Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji

Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji

17 stycznia 2026, 08:07
[Data aktualizacji 17 stycznia 2026, 08:07]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji
Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji
Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? Rok temu ten temat wzbudził wiele emocji. Głos w tej sprawie zabrał nawet resort finansów.

Od 2025 roku przepisy o podatku od nieruchomości się zmieniły

Na początku 2025 roku toczyła się burzliwa dyskusja dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości ogrodzeń. W dniu 1 stycznia 2025 r. weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która m.in. zmieniła obowiązującą na gruncie tego podatku definicje budowli. Nowością był też wykaz obiektów zawartych w załączniku nr 4 do ustawy, które są uznawane za budowle. Wśród nich pod pozycją 22 znalazło się ogrodzenie, Wywołało to spore poruszenie i natychmiast zaczęły pojawiać się głosy, zgodnie z którymi ustawodawca po cichu nałożył na obywateli nowe obciążenia podatkowe.

Tymczasem, co umknęło wielu osobom, choć przed 1 stycznia 2025 r. nie funkcjonował wykaz obiektów zbliżony do tego wprowadzonego w ramach nowelizacji, to jednak ogrodzenia w ówczesnym stanie prawnym również podlegały opodatkowaniu. Skąd więc wziął się omawiany problem? Miał on związek z tym, że nagłaśniające go osoby nieprawidłowo zinterpretowały przepisy, czy wręcz wykazały się brakiem umiejętności ich interpretacji. Jak bowiem jasno wynika i wynikało również przed 1 stycznia 2025 r. z przepisów, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co za tym idzie budowle, które nie są związane z prowadzeniem takiej działalności, nie podlegają takiemu opodatkowaniu. Zasada ta dotyczy również ogrodzeń, które w przypadku, gdy są ustawione na posesjach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie mają z taką działalnością związku, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Ogrodzenie było budowlą przed 2025 rokiem i jest nią nadal

Nieporozumienie powstałe na tym tle było jednak na tyle duże i istotne, że w dniu 19 stycznia 2025 r. resort finansów zdecydował się na opublikowanie oświadczenia, w którym wskazał, że Budowle związane z działalnością inną niż działalność gospodarcza, np. z działalnością leśną, także tą prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, nie podlegały podatkowi od nieruchomości, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 r., jak i obecnie. Nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości pozostają również ogrodzenia budynku mieszkalnego, którego część zajęta jest przez osobę prywatną na prowadzenie biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego. Zajęcie części budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej nie pozbawia budynku charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne ustawa jednoznacznie wyłącza z kategorii obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie stan prawny także nie uległ zmianie.

Na początku kolejnego roku kalendarzowego warto przypomnieć sobie, jakie obowiązują w tym zakresie zasady, aby składając informacje o nieruchomościach lub deklaracje na podatek od nieruchomości, nie tylko nie popełnić błędu, który może mieć istotny wymiar finansowy, ale aby również uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z potencjalną koniecznością poniesienia nieuwzględnionego w budżecie wydatku na opodatkowanie ogrodzenia.

Podstawa prawna

art. 1a, art. 2 ust. 1 pkt 3 zał. nr 4 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 707)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
