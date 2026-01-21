REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Pracownik » Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?

Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 18:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?
Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy niepełnosprawni są na gruncie prawa pracy objęci szczególną ochroną. Jednak czy to oznacza, że dotyczą ich jednocześnie ograniczenia, które mają ją równoważyć i nie mają zastosowania do pełnosprawnych pracowników? Jak prawidłowo korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach?

Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Pracownicy niepełnosprawni mają możliwość korzystania na gruncie prawa pracy ze szczególnych uprawnień, które ułatwiają im podejmowanie pracy zawodowej. Jednym z nich jest skrócony wymiar czasu pracy przewidziany w art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w którym wskazano, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

REKLAMA

W niektórych przypadkach ograniczenia te nie znajdują zastosowania, jednak dotyczy to jedynie:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Jednak czy taki pracownik, którego ze względu na sytuację zdrowotną obowiązuję ustawowo krótszy czas pracy, może podjąć dodatkowe zatrudnienie?

Choć teoretycznie mogłoby to kłócić się z celem wprowadzenia w tym zakresie ograniczeń, to jednak w przepisach nie odnajdziemy zapisów, które wykluczałyby taką możliwość. Pracowników niepełnosprawnych nie obowiązują żadne szczególne wymagania dotyczące zasad rozliczania czasu pracy przepracowanego u wszystkich pracodawców, z którymi w jednym czasie nawiązali oni współpracę. Oznacza to, że osoby te, tak samo jak i pracownicy bez niepełnosprawności, mają możliwość organizowania swojego życia zawodowego wedle własnych potrzeb i możliwości. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy może więc podjąć dodatkowe zatrudnienie np. w niepełnym wymiarze i w każdym z tym stosunków pracy

Polecamy: Kalendarz 2026

Jak korzystać z dodatkowych uprawnień pracowniczych

Przepisy ani nie zakazują podejmowania przez osobę niepełnosprawną kolejnych stosunków pracy, ani też nie nakazują rozliczania czasu pracy biorąc pod uwagę czas przepracowany u wszystkich pracodawców, z którymi osoba ta jest równolegle związana umowami o pracę. Każdy z pracodawców ma obowiązek traktować pracownika indywidualnie i przestrzegać w ramach łączącej strony współpracy zasad wynikających z przepisów. Między innymi w ramach każdego stosunku pracy pracownik będzie miał prawo wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 19 ustawy, który przewiduje, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oczywiście będzie tak, o ile osoba ta nie będzie uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Analogicznie jak w przypadku „zwykłego” urlopu wypoczynkowego, również urlop dodatkowy należy w takiej sytuacji rozliczać osobno dla każdego pracodawcy, u którego pracownik jest równolegle zatrudniony.

Podstawa prawna

art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, to dodatkowe korzyści. Jak prawidłowo korzystać z uprawnień?
21 sty 2026

Pracownicy niepełnosprawni są na gruncie prawa pracy objęci szczególną ochroną. Jednak czy to oznacza, że dotyczą ich jednocześnie ograniczenia, które mają ją równoważyć i nie mają zastosowania do pełnosprawnych pracowników? Jak prawidłowo korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach?
Pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych w najbliższych latach. Tylko niektóre świadczenia dadzą godne wsparcie
21 sty 2026

Kłopoty wynikają z coraz mniejszego znaczenia orzeczenia o niepełnosprawności - formalnie nic się nie zmieniło, ale w praktyce w okresie do 2030 r. najcenniejsze świadczenia będą zależne od testów sprawności osoby niepełnosprawnej (dla przykładu świadczenie wspierające to przeszło 4000 zł miesięcznie za 87 - 100 punktów, a zasiłek pielęgnacyjny to 215,84 zł). Takim testem jest poziom potrzeby wsparcia w świadczeniu wspierającym. Ta niepewna dla osób niepełnosprawnych przyszłość do 2030 roku wynika jasno z analizy wydarzeń w 2024 r. i 2025 r. Źle to wygląda dla świadczeń dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dwa ostatnie lata pokazały przekierowanie środków finansowych na osoby niepełnosprawne z wysokim stopniem niesamodzielności. Nie wystarczy posiadanie orzeczenia (nawet stałe orzeczenie i stopień znaczny nic nie gwarantuje). Orzeczenia wydawane przez lekarzy są w praktyce wypierane przez ustalenia dotyczące rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej. I niesamodzielności nie sprawdza już lekarz, a pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy po socjologii, pielęgniarka, pielęgniarz, fizjoterapeuta, psycholog. Te osoby mają prawo do określania punktów potrzebnych przy świadczeniu wspierającym. Podobnie testy niesamodzielności będą przy asystencji osobistej. I też tego nie będzie przeprowadzał lekarz.
PIP wyjaśnia jak bezpiecznie odśnieżać dach. Zasady BHP pracy na wysokości. Pracownik ma prawo odmówić pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
21 sty 2026

Prace na wysokości (takie jak np. odśnieżanie dachu) należą do prac szczególnie niebezpiecznych. - Należy tak zorganizować pracę, by osoby zrzucające śnieg z dachu były odpowiednio zabezpieczone, a nikt postronny nie odniósł obrażeń spowodowanych spadającymi soplami i bryłami śniegu – podkreśla Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
Comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń w 2026 r.
21 sty 2026

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne PFRON wypłaca comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników. Kwota dofinansowania uzależniona jest od kilku czynników. Jakich?

REKLAMA

Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
21 sty 2026

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w 2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
21 sty 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv?
Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?
21 sty 2026

Zarządcy dróg często zaniedbują obowiązek odśnieżania lub usuwania lodu, co kończy się bolesnymi upadkami przechodniów. Warto wiedzieć, że za każdą kontuzję spowodowaną gołoledzią lub nierówną nawierzchnią możesz domagać się od osoby odpowiedzialnej wysokiej rekompensaty finansowej. Jakiej dokładnie? Jaka to kwota odszkodowania? Oto szczegóły.
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
21 sty 2026

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
21 sty 2026

Osoby, które w najbliższym czasie planują zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego od dewelopera, powinny rozważyć wstrzymanie się z podpisaniem umowy do 13 lutego 2026 r. W tym dniu bowiem, wchodzą w życie przepisy, które ujednolicają zasady ustalania przez deweloperów cen nieruchomości, ukrócając stosowane w tym zakresie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Dla nabywców nieruchomości, taka niewielka zwłoka, może oznaczać oszczędność rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić
21 sty 2026

Choć nowelizacja dotycząca zmian w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy nie wydawała się skomplikowana, to jednak z każdym dniem okazuje się, że rośnie lista pytań dotyczących zasad prawidłowego stosowania wprowadzonych regulacji. Zarówno pracownicy, jak i działy kadr muszą wykazywać się dużą uważnością.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA