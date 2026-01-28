REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa

Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 10:32
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
e-doręczenia 2026, e-doręczenia styczeń 2026, jak założyć adres e-doręczeń, koniec ePUAP 2026, e-doręczenia dla firm termin, e-doręczenia obowiązkowe, e-doręczenia dla seniorów, e-doręczenia pełnomocnik, PURDE co to jest, PUH usługa hybrydowa, baza adresów elektronicznych BAE, e-doręczenia gov.pl, koniec listów poleconych z urzędów, cyfrowa korespondencja administracja, awizo koniec 2026, fikcja doręczenia e-doręczenia, e-doręczenia kary, e-doręczenia jak działają, e-doręczenia od kiedy obowiązkowe
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami, a wielu Polaków wciąż nie wie. PURDE, PUH, BAE - te skróty zastąpiły "awizo", polecony odszedł do lamusa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.

rozwiń >

Wielka zmiana z awizo już obowiązuje od miesiąca – o czym wiele osób jeszcze nie wie w sprawie e-Doręczeń?

Od 1 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązuje jedna z największych zmian w kontakcie obywateli z administracją publiczną od lat. Minął już miesiąc, a e-Doręczenia są podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami - choć wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy.

REKLAMA

REKLAMA

To przełomowy moment dla polskiej administracji. Zamiast czekać na listonosza z awizo, decyzje urzędowe, zawiadomienia czy odpowiedzi na wnioski trafiają bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Szybko, bezpiecznie i z pełnym potwierdzeniem doręczenia – bez ryzyka, że list zaginie gdzieś po drodze.

Choć Ministerstwo Cyfryzacji informowało o zmianach już wcześniej, pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu pokazał, że świadomość Polaków na temat e-Doręczeń wciąż jest niska. Tymczasem rewolucja w doręczeniach trwa w najlepsze.

Ważne

Skala zmian: ilu Polaków to dotyczy?

Nowe przepisy obejmują:

  • Ponad 2,5 mln firm zarejestrowanych w Polsce
  • Kilkaset tysięcy przedstawicieli wolnych zawodów (adwokaci, radcowie, notariusze, architekci i inni)
  • Wszystkie urzędy administracji publicznej – od ministerstw po urzędy gmin
  • Docelowo: każdego obywatela korzystającego z e-usług publicznych

To jedna z największych reform cyfryzacji administracji w historii Polski.

Czym właściwie są e-Doręczenia i dlaczego to takie ważne? Polecone niedługo będziemy oglądać w muzeum

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja, ale działają w pełni online. System gwarantuje, że wiadomość została wysłana, dostarczona i odebrana – wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Każdy użytkownik systemu otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), oraz dedykowaną skrzynkę. Za jej pomocą można wysyłać i odbierać urzędową korespondencję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Usługa powstała w odpowiedzi na wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które ustanawia wspólne standardy dla usług zaufania w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie e-Doręczenia są kompatybilne z podobnymi systemami w innych krajach UE.

Co to oznacza dla każdego z nas? Czy rzeczywiście listonosz nigdy już nie zapuka i nie zostawi awizo?

Jeśli chcesz prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem – składać wnioski, otrzymywać decyzje czy zawiadomienia – powinieneś posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dotyczy to zarówno prostych spraw, jak zgłoszenie urodzenia dziecka, jak i bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Brak adresu do e-Doręczeń nie oznacza całkowitego odcięcia od kontaktu z administracją. Jednak podczas korzystania z e-usług na stronach rządowych czy samorządowych system może poprosić o jego założenie. Wtedy to właśnie na ten adres urząd wyśle odpowiedź – na przykład decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości. W takim przypadku mówimy o e-Doręczeniu poprzez PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) – czyli usłudze zapewniającej bezpieczny i pewny sposób doręczania elektronicznej korespondencji

Nie masz skrzynki e-Doręczeń? Co się wtedy dzieje?

Jeżeli nie posiadasz skrzynki do e-Doręczeń, urząd w Twojej sprawie korzysta z tzw. Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH). Co to oznacza w praktyce?

Urząd nadaje pismo przez system e-Doręczeń, ale operator usługi (obecnie Poczta Polska) drukuje je i doręcza w formie papierowej – tak jak dotychczas (chociaż otrzymane pismo będzie tak naprawdę wydrukiem - a nie pismem z własnoręcznym podpisem urzędnika i pieczęciami). Mechanizm ten działa już od miesiąca - od 1 stycznia 2026 roku.

To rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z formy elektronicznej i zakładać skrzynki dla e-Doręczeń.

E-Doręczenia a seniorzy i osoby wykluczone cyfrowo – jak dotrze do nich korespondencja z urzędu w ważnych sprawach, gdy nie założą elektronicznej skrzynki?

Wprowadzenie e-Doręczeń nasuwa pytanie: co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub tymi, które nie mają dostępu do Internetu? Na szczęście przewidziano takie sytuacje.

  1. Po pierwsze: Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) zapewnia, że osoby bez adresu e-Doręczeń nadal otrzymają korespondencję w formie papierowej.
  2. Po drugie: System e-Doręczeń umożliwia ustanowienie pełnomocnika. Można przez niego założyć skrzynkę, uzyskać adres do e-Doręczeń i upoważnić go do administrowania skrzynką. Pełnomocnikiem może być także osoba bliska.
  3. Po trzecie: W wielu gminach działają punkty pomocy cyfrowej, gdzie można uzyskać bezpłatną asystę przy zakładaniu skrzynki. Warto sprawdzić, czy taki punkt działa w Twojej okolicy.

Zalety korzystania ze skrzynki do e-Doręczeń w pełnej wersji? Pismo doręczone na skrzynkę elektroniczną:

  • nie zgubi się,
  • nie poplami,
  • nie zniszczy,
  • będzie dostępne w każdym czasie.

Koniec ePUAP – to musisz wiedzieć! e-Doręczenia go zastąpiły, bo od miesiąca są domyślną formą doręczeń pism z urzędów

Dla wielu osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP ta zmiana może być zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2026 roku – czyli już od miesiąca – e-Doręczenia zastąpiły korespondencję realizowaną dotychczas przez skrzynki ePUAP.

Co to oznacza w praktyce:

  • Komunikacja przez ePUAP jest teraz skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych,
  • W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną,
  • Obywatel lub firma nie załatwią skutecznie sprawy online, jeśli urząd nie ma aktywnego ADE.

Obowiązkowe e-Doręczenia dla firm – sprawdź, czy nie przegapiłeś terminu! Dla różnych przedsiębiorców różne terminy

Termin wdrożenia e-Doręczeń dla przedsiębiorców zależy od daty rejestracji firmy, ale w praktyce terminy dla wielu już dawno minęły. W zamieszaniu dotyczącym obowiązkowego KSeF, niektórzy mogli zapomnieć o obowiązkowych e-Doręczeniach. A terminarz wdrażania e-Doręczeń dla działalności gospodarczych wygląda następująco:

Rodzaj i data zarejestrowania działalności:

Termin obowiązkowego wdrożenia e-Doręczeń:

Rejestracja w CEIDG lub KRS od 1 stycznia 2025 r.

skrzynka e-Doręczeń zakładana już podczas rejestracji

Rejestracja w KRS przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 kwietnia 2025 r.

Rejestracja w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 października 2026 r.

Zawody zaufania publicznego

od 1 stycznia 2025 r.

ESG, COMPLIANCE - JAK WDROŻYĆ W TWOJEJ FIRMIE?

Ważne

UWAGA: Z powyższego wynika, że spora część przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody już dawno powinna mieć założoną skrzynkę! Jeżeli Twoja firma powinna już posiadać adres do e-Doręczeń, a jeśli jeszcze go nie masz – załóż go natychmiast.

Najczęstszy błąd: „Mnie to nie dotyczy" – po miesiącu wielu wciąż go popełnia

Wielu przedsiębiorców zignorowało terminy, myśląc że „jakoś to będzie", albo założyło skrzynkę e-Doręczeń, ale jej nie sprawdza - ani powiadomień o przychodzącej korespondencji.

Tymczasem w najgorszym wypadku już od kwietnia 2025 roku urząd mógł wysłać pismo na adres e-Doręczeń – i jeśli go nie odbierzesz w 14 dni, uznaje się za doręczone. Decyzja o kontroli skarbowej? Nakaz zapłaty? Wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Wszystko dostarczone – nawet jeśli nie miałeś pojęcia.

A od 1 stycznia 2026 r. – czyli już od miesiąca – urzędy muszą wysyłać pisma poprzez e-Doręczenia. Nie czekaj, aż przekonasz się o tym na własnej skórze. Pierwszy miesiąc nowych przepisów jest za nami – kolejne pisma już mogą czekać w systemie.

Nie masz jeszcze skrzynki e-Doręczeń? Oto co Ci grozi - miej świadomość tych konsekwencji

Wielu Polaków zastanawia się, czy brak adresu do e-Doręczeń oznacza kary finansowe. Odpowiedź: bezpośrednich kar za brak skrzynki nie ma. Ale konsekwencje mogą być dotkliwe - trzeba pamiętać o:

  • Cyfrowa fikcja doręczenia – jeśli urząd wyśle pismo na Twój adres zapisany w systemie BAE (Baza Adresów Elektronicznych), a Ty go nie odbierzesz w ciągu 14 dni, pismo uznaje się za doręczone. Termin na odwołanie biegnie, nawet jeśli nie widziałeś dokumentu.
  • Problemy z terminami – decyzje administracyjne, wezwania, nakazy – wszystko może "wejść w życie" bez Twojej wiedzy, jeżeli nie będziesz sprawdzał skrzynki e-Doręczeń.
  • Utrata kontroli – w systemie papierowym przynajmniej widziałeś awizo. W systemie elektronicznym, jeśli nie logujesz się regularnie na skrzynkę e-Doręczeń lub nie ustawisz powiadomień, możesz przegapić ważne pisma.

Checklista: czy nowe przepisy o e-Doręczeniach już Cię dotyczą?

Możesz szybko sprawdzić swoją sytuację:

  • Prowadzisz firmę zarejestrowaną w KRS przed 2025? → Twój termin minął 1 kwietnia 2025 r.
  • Prowadzisz jednoosobową działalność (CEIDG) zarejestrowaną przed 2025? → Termin: 1 października 2026 r.
  • Jesteś adwokatem, radcą prawnym, notariuszem lub innym zawodem zaufania publicznego? → Twój termin minął 1 stycznia 2025 r.
  • Rejestrujesz firmę w 2025 lub 2026 roku? → Skrzynkę zakładasz przy rejestracji
  • Jesteś zwykłym obywatelem? → System działa już od miesiąca (od 1 stycznia 2026 r.), ale jeśli nie masz skrzynki – dostaniesz papierowy wydruk (usługa hybrydowa PUH) i nie masz obowiązku zakładać skrzynki

Jeśli Twój obowiązkowy termin już minął, a nie masz skrzynki – załóż ją jeszcze dziś.

Ważne

Jak założyć adres do e-Doręczeń? Krok po kroku

Dobra wiadomość: proces aktywacji adresu jest prosty i można go przeprowadzić całkowicie online.

  1. Wejdź na stronę gov.pl/web/e-doreczenia.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.
  3. Wypełnij wniosek o utworzenie adresu.
  4. Potwierdź tożsamość.
  5. Gotowe – Twój adres zostanie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych.

Cała procedura zajmuje kilka minut.

Cyberbezpieczeństwo w e-Doręczeniach gwarantowane przez zabezpieczenia informatyczne

Jedną z największych zalet e-Doręczeń jest wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez unijne przepisy. Przesyłanie danych poprzez e-Doręczenia jest bezpieczne. System zapewnia:

  • Integralność dokumentów – masz pewność, że treść nie została zmieniona podczas transmisji
  • Pełną transparentność – każda operacja jest rejestrowana
  • Możliwość weryfikacji – w razie wątpliwości możesz sprawdzić historię korespondencji

Zarówno publiczne, jak i komercyjne usługi doręczeń elektronicznych spełniają rygorystyczne normy dotyczące ochrony danych.

Czy warto przejść na e-Doręczenia, nawet gdy dla mnie nie są obowiązkowe?

