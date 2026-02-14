Podwyżka emerytur i rent od 1 marca 2026 r. pozytywnie zaskoczy – MRPiPS podało ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r.

9 lutego br. Prezes GUS ogłosił komunikat, z którego wynikają ostatnie brakujące dane potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (tj. komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.). Wynika z niego, że w tym roku, świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną o prognozowane w ostatnim czasie 5,08 proc., a ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie wyższy.

rozwiń >

Czym jest wskaźnik waloryzacji emerytur i rent? [definicja z ustawy FUS]

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

REKLAMA

REKLAMA

Na jakich zasadach odbywa się waloryzacja emerytur i rent?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując – w sposób ciągły – wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten – jak już zostało wspomniane powyżej – odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

REKLAMA

W 2025 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Ostatnia prognoza wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. [z uwzględnieniem danych GUS dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i szacunków w zakresie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z ustawy budżetowej na rok 2026]

Zgodnie z ostatnią prognozą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2026 – uwzględniającą dane Prezesa GUS w zakresie inflacji w roku 2025 (w stosunku do roku 2024) oraz prognozę w zakresie realnego wzrostu płac, zawartą w ustawie budżetowej na 2026 r. – świadczenia emerytalno-rentowe, od 1 marca 2026 r., miały wzrosnąć o 5,08%.

Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – wynika jednak, że ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., będzie wyższy od powyższej prognozy.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – będzie wyższy od ostatniej prognozy

Do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – jak zostało już wspomniane powyżej – potrzebne są dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Pierwszy z powyższych komunikatów, to – komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r., zgodnie z którym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%).

Drugi z ww. komunikatów – w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – został przez Prezesa GUS ogłoszony w dniu 9 lutego br. Zgodnie z nim – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., w stosunku do 2024 r., wyniósł 5,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 4,2%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 5,5%) – należy spodziewać się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., wyniesie 5,3% (tj. 4,2%+1,1%). Świadczenia emerytalno-rentowe nie wzrosną zatem, w tym roku, o ostatnio prognozowane 5,08%, a o 5,3%.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – został potwierdzony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. i opiewa on na 105,3%.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie będzie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. [z uwzględnieniem ostatecznego wskaźnika waloryzacji]

Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2026 r. – uwzględniając wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. na poziomie 105,3% – najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe, opiewać będą na:

najniższa emerytura – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł 1 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 1 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 483,87 zł (podwyżka o 74,69 zł 2 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 2 374,19 zł (podwyżka o 119,5 zł ),

i – (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1 780,64 zł (podwyżka o 89,62 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta rodzinna – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 1 ) i

– (podwyżka o ) i najniższa renta socjalna – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 1 ).

Wysokość dodatków do emerytur i rent od 1 marca 2026 r. [z uwzględnieniem ostatecznego wskaźnika waloryzacji]

Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2026 r. – uwzględniając wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. na poziomie 105,3% – dodatki do emerytur i rent, opiewać będą na:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 366,68 zł (podwyżka o 18,46 zł ),

(podwyżka o ), dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 550,01 zł (podwyżka o 27,68 zł ),

(podwyżka o ), dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł (podwyżka o 34,69 zł ),

(podwyżka o ), dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 366,68 zł (podwyżka o 18,46 zł ),

(podwyżka o ), dodatek kompensacyjny – 55,00 zł (podwyżka o 2,77 zł ),

(podwyżka o ), świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 366,68 zł (podwyżka o 18,46 zł ),

(podwyżka o ), świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,39 zł do 366,68 zł zł (podwyżka od 0,93 zł do 18,46 zł ) i

(podwyżka od do ) i dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1 403,90 zł (podwyżka o 70,66 zł).

1 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 878,91 zł na podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

2 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 409,18 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

Podstawa prawna: