Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.

Czym są komfortki? Czym jest komfortka?

Komfortka to pomieszczenie wyposażone w przewijak czy leżankę wraz z podnośnikiem, które mogą zmieścić i unieść zarówno dziecko jak i osobę dorosłą (np. z niepełnosprawnością). Szczegóły poniżej.

Jak podaje Fundacja Polska Bez Barier: nazwa „komfortka” jako tłumaczenie angielskiego „changing places” została wybrana w konkursie spośród 1501 zgłoszeń. Wyboru dokonywała komisja, której przewodniczył Michał Rusinek, a w jej skład wchodzili przedstawiciele / przedstawicielki Koalicji „Przewijamy Polskę”, ambasadorzy / ambasadorki tej akcji oraz przedstawiciele / przedstawicielki Fundacji Integracja.

Koalicja „Przewijamy Polskę" i komfortki

Koalicja „Przewijamy Polskę” podaje, że celem jej działania jest upowszechnianie komfortek. Dzięki staraniom Koalicji powstało: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie jest doskonałe, ale daje gwarancję rozwoju komfortek w nowo powstałych budynkach użyteczności publicznej. Koalicja nie składa broni i nadal pracuje nad zmianami prawnymi, które doprecyzują warunki otwierania nowych komfortek.

KOMFORTKA to pomieszczenie higieniczno-sanitarne, służące dorosłym osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych. W komfortce można w wygodny sposób dokonać wymiany pieluchy, użyć cewnika, dokonać doodbytniczo "wlewki" w przypadku ataku epilepsji czy też po prostu rozebrać się w pozycji leżącej przed skorzystaniem z sedesu. Do tej pory czynności te mogły być dokonywane tylko w warunkach domowych, szpitalnych lub na posadzce w publicznej toalecie. Komfortki gwarantują użytkowniczkom i użytkownikom godność, intymność i po prostu komfort - jak czytamy na stronie Koalicji.

Jakie warunki powinna spełnić komfortka?

Jak czytam w instrukcjach na stronie Koalicji: KOMFORTKA POWINNA MIEĆ NASTĘPUJĄCE WYMIARY I WYPOSAŻENIE:

powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2 i szerokość minimum 3 metry;

węzeł sanitarny z sedesem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością (dł. około 70 cm, wys. montażu mierzona do wierzchu deski 45–48 cm), z wolną przestrzenią o szer. min. 90 cm przynajmniej z jednej strony;umywalkę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach; optymalnie: wysokość regulowana elektrycznie;

o wymiarach min. 160 x 70 cm (optymalnie 200 x 90 cm), z wolną przestrzenią – od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm i od krótszego boku min. 90 cm, z regulacją wysokości;

podnośnik sufitowy lub jezdny;

kosz na odpady;

fakultatywnie bezprogową kabinę prysznicową lub prysznic.

ZALECAMY, ABY KOMFORTKA:

była umieszczona jak najbliżej wejścia do budynku;

była oznaczona przy wejściu do budynku i na drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Zgłoszenie pomieszczenia do akcji „Przewijamy Polskę”

Koalicja zachęca: Jeżeli w Państwa obiekcie znajduje się toaleta, pomieszczenie z leżanką, umożliwiające zmianę pieluchomajtek i wykonanie innych czynności higienicznych dorosłym, niesamodzielnym osobom z niepełnosprawnością, zapraszamy do jego zgłoszenia za pomocą ankiety Zajmie to około 15 minut, a potrzebna będzie jedynie miarka.

Podane przez Państwa informacje zostaną udostępnione osobom z niepełnosprawnością, ich rodzicom i opiekunom, żeby ułatwić im wyszukiwanie tego typu pomieszczeń. Publikujemy je na naszej stronie w zakładce LOKALIZACJE oraz w innych miejscach związanych z akcją „PRZEWIJAMY POLSKĘ”.

Komfortki: port Lotniczy Gdańsk ma nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Jak czytamy w komunikacie na stronie lotniska: Na lotnisku w Gdańsku zamontowano w sumie cztery podnośniki sufitowe na szynach oraz cztery składane i regulowane kozetki ścienne. Mamy komfortki w czterech lokalizacjach w terminalu pasażerskim. Jedna znajduje się w części ogólnodostępnej, na parterze, za check-inami. Druga jest w hali odbioru bagażu, na parterze. Trzecia mieści się w hali odlotów, w strefie Schengen, za wyjściem ze sklepu Aelia. Czwarta jest w strefie non Schengen.

Lotniskowe komfortki odwiedziła m.in. Sylwia Błach, blogerka, pisarka, autorka książek, w tym dla dzieci o niepełnosprawności pt. „Nie znajdziesz mnie po śladach stóp”, która na co dzień jeździ na wózku, prowadząc bardzo aktywne życie i sporo podróżując. Jestem ogromną fanką komfortek, bo dzięki nim osoby z niepełnosprawnością zyskują niezależność. Komfortki na lotnisku sprawią, że będzie nam łatwiej podróżować.

W Porcie Lotniczym w Gdańsku staramy się dbać o komfort wszystkich pasażerów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Bardzo nam zależy na rozszerzaniu dostępności. Dzięki sygnałom od pasażerów, zdecydowaliśmy się w czterech łazienkach w terminalu pasażerskim zamontować specjalne podnośniki i kozetki, tak by służyły osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom -Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk

Pomieszczenia w Porcie Lotniczym Gdańsk, w których są komfortki, zostały oznakowane specjalną grafiką

Podnośniki i kozetki do lotniskowych komfortek dostarczyła i zamontowała firma LeviCare. To polski producent i dystrybutor specjalistycznych systemów oraz urządzeń medycznych, ułatwiających opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością. LeviCare koncentruje się na likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie jakości życia osób niesamodzielnych, ich rodzin i opiekunów. Oferuje sprzęt i rozwiązania, które pomagają w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych, transferach i rehabilitacji. Ich produkty trafiają do domów prywatnych, placówek publicznych, ośrodków opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz szpitali.

Źródło: Koalicja „Przewijamy Polskę" oraz komunikat ze strony Lotniska w Gdańsku