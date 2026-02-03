Gigantyczna premia za 50 lat pracy? Do Sejmu trafił przełomowy projekt. To mogą być ogromne pieniądze!

Czy czeka nas nowa premia dla seniorów za 50 lat pracy? W Sejmie czeka na swoją kolej pomysł, który może namieszać w nagrodach jubileuszowych. Chodzi o ustawową, gwarantowaną wypłatę za 50 lat pracy. Sprawa jest już w parlamencie, a posłowie będą musieli pochylić się nad pomysłem, który elektryzuje tysiące Polaków, a zapewne szokuje pracodawców. O jakich kwotach mowa?

Premia dla seniora w pracy - nowa stawka nagrody jubileuszowej na 50-lecie

Wyobraźcie sobie: przepracowaliście pół wieku. Szmat czasu, prawda? Całe życie poświęcone obowiązkom zawodowym. Obecnie za taki wyczyn większość pracowników sektora prywatnego dostaje co najwyżej uścisk dłoni prezesa i dyplom. Ale to może się wkrótce zmienić.

REKLAMA

REKLAMA

Odręczne pismo z pomysłem, które może zmienić wszystko - leży na stole sejmowej komisji i czeka na decyzję

W grudniu 2025 roku do Sejmu wpłynął dokument, który na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie – petycja napisana odręcznie przez obywatela. Jednak jej treść to prawdziwa bomba. Autor domaga się wprowadzenia ustawowej nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy.

Co to oznacza w praktyce? Że "jubileuszówka", która do tej pory była luksusem zarezerwowanym głównie dla urzędników, górników czy nauczycieli, mogłaby trafić do każdego pracownika w Polsce. Nieważne, czy pracujesz w sklepie, w fabryce, czy w biurze – pół wieku pracy to pół wieku pracy. Należy się nagroda!

Diabeł tkwi w szczegółach – czy wszyscy dostaną kasę na 50 rocznicę pracy?

Autor petycji nie sprecyzował, czy chodzi o 50 lat pracy u jednego pracodawcy (co jest rzadkością), czy o ogólny staż pracy.

REKLAMA

Jeśli posłowie zinterpretują to na korzyść obywateli i wezmą pod uwagę cały życiorys zawodowy, mówimy o potężnej grupie ludzi, którzy mogliby liczyć na ekstra przelew na konto. Biorąc pod uwagę wydłużający się wiek emerytalny, osiągnięcie 50 lat stażu pracy staje się coraz bardziej realne dla wielu Polaków. To byłaby potężna premia dla seniora, który jeszcze pracuje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sejm zajmie się sprawą - jubileuszówka na 50-lecie dla każdego

Petycja ma oficjalny bieg i trafiła do Komisji do Spraw Petycji. Teraz ruch należy do polityków. Czy odważą się odrzucić pomysł, który daje pieniądze najdłużej pracującym Polakom-seniorom? A może podchwycą temat, by zyskać poparcie seniorów?

Gdyby taki przepis wszedł w życie, moglibyśmy mówić o wypłatach rzędu 100%, 200% lub nawet więcej procent miesięcznego wynagrodzenia – tak jak to bywa w sferze budżetowej. Gra toczy się więc o tysiące, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Autor petycji nie sprecyzował wprawdzie, o jakim poziom chodzi w stosunku do regularnego wynagrodzenia, ale to tym bardziej pozostawia wiele opcji do rozważenia i pole do kompromisowego rozwiązania, które nie będzie też nadmiernie szokujące dla pracodawców.

Dyskusja o tym, jak docenić wieloletni trud pracowników, właśnie wchodzi na zupełnie nowy poziom.

Źródło: sejm.gov.pl