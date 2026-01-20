REKLAMA

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych

20 stycznia 2026, 08:04
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.

Osoba wykonująca usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osobą wykonującą usługi opiekuńcze będzie mogła być osoba, która:

  • jest pełnoletnia;
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
  • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Osoba wykonująca usługi sąsiedzkie

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie będzie mogła zostać osoba, która:

  • spełnia wymagania dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze;
  • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Rozporządzenie w sprawie standardu świadczenia usług opiekuńczych

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje także upoważnienie ministra rodziny pracy i polityki społecznej do wydania rozporządzenia, które określi:

  • standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmujący czynności wykonywane w ramach poszczególnych rodzajów usług opiekuńczych;
  • warunki realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
  • sposób monitorowania i oceny realizacji usług opiekuńczych.

Wejście w życie nowych przepisów

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada, że zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw.

Prawo
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych
20 sty 2026
20 sty 2026

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
