Strona główna » Prawo » Wiadomości » Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto

29 stycznia 2026, 09:26
[Data aktualizacji 29 stycznia 2026, 09:26]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość, która pozwala ocenić je na tle innych dostępnych świadczeń tego rodzaju.

Powszechny wiek emerytalny a nauczyciele

Co dalej z powszechnym wiekiem emerytalnym? Na razie nie wiadomo. Choć coraz częściej słychać głosy, że musi zostać zmieniony, a przede wszystkim należy zrównać go dla kobiet i mężczyzn, to póki co nie pojawiają się w tym zakresie żadne konkretne propozycje zmian. Nadal obowiązuje więc zasada, zgodnie z którą kobiety mogą zakończyć swoją aktywność zawodową w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Jednak niezależnie od tej granicy przepisy przewidują szereg wyjątków od powszechnego wieku emerytalnego i regulują przypadki, w których zakończenie aktywności zawodowej jest możliwe wcześniej. Dotyczy to oczywiście ograniczonej liczby ubezpieczonych należących do określonych grup zawodowych. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele, którzy mogą skorzystać ze szczególnych rozwiązań pomostowych. Jednym z nich jest świadczenie kompensacyjne, które choć w najbliższych latach ma zostać wygaszone, to na razie należy do katalogu rozwiązań krytykowanych, ale wciąż dostępnych dla osób spełniających warunki określane przez ustawodawcę. Aby nabyć do niego prawo, należy:
- osiągnąć odpowiedni wiek (inny dla kobiet i mężczyzn),
- mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy „nauczycielskiej” w określonego rodzaju placówkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiązać stosunek pracy.

Już po 50 roku życia niektórzy mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne

Jaki wiek jest w tym przypadku odpowiedni? W 2026 r. to 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn, czyli granica jest taka sama, jak w minionym roku. W 2027 roku wzrośnie do 57 i 62 lat, w 2029 roku do 58 i 63 lat, a w 2031 roku do 59 i 64 lat. Placówki, w których należy wykonywać pracę, aby należeć do grona uprawnionych do omawianego świadczenia to: publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania, określone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

A na jakie wpływy na konto mogą liczyć osoby, które zdecydują się skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Jego wysokość nie jest stała i każdorazowo jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Istnieje jednak dolna granica, które omawiane świadczenie nie może przekroczyć. Jest nią wysokość minimalnej emerytury. Z kolei jak wynika z danych publikowanych przez ZUS, średnia wysokość świadczenia pobieranego przez uprawnionych wynosiła w październiku 2025 r. 4526,16 zł.

Podstawa prawna

art. 5 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 174)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