Korzyści praktyczne:

  • Korespondencja dociera natychmiast,
  • Koniec z awizo w skrzynce (lub niewrzuceniem przez listonosza awizo do skrzynki i w ogóle brakiem wiedzy o oczekującym ważnym piśmie) i wizytami na poczcie,
  • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu, dostępne 24/7 z dowolnego urządzenia,
  • System informuje o nowych wiadomościach,
  • Data doręczenia jednoznacznie określona – koniec z wątpliwościami.

Korzyści finansowe:

  • Wysyłanie korespondencji do urzędów przez PURDE jest całkowicie bezpłatne.

Korzyści ekologiczne:

  • Mniej papieru, mniej transportu (zwłaszcza przez PURDE).

Pułapka cyfrowej fikcji doręczenia. "Pisma" nie widziałeś, awizo nie dostałeś, a termin i tak mija – po miesiącu problem staje się realny

Wielu Polaków oddycha z ulgą na wieść o braku obowiązku posiadania e-Doręczeń przez osoby fizyczne, traktując e-Doręczenia jako odległą przyszłość. Tymczasem system działa już od miesiąca jako obowiązkowy dla urzędów.

Prawnicy ostrzegają tych, którzy założyli, bo mieli taki obowiązek, lub dobrowolnie adres do e-Doręczeń, przed mechanizmem, który zadziała bezlitośnie w nowym systemie – to cyfrowa fikcja doręczenia. Do tej pory, gdy listonosz zostawiał awizo, mieliśmy fizyczny dowód, że coś czeka na poczcie. W systemie e-Doręczeń, jeśli posiadasz aktywną skrzynkę, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od jego wpłynięcia na serwer, nawet jeśli nigdy się nie zalogujesz i nie otworzysz wiadomości.

Brak nawyku sprawdzania cyfrowej skrzynki (lub brak ustawionych powiadomień o nowych wiadomościach w skrzynce) może więc skutkować uprawomocnieniem się decyzji administracyjnych czy mandatów bez naszej wiedzy. Pierwszy miesiąc 2026 roku za nami - to czas na zmianę nawyków, a kto ich nie wyrobi, ryzykuje przegapienie terminów, czego nie da się już zrzucić na listonosza.

Co trzeba koniecznie zapamiętać o e-Doręczeniach? Skrót – stan po miesiącu obowiązywania obowiązkowych e-Doręczeń w urzędach

Cyfrowa transformacja polskiej administracji weszła w decydującą fazę – nowe przepisy obowiązują urzędy już od miesiąca:

  • Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są domyślnym sposobem komunikacji z urzędami
  • Urzędy mają obowiązek stosować e-Doręczenia dla korespondencji wychodzącej – i już to robią
  • ePUAP w większości przypadków przestał być skutecznym kanałem komunikacji
  • Osoby bez skrzynki e-Doręczeń otrzymują pisma w formie papierowej (usługa hybrydowa – PUH)
  • Sporo przedsiębiorców powinno już mieć aktywny adres – jeśli nie masz, załóż go dziś

Warto dziś założyć swój adres elektroniczny i oswoić się z nowym systemem, by nie przegapić ważnego pisma z urzędu lub ograniczyć wizyty na poczcie. Pierwszy miesiąc pokazał, że system działa – a Ty zadziałałeś i masz już swój adres e-Doręczeń?

Na koniec SONDA - co myślisz o e-Doręczeniach pism z urzędów? Wyraź swoje zdanie!

Powiązane
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 3 kwietnia będzie dniem wolnym?
Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 3 kwietnia będzie dniem wolnym?
ZUS podsumował miesiąc stażowego: 309 tysięcy wniosków, ale aż 50 tysięcy odmów. Co poszło nie tak?
ZUS podsumował miesiąc stażowego: 309 tysięcy wniosków, ale aż 50 tysięcy odmów. Co poszło nie tak?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Mandat karny za niezaszczepienie dziecka i e-rejestr szczepień. GIS bierze się za rodziców, którzy nie poddają dzieci szczepieniom ochronnym
28 sty 2026

