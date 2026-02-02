Nie otwieraj tego maila! Oszuści żądają dopłaty za prąd – ważne ostrzeżenie o nowym oszustwie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska alarmuje – cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe maile o rzekomych zaległościach w rachunkach za prąd. Podszywają się pod urzędy i firmy energetyczne, żądając pilnych dopłat. To oszustwo! Resort nigdy nie wysyła obywatelom wiadomości dotyczących rozliczeń za energię. Sprawdź, jak rozpoznać przekręt i nie stracić pieniędzy.

Nowa fala oszustw – tym razem chodzi o rachunki za prąd

W skrzynkach mailowych Polaków znów pojawiają się niebezpieczne wiadomości. Tym razem oszuści wzięli na celownik temat, który dotyczy praktycznie każdego – rachunki za energię elektryczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oficjalne ostrzeżenie: przestępcy podszywają się pod instytucje państwowe oraz firmy energetyczne, informując o rzekomych zaległościach i konieczności natychmiastowej dopłaty.

Schemat jest prosty, ale skuteczny. Mail wygląda profesjonalnie, zawiera logo ministerstwa lub znanej firmy energetycznej, a treść brzmi wiarygodnie. Problem w tym, że to wszystko fałszywka przygotowana po to, żeby wyłudzić od nas pieniądze lub dane osobowe.

Ministerstwo nigdy nie wysyła takich maili

Zapamiętaj tę informację i przekaż ją bliskim: Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wysyła do obywateli żadnych wiadomości email dotyczących rozliczeń za prąd. Nie prowadzi też indywidualnych dopłat ani zwrotów związanych z cenami energii. Jeśli więc dostałeś maila z nagłówkiem sugerującym, że piszą do ciebie z ministerstwa w sprawie zaległości za energię, lub któregoś z państwowych koncernów – masz pewność, że to oszustwo.

Przestępcy są jednak sprytni. Tworzą fikcyjne nazwy wydziałów, które brzmią wiarygodnie – na przykład „Wydział Rozliczeń Energetycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska". Taki wydział nie istnieje. To wymysł oszustów, którzy liczą na to, że nie będziesz tego sprawdzać.

Dlaczego akurat teraz oszustwa na prąd?

Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, co dzieje się w kraju. Wykorzystują gorące tematy – ceny energii, zamrożenie taryf, mechanizmy osłonowe. Wielu Polaków wciąż nie do końca rozumie, jak działają te programy i czy coś im się należy lub czy mają jakieś zobowiązania. Oszuści na tym grają. Ostatnio zakończył się program mrożenia cen energii, a to dobry pretekst do wykorzystania przez przestępców.

Tworzą atmosferę presji czasowej. Piszą, że sprawa jest pilna, że grożą odsetki, że trzeba działać natychmiast. Liczą na to, że w pośpiechu klikniesz link i podasz swoje dane. Albo – co gorsza – przelejesz od razu pieniądze na wskazane konto.

Warto wiedzieć, że celem przestępców nie są tylko pieniądze. Zależy im również na danych osobowych, które mogą wykorzystać do kolejnych oszustw. A przy okazji sieją chaos informacyjny i podważają zaufanie do instytucji publicznych.

Jak rozpoznać fałszywy mail? Oto symptomy oszustwa na prąd w wiadomości

Nawet jeśli wiadomość wygląda profesjonalnie, istnieją sposoby, żeby zdemaskować oszustwo. Zwróć uwagę na kilka kluczowych elementów.

Po pierwsze – sprawdź nadawcę. Oficjalne instytucje nie wysyłają maili z adresów typu „ministerstwo-energia@gmail.com" czy domen z dziwnymi końcówkami. Literówki w adresie to również czerwona flaga. Po drugie – przeczytaj treść uważnie. Błędy językowe, dziwne sformułowania, niepoprawne nazwy instytucji – to wszystko powinno wzbudzić twoją czujność. Profesjonalne urzędy dbają o poprawność komunikacji. Po trzecie – zastanów się nad tonem wiadomości. Jeśli ktoś straszy cię konsekwencjami, wymusza natychmiastowe działanie i nie daje czasu do namysłu – prawdopodobnie próbuje cię oszukać. Prawdziwe instytucje tak nie działają. Po czwarte – nie klikaj w linki bez zastanowienia. Najedź kursorem na link (bez klikania!) i sprawdź, dokąd naprawdę prowadzi, gdy wyświetli się w całości. Jeśli adres wygląda podejrzanie – nie ryzykuj.

Co zrobić, gdy dostaniesz podejrzanego maila?

Przede wszystkim – zachowaj spokój i nie działaj pochopnie. Oszuści liczą właśnie na twój strach i pośpiech, np. strasząc konsekwencjami za opóźnienie w działaniu. Nie klikaj w żadne linki zawarte w wiadomości. Nie pobieraj załączników. Nie podawaj nigdzie swoich danych osobowych, numerów kart, haseł ani loginów.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące rachunków za energię – skontaktuj się bezpośrednio ze swoim dostawcą prądu. Ale uwaga: nie dzwoń pod numer podany w podejrzanym mailu! Wejdź na oficjalną stronę swojej firmy energetycznej i znajdź tam właściwe dane kontaktowe.

Poinformuj o oszustwie swoją rodzinę i znajomych. Szczególnie tych starszych, którzy mogą być mniej wyczuleni na internetowe przekręty. Wystarczy krótka rozmowa telefoniczna lub wiadomość – może uchronić kogoś bliskiego przed utratą pieniędzy.

Jak zgłosić oszustwo?

Każdy podejrzany mail warto zgłosić. Nawet jeśli sam go rozpoznałeś i nie dałeś się nabrać – twoje zgłoszenie pomoże chronić innych. Oficjalnym miejscem do zgłaszania cyberoszustw jest CSIRT NASK (CERT Polska). Na stronie incydent.cert.pl znajduje się prosty formularz, przez który możesz przesłać informacje o podejrzanej wiadomości. Analitycy weryfikują zgłoszenia, identyfikują kampanie oszustw i podejmują działania – między innymi blokują fałszywe strony.

Im więcej osób zgłasza takie incydenty, tym szybciej udaje się wykrywać nowe ataki i ostrzegać użytkowników. Twoje zgłoszenie naprawdę ma znaczenie.

Samemu nie daj się oszukać oraz chroń innych przed oszustwem na prąd

Oszuści stale wymyślają nowe metody. Dziś są to maile o rachunkach za prąd, jutro może to być coś innego. Dlatego najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania wobec wszelkich wiadomości żądających pilnych działań lub pieniędzy. Rozmawiaj o tym z bliskimi. Wiele osób – szczególnie starszych – wciąż pada ofiarą takich przekrętów, bo nie wiedzą, że instytucje państwowe nigdy nie kontaktują się w ten sposób. Twoja rozmowa może uratować czyjeś oszczędności.

Pamiętaj: żadne ministerstwo nie wyśle ci maila z żądaniem zapłaty. A maile od spółek energetycznych warto weryfikować, jeżeli już np. dostałeś rozliczenie, albo wygląda on inaczej niż zwykle, nawet w detalach. Jeśli coś wydaje ci się podejrzane – sprawdź, zanim klikniesz. Wystarczy zadzwonić na właściwą, prawdziwą infolinię i zweryfikować.

