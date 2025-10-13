REKLAMA

Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy

Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy

13 października 2025, 07:46
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
Wrzesień i październik to miesiące, w których rozpoczynają się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki. Dla wielu uczniów i studentów oznacza to konieczność dopełnienia formalności związanych z potwierdzeniem w odpowiednich organach, że kontynuują naukę. Stawką może być nawet 1800 złotych.

Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia

Kończy się czas na złożenie ważnego zaświadczenia. Chodzi o udokumentowanie kontynuacji nauki przez osoby pobierające rentę rodziną. Jak przypomina ZUS, studenci powinni sprawdzić, czy ich zaświadczenie o kontynuowaniu nauki jest nadal ważne. Jeśli wygasło, muszą dostarczyć do 31 października nowe, które będzie aktualne. Obowiązek ten obciąża zarówno osoby, które kontynuują studia, jak i te, które je dopiero zaczynają. Jeśli nie dopełnią tych formalności, stracą świadczenie po zmarłym rodzicu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tegoroczni maturzyści, którzy w październiku rozpoczęli studia, są w szczególnej sytuacji. Jeśli chcieli zachować ciągłość pobierania świadczenia i otrzymać je również za wrzesień 2025 roku, powinni byli złożyć do końca września wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Z kolei już po rozpoczęciu roku akademickiego, analogicznie jak pozostali studenci, maksymalnie do 31 października, maja obowiązek uzupełnienia dokumentacji o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

Wywiązywanie się z obowiązków dotyczących potwierdzania nauki może być o tyle kłopotliwe, że co do zasady uczniowie i studenci nie muszą co rok dostarczać zaświadczenia o tym, że nadal się uczą, jeśli to dostarczone poprzednio pozostaje ważne. Szkoła czy uczelnia może bowiem wydać je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). W takich przypadkach ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w dowolnym momencie może zweryfikować to, czy nauka faktycznie jest kontynuowana.
Warto pamiętać, że uczniowie i studenci mają obowiązek poinformowania ZUSu o tym, że przerwali naukę. Jeśli tego nie zrobią i zostaną im wypłacone nienależne świadczenia, będą mieli obowiązek zwrócić je wraz z odsetkami.

Stawką może być nawet 1800 złotych

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym mają m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
- do ukończenia 16 lat;
- jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);
- bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.
Do renty tej są również uprawnione wnuki i rodzeństwo przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, a także inne dzieci przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Renta rodzinna wynosi:
- 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
- 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
- 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.
Co ważne, wszystkim osobom uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest dzielona pomiędzy te osoby. Od 1 marca 2025 roku najniższa renta rodzinna nie może być niższa niż 1878,91 złotych. Gdyby tak było, łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do tej kwoty. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane

Źródło: INFOR
Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
13 paź 2025

Wrzesień i październik to miesiące, w których rozpoczynają się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki. Dla wielu uczniów i studentów oznacza to konieczność dopełnienia formalności związanych z potwierdzeniem w odpowiednich organach, że kontynuują naukę. Stawką może być nawet 1800 złotych.
