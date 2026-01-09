REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły w styczniu 2026 r. i przechodzi na naukę zdalną. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”

Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły w styczniu 2026 r. i przechodzi na naukę zdalną. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 07:37
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
szkoła, dzieci, uczniowie, mróz, temperatura, śnieg, zawieszenie zajęć lekcyjnych, bezpieczeństwo
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły w styczniu 2026 r. i przechodzi na naukę zdalną. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w 2026 r., pierwsze szkoły, zdecydowały się już na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów” – ogłosiła dyrektorka jednej z takich szkół. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?

rozwiń >

Niskie temperatury i mróz a zajęcia w szkole – co w tej kwestii, stanowią aktualnie obowiązujące przepisy?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – w par. 18 ust. 2 pkt 1 – odnosi się wprost do sytuacji, w której temperatury na zewnątrz są na tyle niskie, że uzasadnione jest zawieszenie zajęć w szkole. Zgodnie z ww. przepisem:

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00, w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć lekcyjnych, wynosi –15°C lub jest niższa.

Zgoda organu prowadzącego szkołę, o której mowa powyżej, jako iż zawieszenie zajęć lekcyjnych jest środkiem zaradczym podejmowanym ad hoc – może zostać wydawana również ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku – powinna jedynie zostać utrwalona przez dyrektora szkoły w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób, na piśmie.

Przepisy ww. rozporządzenia odnoszą się również w precyzyjny sposób do temperatury panującej wewnątrz budynku szkoły. I tak – zgodnie z par. 17 ust. 1 rozporządzenia:

Ważne

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia – szkoła zobowiązana jest do zapewnienia temperatury na poziomie nie niższym niż 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury na powyższym poziomie – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawieszenia zajęć lekcyjnych na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

O przesłankach zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu, stanowi również art. 125a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym:

REKLAMA

Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 (którym mogą być m.in. utrudnienia komunikacyjne uniemożliwiające bezpieczne dotarcie do szkoły, spowodowane opadami śniegu.

Ww. regulacje (m.in. w zakresie wysokości temperatury, poniżej której zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone oraz trybu tego zawieszenia) uszczegóławiają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Czy wymóg zapewnienia temperatury na poziomie co najmniej 18°C dotyczy wszystkich pomieszczeń w szkole?

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. Z par. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika natomiast, że – w ramach powyższego – zobowiązany jest on m.in. do zapewnienia w pomieszczeniach szkoły właściwego ogrzewania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poza wspomnianym powyżej par. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach szkoły, w których odbywają się zajęcia, temperatury na poziomie co najmniej 18°C – o wysokości temperatury, która powinny panować w pomieszczeniach szkoły, stanowi również inny akt prawny. Mowa o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:

  • Na sali gimnastycznej, na której prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe) – temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 16°C, natomiast
  • W pomieszczeniach przebieralni oraz łazienek – temperatura powinna wynosić co najmniej 24°C.

Jeżeli nie jest możliwe zagwarantowanie powyższych warunków – dyrektor zobowiązany jest podjąć działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury, a w przypadku braku możliwości – powinien ograniczyć pobyt uczniów w placówce.

Intensywne opady śniegu a zajęcia w szkole – co w tej kwestii, stanowią aktualnie obowiązujące przepisy?

Mróz i skrajnie niskie temperatury, to jednak nie jedyne zjawiska meteorologiczne, które w okresie zimowym, mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Intensywne opady śniegu, które nierzadko powodują paraliż komunikacyjny (i nie zawsze wiążą się z występowaniem temperatur na poziomie –15°C lub niższym), również mogą być przyczyną braku możliwości bezpiecznego dotarcia do placówki.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nie odnosi się wprost do możliwości zawieszania zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu.  

Zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia:

Ważne

Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego szkołę (tj. ministra, jednostki samorządu terytorialnego bądź innej osoby prawnej lub fizycznej), może jednak zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Za takie zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów – mogą zostać oczywiście uznane trudne warunki komunikacyjne spowodowane intensywnymi opadami śniegu. Brak jest jednak w tym zakresie precyzyjnych wytycznych.

   Pierwsze szkoły w 2026 r. już odwołują lekcje ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach

„Choć szkoła miała funkcjonować zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, poniedziałek rozpoczął się od całkowicie zasypanej drogi do placówki” – poinformował serwis tvn24. W związku z powyższym – ze względów bezpieczeństwa – zaplanowane na ten dzień (tj. 5 stycznia 2026 r.) zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie zostały odwołane:

Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach, zajęcia szkolne w dniu 5 stycznia 2026 roku zostają odwołane. Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Prosimy o ostrożność i bezpieczne pozostanie w domach. O ewentualnych dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.” – poinformowała dyrektor szkoły Aneta Pietrowska-Śniegula w komunikacie opublikowanym 4 stycznia 2026 r. na profilu szkoły w mediach społecznościowych.

Ze względu na niskie temperatury zapowiadane na najbliższe dni w wielu regionach Polski – warto na bieżąco obserwować komunikaty publikowane przez dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci.

Czy z powodu zawieszenia zajęć w szkołach w związku z niskimi temperaturami lub intensywnymi opadami śniegu, może zostać wprowadzone nauczanie zdalne?

