praca jest bowiem zaliczana do pracy w szczególnych warunkach (związanej z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym). Obniżenie wieku emerytalnego dla osób wykonujących ten zawód miałoby się wiązać z wprowadzeniem zmian w tym zakresie - tancerzy zostaliby wykluczeni z grupy zawodów, w których praca jest pracą w szczególnych warunkach.

PolecaZaproponowana przez Senat zmiana przepisów miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Czy jest na to szansa? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Bez wątpienia prace nad projektem postępują wolno. Dodatkowo wniesiony przez senatorów projekt jeszcze na etapie prac nad nim by negatywnie oceniony przez resort pracy, który uznał, że prawo do emerytury pomostowej jest w tym wypadku wystarczającym uprawnieniem. Jako dodatek do takiego rozwiązania zaproponowano wprowadzenie prawa do przekwalifikowania zawodowego.

