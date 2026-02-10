Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL

Tylko 2 proc. osób w wieku 18-24 lata monitoruje swój PESEL w sieci - wynika z analizy serwisu ChronPESEL.pl. Jednocześnie 36 proc. osób z tej grupy wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.

Autorzy badania podkreślili, że monitorowanie numeru PESEL nie jest domeną młodych użytkowników internetu; robi to zaledwie 2 proc. osób w wieku 18-24 lata, a w grupie 25-34 lata ten odsetek wynosi 13 proc.

Niski odsetek młodych osób monitorujących PESEL

Z kolei wśród osób w wieku 35-44 lat swój PESEL monitoruje 22 proc., a najliczniejszą grupą są 45-54 latkowie – 25 proc. Wśród 55-64- latków jest to 18 proc., a jeśli chodzi o seniorów powyżej 65. roku życia, to robi tak co piąty z nich.

Doświadczenia z kradzieżą danych osobowych

„Młodsi użytkownicy zwykle czują się w sieci pewnie i zakładają, że potrafią rozpoznać cyberoszustwo. Jednak jest to błędne podejście. Z naszego badania wynika, że w najmłodszej grupie wiekowej, 18-24 lata, aż 36 proc. osób doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych. Z kolei wśród osób powyżej 65. roku życia ten odsetek wynosi 20 proc. - podkreślił, cytowany w informacji Bartłomiej Drozd z serwisu ChronPESEL.pl.

Największy odsetek monitorujących PESEL w województwie mazowieckim

Największy odsetek osób monitorujących numer PESEL w sieci pochodzi z województwa mazowieckiego (21 proc.), a kolejne miejsca zajmują śląskie (11,6 proc.) oraz dolnośląskie (10 proc.). Następna w kolejności była Wielkopolska (8,1 proc.) i Małopolska (7,5 proc.).

Regiony z najmniejszym udziałem użytkowników

Z kolei najmniejszy udział użytkowników odnotowano w świętokrzyskim (1,9 proc.), a także opolskim (2 proc.), podlaskim (2,3 proc.) oraz podkarpackim (2,5 proc.).

Badanie wykazało ponadto, że wśród osób monitorujących numer PESEL w sieci nieznacznie przeważają kobiety – stanowią 51 proc. użytkowników w porównaniu do 49 proc. mężczyzn.

Badanie na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pt. „Cyberzachowania Polaków w Internecie” zostało przeprowadzone w grudniu 2025 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1500 dorosłych Polaków przez IMAS International.