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej – Główny Inspektor Sanitarny (GIS) Paweł Grzesiowski, poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone w systemie nadzoru nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi dzieci. Mandat karny, zamiast archaicznej grzywny administracyjnej oraz cyfryzacja kart obowiązkowych szczepień, mają zmniejszyć liczbę uchyleń od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, których dopuszczają się rodzice.
Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi obecną linię orzeczniczą sądów
28 sty 2026

W polskiej debacie publicznej od miesięcy trwa ożywiona dyskusja wokół wskaźnika WIBOR. Emocje, podsycane często przez narrację części kancelarii prawnych, przesłaniają fundamentalne fakty dotyczące stabilności sektora bankowego i logiki funkcjonowania rynku kapitałowego i samego wskaźnika. Tymczasem dotychczasowa praktyka orzecznicza jest jednoznaczna: zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i w żadnym z nich sądy nie podzieliły zarzutów wobec WIBOR-u. Oczekiwany 12 lutego 2026 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie potwierdzi tę linię, przywracając racjonalność w debacie publicznej i chroniąc zasadę pewności prawa.
W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe
27 sty 2026

Jeśli dziecko przyszło na świat w pierwszych miesiącach roku, to rodzice składają wnioski o świadczenie 800 plus na stary i nowy okres świadczeniowy. W przypadku opieki naprzemiennej, wniosek składa zarówno mama, jak i tata. Jednak wtedy otrzymują oni świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie. Kiedy ZUS rozpocznie nabór na nowy okres świadczeniowy?

REKLAMA

Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik
28 sty 2026

Świadczenia na rzecz dzieci zazwyczaj podlegają szczególnej ochronie. Jednak czy zasada ta dotyczy również zwrotu podatku z tytułu rozliczenia ulgi prorodzinnej nazywanej potocznie ulgą na dziecko? Sprawdź, jaką część zwrotu może w takim przypadku zająć komornik.
Komunikat ZUS: od lutego zmiany w 800+ dla obywateli Ukrainy
27 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 27 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej.
14 lutego jak 15 sierpnia – nowe święto państwowe, ale czy również dzień wolny od pracy w 2026 r.?
28 sty 2026

11 lutego 2025 r. weszła w życie ustawa, będąca inicjatywą poselską Klub Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, która wprowadziła nowe święto państwowe, przypadające na dzień 14 lutego. Czy – zgodnie z ww. przepisami – jest to jednak również dzień wolny od pracy dla Polaków?
Nowe obowiązki pracodawców. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia i zaktualizować informacje o warunkach zatrudnienia.
27 sty 2026

Zachodzące na gruncie prawa pracy zmiany umacniają pozycję pracownika. Pracodawca jako podmiot profesjonalny jest obciążany nowymi obowiązkami, a pracownicy zyskują dodatkowe narzędzia umożliwiające egzekwowanie swoich praw.

REKLAMA

Jak banki „przestawiają kalendarz”, żeby zarabiać więcej na kredytach. Metoda 365/360 na zawyżanie odsetek (+1,39 proc. w skali roku)
27 sty 2026

Jak banki liczą naliczają odsetki od kredytów w czasie? Co to jest kalendarz odsetkowy? Okazuje się, że w bankowości od dziesięcioleci funkcjonują umowne sposoby liczenia czasu, oderwane od rzeczywistego kalendarza. Jedną z tych metod jest ACT/360 (365/360) – metoda mieszana, w której bank liczy rzeczywiste dni, ale dzieli je przez skrócony rok 360-dniowy. To właśnie ta trzecia metoda stała się najkorzystniejsza dla banków – i najbardziej problematyczna dla klientów. Metoda ta prowadzi do systematycznego zawyżania odsetek przez bank a różnica wynosi około 1,39% w skali roku. Co równie ważne, metoda 365/360 jest praktycznie niewykrywalna, bo nie ma jej w umowie kredytowej.
Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany od 1 stycznia 2026 r. dotyczące stażu pracy. Dlaczego?
27 sty 2026

Konsekwencje zmian wprowadzonych na gruncie prawa pracy od 1 stycznia 2026 r. zaskoczyły nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Celem miała być poprawa sytuacji osób zarobkujących na innej podstawi niż umowa o pracę, a okazało się, że to etatowcy mogą stracić finansowo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA