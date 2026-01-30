Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. z 2025 r. poz. 1594) określa wzór tego dokumentu. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia.

Legitymacja emeryta-rencisty zaliczana jest do trzeciej kategorii dokumentów o znaczeniu dla bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego. W związku z tym zaszła konieczność opracowania nowego wzoru legitymacji spełniającego wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Zabezpieczenia przed fałszerstwem dokumentu

Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera wzór legitymacji emeryta-rencisty. Proponowane przepisy określają, że dokument będzie wydawany w postaci spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego PCV, o grubości 0,76 mm, jednostronnie laminowanej (na awersie), zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz umieszczony na stronie drugiej w prawym górnym rogu skrót „LER” pisany alfabetem Braille'a. W legitymacji znajdzie się również numer ewidencyjny wydanego blankietu.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Legitymacja emeryta-rencisty według dotychczasowego wzoru będzie mogła być wydawana nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2026 r.

Nie będzie potrzeby wymiany dotychczasowych legitymacji. Dokumenty wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.