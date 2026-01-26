Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie

Na wejście w życie przepisów dotyczących zaliczania do stażu pracy nowych okresów aktywności zawodowej czekało wielu pracowników. Największe zmiany dotyczą w tym zakresie pracowników sfery budżetowej, bo to oni otrzymują szereg świadczeń finansowych uzależnionych właśnie od stażu pracy, jednak w pewnym zakresie ta nowelizacja będzie oczywiście miała korzystny wpływ na warunki zatrudnienia również w sektorze prywatnym.

I choć oczywiście pewnego zamieszania i zwiększonej ilości pracy w związku z wchodzącymi w życie przepisami spodziewała się większość działów kadr, to chyba nikt nie spodziewał się tak wielu wątpliwości w zakresie interpretacji wprowadzonych regulacji. O co chodzi?

Jak wynika z art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia omawianych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:

- 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracowników sfery budżetowej,

- 1 maja 2026 r. w przypadku pracowników z sektora prywatnego.



Celem tej regulacji było ograniczenie w czasie okresu, za który pracodawcy będą musieli po wejściu w życie ustawy „wyrównać” uprawnienia pracowników wstecz i m.in. wypłacić należności związane z podwyższeniem dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej. W praktyce oznaczałoby to tyle, że po uzupełnieniu stażu pracy należałoby wyrównać wysokość tych świadczeń jedynie za okres od 1 stycznia 2026 r., a za okresy wcześniejsze już nie, nawet jeśli pracownik uzyskał niezbędny staż pracy wcześniej, a okres przedawnienia jeszcze nie upłynął. Można więc powiedzieć, że przepis ten miał chronić pracodawców przed działaniem prawa wstecz i jednocześnie zapewnić pracownikom nabycie odpowiednich uprawnień na przyszłość.

Resort pracy wskazuje, że nagrody trzeba wypłacać

Rozumienie omawianej regulacji nie wiązało się z kontrowersjami i nie przysparzało trudności aż do dnia 16 grudnia 2025 r., kiedy to resort pracy w odpowiedzi na pytanie redaktora jednego z serwisów branżowych odpowiedział, że w przypadku, gdy pracownik uzyskał staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej przed 1 stycznia 2026 r., a nie upłynął jeszcze okres przedawnienia, to taką nagrodę należy wypłacić. Jak bowiem wynika np. z § 8 ust. 9 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Jednocześnie pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie takich przepisów ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Z regulacji tych, które bezpośrednio odnoszą się do przypadku wejścia w życie przepisów skutkujących zaliczalnością do stażu pracy nowych okresów aktywności zawodowej, jasno wynika więc, na jakich zasadach należy wypłacać pracownikom przysługujące im nagrody oraz że po wejściu w życie nowych regulacji, pracownikowi, który ma okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, należy wypłacić tę nagrodę w pełnej wysokości.