Zgodnie z art. 125 ust. 2 prawa oświatowego – jeżeli zawieszenie zajęć z powodu ww. okoliczności, będzie trwało dłużej niż dwa dni dyrektor szkoły (lub odpowiednio – przedszkola) zobowiązany jest do zorganizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (czyli – tzw. nauczania zdalnego). Zajęcia te, organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć i mogą być realizowane:

  1. z wykorzystaniem narzędzia informatycznego – specjalnego systemu udostępnionego szkole przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem,
  3. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań lub
  4. w inny sposób niż określone w pkt 1–3 powyżej, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

O wybranym sposobie lub sposobach realizacji zajęć w formie nauki zdalnej dyrektor szkoły (lub odpowiednio – przedszkola) zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący szkołę (tj. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego bądź inną osobę prawną lub fizyczną), jak również organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą (tj. kuratora oświaty). Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny być przy tym prowadzone zgodnie ze statutem danej jednostki systemu oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na wprowadzenie nauczania zdalnego w związku z trudną sytuacją pogodową, zdecydowała się jedna z gmin w województwie warmińsko-mazurskim

Jedna z gmin w województwie warmińsko-mazurskim, a konkretnie – gmina Kozłowo, „w związku z trudną sytuacją pogodową, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów” – zdecydowała, że w dniach 7, 8 i 9 stycznia 2026 r., zajęcia w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie będą się odbywały w trybie zdalnym. W tym przypadku – nauka zdalna została zatem zarządzona przez władze samorządowe od razu, bez ustawowych dwóch dni „przestoju” od odwołania zajęć przez dyrektora szkoły.

„Przechodzimy na naukę w trybie zdalnym. W związku z trudną sytuacja pogodową, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 7, 8 i 9 stycznia zajęcia lekcyjne w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie będą się odbywały w trybie zdalnym.

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Kozłowie nauka będzie prowadzona hybrydowo tj. uczniowie miejscowi uczą się w szkole, uczniowie dojeżdżjący przez Internet. Zajęcia w przedszkolach będą prowadzone zgodnie z harmonogramem dla dzieci miejscowych lub dowiezionych przez rodziców.

Uczniom, których rodzice nie mogę zapewnić opieki w domu, zagwarantujemy opiekę w szkole. Wymogiem jest dowiezienie i odwiezienie dzieci przez rodziców.

Transport do szkół średnich będzie odbywał się zgodnie z planem.

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów oraz zachowanie szczególnej ostrożności w związku z warunkami pogodowymi. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.” – poifnformowały na swoim profilu w mediach społecznościowych, w dniu 5 stycznia 2026 r., władze gminy Kozłowo.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2022 r., poz. 1903)
Powiązane
Publiczne żłobki wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
Publiczne żłobki wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Połowa wynagrodzenia, to tylko początek, stracą więcej
08 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak konsekwencje korzystania z niego ponoszą również pracownicy. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym byli nieobecni w pracy. Niespodziewany skutek pojawia się również po zakończeniu roku.
Koniec 800 plus i innych zasiłków? Nowe świadczenie 1700 zł – zasady
08 sty 2026

Czy wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego spowoduje likwidację popularnych programów socjalnych takich jak 800 plus i 300 plus? Koncepcja BDP jest coraz bardziej popularna, a w jednym ze stanów USA mieszkańcy już otrzymują świadczenie.
Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład
08 sty 2026

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy czy zasiłek pielęgnacyjny. Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił te świadczenia i jaka jest ich wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
09 sty 2026

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że prawa przysługujące na podstawie wyjątku od zasady są przywilejem i nigdy nie mają tak korzystnych warunków, jak świadczenia podstawowe.
Sąd: ślub jest nieważny, bo przysięga napisana przez ChatGPT nie zawierała sformułowań wymaganych przez prawo
07 sty 2026

Sąd w Zwolle w Holandii  unieważnił małżeństwo, bo podczas ceremonii nie padła ustawowa przysięga. Urzędnik „na jeden dzień”, upoważniony do poprowadzenia ceremonii, odczytał tekst przygotowany z pomocą ChatGPT, który – zdaniem sądu – nie spełniał wymogów prawa cywilnego.
PIP nie będzie karał za dyskryminację w ogłoszeniach o pracę i rekrutacji ale może nakazać zmianę treści. Odszkodowanie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia można uzyskać przed sądem pracy
07 sty 2026

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wyjaśnia, że Państwowa Inspekcja Pracy nie ma prawa nakładać kar za ogłoszenia o pracę naruszające neutralność płciową. Nie oznacza to jednak, że pracodawca publikujący dyskryminujące treści nie musi liczyć się z jakąkolwiek odpowiedzialnością za takie ogłoszenia.
Wzrost emerytury jeszcze przed waloryzacją. 5116,99 zł - kto dostanie tyle pieniędzy?
07 sty 2026

Na przestrzeni 3 lat to świadczenie wzrosło aż o 1174,18 złotych. Grono osób uprawnionych do jego pobierania jest szczególne. Muszą mieć konkretne osiągnięcia, które nie są dostępne dla każdego. O co chodzi?

REKLAMA

W 2026 roku pracownik z najniższym wynagrodzeniem dostanie nawet ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy. Skąd ta kwota?
08 sty 2026

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o tym, że każdy z nas powinien dysponować dostosowaną do swojej sytuacji poduszką finansową. Jednak jak mają ją sobie zapewnić najsłabiej wynagradzani pracownicy? Jest to trudne i dlatego warto znać przepisy zapewniające ochronę w razie rozwiązania stosunku pracy.
Tusk wstrzymuje reformę PIP. Spór o umowy śmieciowe i uprawnienia inspektorów
07 sty 2026

Rząd wstrzymuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, która miała dać inspektorom prawo przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Premier Donald Tusk uznał te rozwiązania za zbyt daleko idące i groźne dla firm, podczas gdy Lewica zapowiada dalszą walkę z „patologią umów śmieciowych”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA