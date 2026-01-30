REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu

Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 10:35
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
emeryt rencista legitymacja wymiana dokumentu nowy wzór MRPiPS
Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. z 2025 r. poz. 1594) określa wzór tego dokumentu. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Legitymacja emeryta-rencisty zaliczana jest do trzeciej kategorii dokumentów o znaczeniu dla bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego. W związku z tym zaszła konieczność opracowania nowego wzoru legitymacji spełniającego wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Zabezpieczenia przed fałszerstwem dokumentu

Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera wzór legitymacji emeryta-rencisty. Proponowane przepisy określają, że dokument będzie wydawany w postaci spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego PCV, o grubości 0,76 mm, jednostronnie laminowanej (na awersie), zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz umieszczony na stronie drugiej w prawym górnym rogu skrót „LER” pisany alfabetem Braille'a. W legitymacji znajdzie się również numer ewidencyjny wydanego blankietu.

Legitymacja emeryta-rencisty

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty

INFOR

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

Legitymacja emeryta-rencisty według dotychczasowego wzoru będzie mogła być wydawana nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie będzie potrzeby wymiany dotychczasowych legitymacji. Dokumenty wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Powiązane
Od marca ZUS wypłaci ponad 6900 zł miesięcznie - nie liczą się składki ani staż pracy
Od marca ZUS wypłaci ponad 6900 zł miesięcznie - nie liczą się składki ani staż pracy
Zmiana zasad wypłaty 800 plus. Mniej osób będzie miało prawo do świadczenia wychowawczego
Zmiana zasad wypłaty 800 plus. Mniej osób będzie miało prawo do świadczenia wychowawczego
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców
30 sty 2026

Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.
Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
30 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?
Sąd Najwyższy: 3285 proc. odsetek nie mogło ujść kontroli. Kluczowy wyrok dla ochrony konsumentów
30 sty 2026

Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty sprzed 19 lat, wydany bez zbadania umowy przewidującej odsetki w wysokości 3285 proc. rocznie. Wyrok z 4 grudnia 2025 r. (II NSNc 192/24) jednoznacznie potwierdza, że kontrola nieuczciwych klauzul umownych jest obowiązkiem sądu działającego z urzędu, wynikającym zarówno z Konstytucji RP, jak i prawa Unii Europejskiej.
Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Co się zmieniło?
30 sty 2026

Jak zmieniły się zasady legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce? Choć przepisy ustawy weszły w życie w połowie 2025 roku, to nowe przepisy wykonawcze do niej zostały opublikowane dopiero tuż przed końcem roku. Jakich zasad trzeba ocenie przestrzegać?

REKLAMA

Nie cackają się z niepełnosprawnymi. RPO mówi: dość, trzeba zmienić prawo. Co zrobi Ministerstwo Infrastruktury?
30 sty 2026

Anna W. (dane zmienione) kobieta z niepełnosprawnością, wróciła z zakupów i... nie znalazła swojego auta. Strażnicy odholowali je ze stanowiska dla OzN, bo za szybą widniał tylko rewers karty parkingowej. Jej historia to jeden z wielu przypadków, które zmusiły Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia o pilną zmianę prawa. O co chodzi i dlaczego nie cackają się z osobami z niepełnosprawnościami tylko działają?!
Firmowa wycieczka to atrakcja, która nie jest obowiązkowa. Czy decydując się na udział w niej, trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości
30 sty 2026

Czy uczestnicząc w wycieczce firmowej pracownik uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy? Taką sprawę rozpatrywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek pracodawcy, który chciał zaproponować pracownikom możliwość udziału w tego rodzaju aktywności.
11 pojemników na odpady zamiast 4 pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE
30 sty 2026

W opublikowanym w dniu 13 stycznia 2026 r. raporcie jednostki badawczej Komisji Europejskiej (JRC) została sformułowana propozycja zharmonizowania zasad segregacji odpadów w UE, w związku z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2026 r. 4 pojemniki na odpady, miałoby zastąpić aż 11, do których – miałyby trafiać odpady oznaczone ujednoliconymi dla całej unii etykietami.

Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?
30 sty 2026

Osoby posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy mogą złożyć wniosek ERPO. Takie działanie może skutkować podwyżką świadczenia. Co ważne jest nowy wzór wniosku od stycznia 2026 r. Nowy rok, nowa emerytura czy renta - czemu nie?

REKLAMA

Co to jest groźba karalna? Sąd Najwyższy: Nie każda groźba jest przestępstwem
29 sty 2026

W polskim prawie karnym od lat funkcjonuje pojęcie groźby karalnej. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego uregulowane w art. 190 kodeksu karnego. Ale aby można było mówić o tym przestępstwie nie wystarczy udowodnić kierowanie do danej osoby groźby popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Trzeba jeszcze wykazać, że groźba ta wzbudziła w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Jak interpretują tę przesłankę Sąd Najwyższy i inne polskie sądy?
Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?
29 sty 2026

Pisaliśmy o pomyśle Internautów w postaci bonów zamiast świadczenia 800+ w pieniądzu. Teraz przyszedł czas na opisanie innego pomysłu, który rodzi się w głowach milionów polskich rodzin. Mianowicie: skoro jest marcowa waloryzacja wielu świadczeń wypłacanych z ZUS, KRUS, budżetu państwa, to dlaczego co roku nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne - aktualnie 800+. Ostatnia waloryzacja była w 2024 r. a przecież przez 2 lata sporo się zmieniło. W dniu 1 kwietnia będzie 10 lat od wprowadzenia świadczenia. 10 lat - a tylko jedna waloryzacja - grzmią rodzice. Środowiska rodziców postulują więc o waloryzację do 1100+. Wiadomo, nie uda się to w marcu 2026 r., ale w marcu 2027 r. może już tak? Opisujemy proponowany pomysł i odnosimy się do argumentów, które padały w zakresie waloryzacji z 500+ na 800+.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA