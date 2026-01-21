Pracownicy niepełnosprawni są na gruncie prawa pracy objęci szczególną ochroną. Jednak czy to oznacza, że dotyczą ich jednocześnie ograniczenia, które mają ją równoważyć i nie mają zastosowania do pełnosprawnych pracowników? Jak prawidłowo korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach?

Dodatkowe zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Pracownicy niepełnosprawni mają możliwość korzystania na gruncie prawa pracy ze szczególnych uprawnień, które ułatwiają im podejmowanie pracy zawodowej. Jednym z nich jest skrócony wymiar czasu pracy przewidziany w art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w którym wskazano, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

W niektórych przypadkach ograniczenia te nie znajdują zastosowania, jednak dotyczy to jedynie:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jednak czy taki pracownik, którego ze względu na sytuację zdrowotną obowiązuję ustawowo krótszy czas pracy, może podjąć dodatkowe zatrudnienie?



Choć teoretycznie mogłoby to kłócić się z celem wprowadzenia w tym zakresie ograniczeń, to jednak w przepisach nie odnajdziemy zapisów, które wykluczałyby taką możliwość. Pracowników niepełnosprawnych nie obowiązują żadne szczególne wymagania dotyczące zasad rozliczania czasu pracy przepracowanego u wszystkich pracodawców, z którymi w jednym czasie nawiązali oni współpracę. Oznacza to, że osoby te, tak samo jak i pracownicy bez niepełnosprawności, mają możliwość organizowania swojego życia zawodowego wedle własnych potrzeb i możliwości. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy może więc podjąć dodatkowe zatrudnienie np. w niepełnym wymiarze i w każdym z tym stosunków pracy

Jak korzystać z dodatkowych uprawnień pracowniczych

Przepisy ani nie zakazują podejmowania przez osobę niepełnosprawną kolejnych stosunków pracy, ani też nie nakazują rozliczania czasu pracy biorąc pod uwagę czas przepracowany u wszystkich pracodawców, z którymi osoba ta jest równolegle związana umowami o pracę. Każdy z pracodawców ma obowiązek traktować pracownika indywidualnie i przestrzegać w ramach łączącej strony współpracy zasad wynikających z przepisów. Między innymi w ramach każdego stosunku pracy pracownik będzie miał prawo wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 19 ustawy, który przewiduje, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oczywiście będzie tak, o ile osoba ta nie będzie uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Analogicznie jak w przypadku „zwykłego” urlopu wypoczynkowego, również urlop dodatkowy należy w takiej sytuacji rozliczać osobno dla każdego pracodawcy, u którego pracownik jest równolegle zatrudniony.