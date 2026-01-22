Do końca lutego wszyscy, którzy w 2025 roku dostali chociaż jedną złotówkę z ZUS, otrzymają deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za zeszły rok. ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 10,5 mln formularzy osobom, które otrzymały np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą także umieszczone na PUE ZUS.

ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11

Jak co roku ZUS wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Deklaracje będą wysłane pocztą do końca lutego oraz dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. Po zalogowaniu się do swojego konta odpowiedni PIT można będzie samemu pobrać i wydrukować.

REKLAMA

REKLAMA

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali np. emeryturę czy rentę z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.

Dokument ten trafi także do osób mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A dostaną osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

REKLAMA

Dotyczy to również emerytów i rencistów, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-11 otrzymają osoby, które dostały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Złożenie zeznania podatkowego

Osoba, która dostanie deklarację:

PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego; jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku;

– nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego; jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku; PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia; wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

- Już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – przypomina Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – dodaje rzeczniczka.

Jak skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Rzeczniczka przypomina, że każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Zwrot nadpłaconego podatku

Osoby, które chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku na konto bankowe, powinny zgłosić w urzędzie skarbowym numer swojego rachunku bankowego. Mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu przeznaczonym do aktualizowania danych adresowych ZAP-3.

Jeżeli podatnik nie zgłosił numeru rachunku bankowego w urzędzie skarbowym, to nadpłacony podatek może być zwrócony przekazem pocztowym (wówczas kwota zwrotu zostaje pomniejszona o koszty przekazu) lub – jeśli kwota nadpłaconego podatku jest niska – w kasie urzędu skarbowego.

Kogo ZUS nie rozlicza?

Zakład nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.