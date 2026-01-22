KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2019-2024

Na sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu w czwartek przedstawicielki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dr Agnieszka Wąsowska i Monika Trochimczuk - przedstawiły raport z realizacji obowiązku zapewnienia w latach 2019-2024 udogodnień w audycjach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Były to głównie audiodeskrypcje, napisy i tłumaczenia na język migowy.

Analiza realizacji obowiązku przez nadawców

Ustawa o radiofonii i telewizji zawiera szereg przepisów dotyczących wspomnianych udogodnień, obowiązujących nadawców programów telewizyjnych. Przedstawiony na komisji sejmowej raport KRRiT dotyczył realizacji tego obowiązku w latach 2019-2024.

Ustawowy zakres udogodnień był zwiększany stopniowo, od 15 procent programów z udogodnieniami w 2019 r. do 50 procent w 2024 r. Raport KRRiT wykazał, że realizowany udział udogodnień wzrastał każdego roku i w kolejnych latach był wyższy, niż wymagały tego przepisy. Zdaniem autorów raportu dowodzi to, że nadawcom zależy na dotarciu do tej grupy odbiorców. W raporcie znalazła się również informacja, że łączny udział udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w najatrakcyjniejszych dla widzów programach przekroczył 80 procent.

Przedstawiony raport KRRiT został przyjęty przez aklamację przez sejmową Komisję Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu.