Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy udział w firmowej Wigilii trzeba opodatkować? Ta sprawa ciągle budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna

Czy udział w firmowej Wigilii trzeba opodatkować? Ta sprawa ciągle budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna

17 grudnia 2025, 07:15
[Data aktualizacji 17 grudnia 2025, 07:15]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy udział w firmowej Wigilii trzeba opodatkować? Ta sprawa ciągle budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
Czy udział w firmowej Wigilii trzeba opodatkować? Ta sprawa ciągle budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
Czy biorąc udział w firmowej Wigilii pracownik uzyskuje korzyść, którą trzeba opodatkować? Z pewnością wiele osób powiedziałoby, że takie wydarzenie to nie tyle korzyść, co przykry obowiązek. Jednak czy organy podatkowe podzielają ten pogląd?

Przed nami święta Bożego Narodzenia i czas, w którym pracownicy zwyczajowo liczą na upominki ze strony pracodawcy. W różnych firmach mogą one przybierać różne formy. Również źródło ich finansowania może być różne. I choć bez wątpienia nie każdy może liczyć na to, że otrzyma dodatkowe środki finansowe, to zapewne większość pracowników będzie miała okazję uczestniczyć w firmowym spotkaniu przedświątecznym. Niektórzy nazwą je Wigilią, inni spotkaniem choinkowym, jednak cel co do zasady jest taki sam – integracja.

Ta sprawa budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna

W przypadku spotkań firmowych mamy do czynienia nie tylko z miłymi chwilami. Wiążą się z nimi również problemy, w tym te podatkowe. Od lat o tej porze roku powraca m.in. pytanie, czy pracownik uzyskuje przychód z tytułu uczestnictwa w wigilii pracowniczej?

Problem jest oczywiście szerszy i dotyczy uczestnictwa pracowników we wszelkich imprezach firmowych, jednak o ile nie każdy pracownik organizuje imprezę integracyjną w trakcie roku, o tyle większość organizuje spotkanie przedświąteczne, stąd i zainteresowanie tym tematem jest pod koniec roku większe. Zagadnienie to długo budziło wątpliwości. Organy podatkowe konsekwentnie twierdziły, że uczestniczący w nich pracownicy osiągają konkretną korzyść, którą należy opodatkować jako przychód z innych nieodpłatnych świadczeń. Było tak aż do 2014 roku, gdy w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) wyraźnie wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane wyłączenie świadczenia, które:
1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Czy za udział w firmowej Wigilii trzeba zapłacić podatek?

Wskazane kryteria nie są spełnione w związku z udziałem pracownika w firmowym spotkaniu choinkowym, które nie jest organizowane w jego interesie i nie przynosi mu wymiernej i indywidualnej korzyści. Na szczęście z tym poglądem zgadzają się już obecnie organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach indywidulanych dotyczących tej problematyki powołują się na argumenty sformułowane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego i potwierdzają, że w takich przypadkach pracownicy nie osiągają opodatkowanego przychodu, a pracodawców nie obciążają w tym zakresie obowiązki płatników. Tak było na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.622.2025.2.NM), która dotyczyła przypadku organizowania w celu wzmocnienia efektywności pracy, poprawy komunikacji wewnętrznej, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy oraz wspierania integracji środowiska zawodowego, regularnych, wewnętrznych spotkań integracyjnych. We wniosku o wydanie interpretacji pracodawca wskazał, że udział pracowników w spotkaniach będzie całkowicie dobrowolny, a jego brak nie będzie skutkował żadnymi negatywnymi konsekwencjami zawodowymi. Spotkania będą odbywać się poza siedzibą spółki - najczęściej w różnych lokalach gastronomicznych (np. restauracjach), po godzinach pracy. Ich formuła będzie zakładać wspólne, nieformalne rozmowy oraz posiłki w formie szwedzkiego stołu. W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że korzyści wynikające z organizacji spotkań integracyjnych będą odnoszone w pierwszej kolejności przez spółkę jako pracodawcę. (…) Spotkania te będą prowadziły do poprawy współpracy zespołowej, ponieważ pracownicy będą mieli możliwość lepszego poznania się, co ułatwi przepływ informacji i będzie sprzyjało sprawniejszej realizacji zadań. Jednocześnie będzie wzrastała motywacja pracowników, którzy dzięki budowaniu więzi z zespołem i identyfikacji z organizacją będą chętniej angażowali się w wykonywaną pracę. Kolejnym efektem będzie wzrost efektywności, ponieważ poprawiona komunikacja i eliminacja barier we współpracy pozwolą szybciej i skuteczniej wykonywać obowiązki służbowe. Spotkania będą także przyczyniały się do ograniczenia potencjalnych konfliktów, gdyż integracja pracowników będzie budowała pozytywną atmosferę i wzajemne zaufanie, co zmniejszy ryzyko sporów i spadku jakości pracy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2025 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.622.2025.2.NM). W konsekwencji udział pracowników w tego rodzaju imprezie nie wiąże się z uzyskaniem przez nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.

Podstawa prawna

art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

