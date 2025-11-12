300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na wysokość dochodów. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
Jak poprawić stan budżetu domowego seniora? Warto rozważyć to, o jakie dodatki do emerytury może się ubiegać. Choć przewidziane w obowiązujących przepisach świadczenia nie mają powszechnego charakteru, to zazwyczaj może ubiegać się o nie dość szerokie grono osób.
Dodatkowa pomoc finansowa dla tej grupy emerytów
Seniorzy są grupą społeczną, która najmocniej odczuwa zmiany cen, z którymi mamy do czynienia już od wielu miesięcy. Zazwyczaj nie mają oni możliwości aktywnego wpływu na stan domowego budżetu i polegają głównie na świadczeniu, które otrzymują z systemu emerytalnego po zakończeniu aktywności zawodowej. To dlatego z punktu widzenia tych osób, szczególnie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, bardzo duże znaczenie mają wszelkie dodatki, o których przyznanie te osoby mogą się ubiegać.
Jednym z nich jest ryczałt energetyczny, o który może ubiegać się szczególna grupa emerytów. Chodzi o osoby mające status kombatanta lub będące osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego, którego wysokość to ponad 300 zł, a konkretnie 312,71 zł.
Ryczałt przysługuje:
- kombatantom i innym osobom uprawnionym,
- żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
- wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
- wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.
Jak wynika z tak określonego kręgu uprawnionych, świadczenie to można „dziedziczyć”. Oczywiście nie chodzi w tym przypadku o dziedziczenie w rozumieniu prawa cywilnego, a o to, że określone grono osób najbliższych kombatantom i wskazanym grupom żołnierzy, może po ich śmierci zastąpić je w gronie osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.
O przyznanie świadczenia trzeba złożyć wniosek
Ryczałt, o którym mowa jest przyznawany na wniosek. Aby uzyskać do niego prawo należy złożyć wniosek ZUS-ERK oraz:
- decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),
- zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
- zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.
art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2039)
