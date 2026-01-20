Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
- Osoba wykonująca usługi opiekuńcze
- Osoba wykonująca usługi sąsiedzkie
- Rozporządzenie w sprawie standardu świadczenia usług opiekuńczych
- Wejście w życie nowych przepisów
Osoba wykonująca usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Osobą wykonującą usługi opiekuńcze będzie mogła być osoba, która:
- jest pełnoletnia;
- nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
- nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
- ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Osoba wykonująca usługi sąsiedzkie
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie będzie mogła zostać osoba, która:
- spełnia wymagania dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze;
- złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
- zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
- została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
- została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.
Rozporządzenie w sprawie standardu świadczenia usług opiekuńczych
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje także upoważnienie ministra rodziny pracy i polityki społecznej do wydania rozporządzenia, które określi:
- standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmujący czynności wykonywane w ramach poszczególnych rodzajów usług opiekuńczych;
- warunki realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- sposób monitorowania i oceny realizacji usług opiekuńczych.
Wejście w życie nowych przepisów
Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada, że zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw.
