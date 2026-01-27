REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego

800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego

27 stycznia 2026, 15:26
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dziecko dziewczynka uczennica Ukraina uchodźcy 800+ świadczenie wychowawcze 800 plus zmiana zasad szkoła ZUS cudzoziemcy
800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

1 lutego 2026 roku zmienią się zasady wypłaty świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Prawo do świadczenia będzie zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie.

Ukraińcy będą musieli złożyć nowy wniosek o 800 plus

Wypłata świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana 31 stycznia 2026 roku. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

REKLAMA

REKLAMA

We wniosku składanym od 1 lutego 2026 roku trzeba będzie:

  • podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
  • wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,
  • potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
  • potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
  • złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.

ZUS sprawdzi aktywność zawodową

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie co do zasady zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

REKLAMA

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.

W przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej, wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Dziecko musi uczęszczać do szkoły w Polsce

Świadczenie przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia.

– ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800 plus, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali ZUS.

800 plus dla obywateli państw spoza UE i EFTA

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski, ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Źródło: ZUS
Prawo
800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego
27 sty 2026

1 lutego 2026 roku zmienią się zasady wypłaty świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Prawo do świadczenia będzie zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie.
