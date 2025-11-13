Podwyżki od 140 do 240 zł. Kto od stycznia 2026 roku będzie dostawał więcej pieniędzy? Opublikowano projekt rozporządzenia
REKLAMA
REKLAMA
Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą szereg zmian. Zależy bowiem od niego wysokość wielu świadczeń i dodatków do nich, a płace, których wysokość jest określana w obowiązujących przepisach, trzeba odpowiednio dostosować do jej poziomu.
- Podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 roku
- Wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych
- Więcej zarobią również osoby wybrane i powołane
Podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 roku
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim na znaczeniu zyskuje temat podwyżek. Od stycznia zmianie ulegnie bowiem wysokość płacy minimalnej, która osiągnie poziom 4806 zł brutto, a więc wzrośnie o 140 zł w stosunku do obowiązującej w 2025 roku. To automatycznie rodzi pytania o wysokość wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, która wynika z obowiązujących przepisów. W grupie tej są m.in. pracownicy samorządowi, dla których wysokość płacy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
REKLAMA
REKLAMA
Polecamy: Kalendarz 2026
Wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji tego rozporządzenia. Przygotowało go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało podwyżki określonych w nim stawek wynagrodzenia o 3 proc., a więc analogicznie jak w przypadku podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pierwszej kategorii zaszeregowania, które w 2025 roku było określone na poziomie 4666 zł, czyli na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostanie na nim osiągając kwotę 4806 zł. W pozostałych kategoriach zaszeregowania kwoty wzrosną odpowiednio o ok. 3 proc., co będzie oznaczało w niektórych przypadkach wzrost o 240 zł.
Więcej zarobią również osoby wybrane i powołane
W projekcie przewidziano również wzrost kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (np. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). W ich przypadku w 2026 roku łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczą one kwoty 21.674,91 zł (czyli 11,2-krotności kwoty bazowej przewidywanej w projekcie ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).
Wzrosną również kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są ustalane w relacji do maksymalnych poziomów wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Również w tych przypadkach wzrost zostanie utrzymany na poziomie ok. 3 proc. Nowe stawki mają mieć zastosowanie od 1 stycznia 2026 r.
REKLAMA
rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1638)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA